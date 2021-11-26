Скидка на налог: как оформить вычет на ребенка — пошаговая инструкция
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Налоговый вычет на ребенка — льгота, установленная государством для работающих родителей. Как получить стандартный и социальный вычет, какая сумма полагается на одного, двух или трех детей в 2021 году — в материале РИА Новости.
Налоговый вычет на детей
Стандартный налоговый вычет на ребенка — это льгота для родителей, которая позволяет уменьшить сумму НДФЛ. Можно сказать, что это "скидка" от государства на уплату налога, который взимается с заработной платы папы или мамы. Это фактически дает семьям с невысоким доходом дополнительные средства.
Общие правила
Правила, по которым назначают стандартный вычет на ребенка:
- —родитель должен быть гражданином РФ и платить налог 13 % НДФЛ со своей зарплаты;
- —в семье должен быть хотя бы один ребенок. При этом на выплаты можно рассчитывать родителю как несовершеннолетних, так и детей после 18 лет, если те учатся на платном отделении в вузе или признаны инвалидами I и II группы;
- —начисление льгот производится каждый календарный месяц;
- —если в семье несколько детей, то налоговые вычеты суммируются;
- —оба родителя имеют право на получение выплат, если работают официально или регулярно платят налоги со своих доходов (в случае предпринимательской деятельности);
- —один родитель может получать удвоенную выплату, если другой отказался от льготы.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Что касается предпринимателей, то здесь идет речь не о стандартном вычете, а о профессиональном, т.е. предназначенном для бизнесменов. Правда, нужно уточнить, что не всякий ИП может получать выплаты на ребенка, так как в этой сфере есть упрощенные системы налогообложения, где размер НДФЛ отличается (например, 6 % или 20 %). То же касается и самозанятых — в их случае налог на профессиональный доход (4 % или 6 %) также не подходит под условия льготы.
"Один из социальных налоговых вычетов — налоговый вычет на обучение. Он предусмотрен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ. Такую компенсацию вправе получить родитель, оплативший обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме", — говорит Екатерина Гладкова, частный юрист.
Возврату подлежит не вся сумма расходов, а только фактически уплаченный налог. По словам эксперта, за очное обучение ребенка можно вернуть не больше 50 тыс. руб. Например, если всего родители заплатили 40 тыс. руб., компенсируют 13 %, то есть 5,2 тыс. руб. При этом заявить к вычету можно расходы только за три года.
Возврату подлежит не вся сумма расходов, а только фактически уплаченный налог. По словам эксперта, за очное обучение ребенка можно вернуть не больше 50 тыс. руб. Например, если всего родители заплатили 40 тыс. руб., компенсируют 13 %, то есть 5,2 тыс. руб. При этом заявить к вычету можно расходы только за три года.
Условия
Самое важное условие для получения вычета на ребенка — официальное трудоустройство родителя. То есть льготу государство предоставляет только ответственному налогоплательщику. Далее стоит учитывать, что компенсация согласно ст. 218 НК РФ гарантирована только тем, чей доход не превышает 350 тыс. рублей в год. Это около 30 тыс. рублей в месяц.
Право на выплаты имеют:
Другими словами, тот, кто участвует в обеспечении ребенка, может претендовать на эту льготу.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСвидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера
Свидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера
Суммы налогового вычета
Размер вычета на ребенка в 2021 году напрямую зависит от двух факторов:
- 1числа детей в семье и их очередности (к примеру, если у пары родился ребенок, но у каждого из родителей есть еще по ребенку от прошлых браков, то последний будет считаться третьим);
- 2наличия инвалидности у ребенка — с рождения или I, II группы.
Сумма налогового вычета на ребенка составляет:
- —1400 рублей — для первого и второго ребенка в семье;
- —3000 рублей — на каждого последующего ребенка;
- —6000 рублей — на детей, у которых есть опекуны или попечители;
- —12000 рублей — на усыновленных детей и детей-инвалидов.
Если в семье только один родитель, то он может рассчитывать на удвоенную выплату.
Женщина с ребенком в инвалидной коляске
Ребенок-инвалид
Родителю (или тому, кто его заменяет) ребенка — инвалида детства, а также ребенка — инвалида I, II группы, помимо стандартного вычета, положен дополнительный повышенный налоговый вычет — 12000 рублей. На такую выплату могут рассчитывать родители не только несовершеннолетних детей-инвалидов, но и тех, кто обучается в вузе с 18 до 24 лет на очном платном отделении.
Налоговые вычеты могут суммироваться. Например, если в семье появляется первый ребенок и он получает инвалидность, то к базовой сумме 1400 рублей прибавляется 12000 рублей. Таким образом вычет составит 13400 рублей.
Пример расчета
Для примера можно взять следующую ситуацию.
В семье трое человек — двое родителей и один ребенок десяти лет.
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Папа и мама имеют официальную работу и платят подоходный налог — 13 % от своей зарплаты каждый месяц. При этом отец получает 50000 рублей ежемесячно, а мать — 25000 рублей. В таком случае оформить налоговый вычет сможет только мама, так как ее суммарный доход в год без вычета НДФЛ составляет 300000 рублей. Папин доход — 600000 рублей в год, что выходит за установленные законом рамки.
Выходит, что семья получит вычет в размере 1400 рублей.
Еще один пример в контексте выплат после обучения приводит юрист Екатерина Гладкова:
"Допустим, в 2020 году вы платили за заочное обучение в вузе за себя, и в этом же году ваш сын пошел учиться в автошколу. Стоимость вашего заочного обучения — 150000 руб в год, а за сына вы заплатили 70000 руб.
Тогда вы можете оформить налоговый вычет и за свое заочное обучение, и отдельно за сына. Вы получите:
- —за себя — 15600 руб. (120000 *13 %), так как налоговый вычет за собственное обучение на заочном ограничен суммой в 120000 руб.;
- —за сына — 6500 руб. (50000 * 13 %), так как лимит налогового вычета за обучение ребенка — 50000 руб.
Если вы учились на заочном в 2017 году, то крайний срок подачи документов — декабрь 2020 года. В 2021 году получить налоговый вычет вы уже не сможете".
Другой пример расчета можно также посмотреть на портале госуслуг.
Как получить вычет на ребенка
Чтобы вернуть часть уплаченного налога, нужно определиться со способом оформления вычета. Есть два варианта:
- 1через работодателя;
- 2через налоговую.
В первом случае родители могут подать заявление на вычет в текущем году сразу после рождения ребенка или заключения трудового договора на своей работе — в отдел кадров или бухгалтерию. Во втором — лично обратиться в налоговую.
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкНовое здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Новое здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Документы
Чтобы оформить налоговый вычет на работе, нужно собрать следующий пакет документов:
- —свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;
- —свидетельство о браке, если есть;
- —документ, подтверждающий содержание ребенка, если родители разведены (например, справка с места жительства, копия заверенного соглашения об уплате алиментов и др.);
- —справка об инвалидности (если есть);
- —справка об очной форме обучения (если ребенок учится);
- —справка 2-НДФЛ от предыдущего работодателя (нужна, если претендующий на выплату трудится на нынешнем месте не с начала года);
- —постановление органа опеки (если есть).
Что касается оформления через налоговую, к вышеперечисленным документам нужно будет добавить декларацию по форме 3-НДФЛ за прошедшие годы работы. Ее можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика, авторизовавшись через "Госуслуги". Если этот способ не подходит, то можно воспользоваться специальным сервисом "Декларация" или прямо в налоговой заполнить бумажную форму.
Кроме того, к декларации необходимо приложить заполненное заявление на возврат НДФЛ — бланк можно скачать здесь.
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Как удвоить вычет за детей
Получить двойной вычет на ребенка можно в трех случаях.
- 1В семье есть только один родитель, опекун, усыновитель или попечитель — для этого нужно подтвердить факт смерти или пропажи второго родителя.
- 2Ребенка воспитывает только мама, а в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк.
- 3Один из родителей отказывается от льготы в пользу другого. Здесь есть важный момент: оба должны быть официально трудоустроены и выплачивать налог. Т.е. безработный родитель или, к примеру, мама в декрете не могут отказаться от выплаты в чью-либо пользу, так как изначально она им не положена.
Чтобы работодатель был уверен, что второй родитель работает и его доход не выходит за установленные рамки, каждый месяц первому родителю необходимо предоставлять справку 2-НДФЛ в бухгалтерию, тогда двойной вычет будет гарантировано выплачен.
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Как получить вычет за предыдущие годы
Бывает так, что по каким-либо причинам родители не обращаются за налоговым вычетом на ребенка, пропуская несколько лет. В таком случае льготу все равно можно получить, но только за последние три года работы. Для этого нужно отнести в налоговую следующие документы:
- —заявление на вычет по НДФЛ с реквизитами счета для перечисления ранее уплаченных лишних средств;
- —документы на право вычета (по стандартному списку, приведенному выше);
- —справки 2-НДФЛ за пропущенные годы;
- —декларация по форме 3-НДФЛ.
После обращения в налоговую придется подождать около трех месяцев, пока органы проверят информацию, и затем деньги поступят на счет заявителя.