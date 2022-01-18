https://ria.ru/20220118/zarplaty-1768400121.html

Зарплата "нет" и "гросс": что нужно знать при устройстве на работу

Зарплаты гросс и нет: что это значит, различия, расчет после и до вычета налогов

Зарплата "нет" и "гросс": что нужно знать при устройстве на работу

“Гросс” — это зарплата до вычета налогов. О том, что это значит, как понять, какой будет оклад и сколько рублей получит сотрудник на руки, — в материале РИА... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:15

2022-01-18T17:15

2022-01-18T17:15

работа

федеральная налоговая служба (фнс россии)

зарплаты

россия

налоги

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. “Гросс” — это зарплата до вычета налогов. О том, что это значит, как понять, какой будет оклад и сколько рублей получит сотрудник на руки, — в материале РИА Новости.Что такое зарплата “гросс”“Гросс” (англ. gross — валовый, грязный) — это общий размер заработной платы до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Зарплату “гросс” часто можно увидеть в объявлениях работодателей.“Например, при устройстве на работу озвучена зарплата “гросс” 50 000 рублей (оклад 40 000 руб. и премия 10 000 руб.). Многие думают, что это зарплата, которая будет поступать сотруднику ежемесячно. На самом деле это доход работника, из которого работодатель обязан удержать и уплатить 13% НДФЛ (6500 руб.) в бюджет, а сотруднику перечислить 43 500 рублей”, — рассказывает Ирина Смирнова, бухгалтер, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер".В “гросс” включаются компенсации, если они предусмотрены организацией, например, за транспорт или питание.Если доход сотрудника превышает 5 млн рублей, то ему придется заплатить повышенный налог - 15% (федеральный закон 372-ФЗ)Что такое зарплата “нет”"Нет" (англ. net — чистый) — это зарплата, которую получает сотрудник после вычета налогов.Различия зарплаты “гросс” и “нет”Различие в зарплате “гросс” и “нет” одно – это включение НДФЛ в размере 13%, сообщает Элина Кудишина, директор по персоналу компании “Oberon”.Зарплата “гросс” отображается в локальных документах компании, например, в штатном расписании, трудовом договоре, который организация заключает с сотрудником.Зарплата “нет” не прописывается в локальных документах, но может фиксироваться в предложении о работе, которое компания направляет успешному кандидату.Случаи равенства “гросс” и “нет”По словам Элины Кудишиной, зарплаты “гросс” и “нет” практически всегда разделяет разница в 13%.“Некоторые компании, пытаясь сэкономить на налогах, предлагают сотрудникам выплачивать эту разницу другими способами. Это неверный подход. Во-первых, он нарушает закон. Во-вторых, ухудшает условия для персонала. В настоящее время такие схемы с подозрением воспринимаются на рынке, а соискатели не готовы рисковать, соглашаясь на такие предложения”, — отмечает эксперт.Екатерина Цепова, член ассоциации юристов России, руководитель и основатель агентства налогового консалтинга сообщает, что в редких случаях зарплаты “гросс” и “нет” могут быть равны.Для чего используют “гросс”Указать точную сумму дохода, которую будет по факту получать сотрудник, иногда проблематично, так как при одинаковой зарплате “гросс” может быть абсолютно разная зарплата “нет”.Помимо НДФЛ организация может вычитать из зарплаты сотрудника дополнительные проценты, если:Но бывает и наоборот - сотрудник может получать дополнительную прибавку к зарплате в виде налогового вычета.Что входит в зарплатуЗаработная плата (оплата труда работника) — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 Трудового Кодекса РФ).В заработную плату сотрудника могут входить:Примеры расчетаЧтобы узнать зарплату “нет”, нужно зарплату “гросс” умножить на 0,87.Например, 30 000 * 0,87 = 26 100 рублей, эту сумму будет получать сотрудник после вычета НДФЛ.Этот способ вычисления подходит в том случае, если работнику не полагаются налоговые вычеты и дополнительные отчисления. Вычеты могут уменьшить ставку НДФЛ и увеличить заработную плату.Налоговые вычеты бывают:Полный список можно изучить на сайте "Госуслуги".Стандартные налоговые вычеты могут получить родители на первого и второго ребенка в размере 1400 рублей (на каждого), а на третьего - 3000 рублей.Самое важное условие для получения вычета на детей — официальное трудоустройство родителя. То есть льготу государство предоставляет только ответственному налогоплательщику. Далее стоит учитывать, что компенсация согласно ст. 218 НК РФ гарантирована только тем, чей доход не превышает 350 тыс. рублей в год. Это около 30 тыс. рублей в месяц.Право на выплаты имеют:Например, у сотрудника, доход которого составляет 25 000 рублей ("гросс"), есть один ребенок. С зарплаты без вычета нужно будет заплатить: 25 000 * 13% = 3250 рублей.С вычетом (1400 рублей): (25000-1400) * 13% = 3068 рублей.Для того чтобы получить вычет, необходимо предоставить в бухгалтерию заявление и определенный список документов.Какая зарплата выгоднееОпределить выгоду можно только исходя из конкретного случая.Сотрудник может использовать и тот и другой термин, так как от этого не зависит итоговая сумма его заработной платы. Если человек разбирается в понятиях gross и net, то ему не составит труда посчитать, сколько денег он получит за свою работу”, — отмечает Элина Кудишина.Какая зарплата в трудовом договореВ трудовом договоре указывается только зарплата “гросс".Зарплата “гросс” на рукиСоискатель должен насторожиться, если ему предлагают всю сумму на руки. По-другому это называется "зарплата в конверте". Это не лучшее решение для сотрудника. Налоговый консультант, ведущий бухгалтер ПАО “Тольяттиазот” Мария Лукьянченко привела пример.Официальная заработная плата у некоего Петрова - 100 000 рублей, она установлена трудовым договором.100 000 рублей - 13% (подоходный налог) = 87 000 рублей. Эту сумму получит на банковскую карту Петров “чистыми”.Помимо этого, за сотрудника работодатель перечислит:Если бы Петров работал неофициально, то он получил бы на руки 100 000 рублей. Это больше официальной зарплаты. Но при этом у него не будет никаких гарантий, заключенного договора, где прописаны обязанности сторон, официальных льгот, больничных и отпусков.У Петрова появляются риски: невыполнение договоренностей компанией, понижение заработной платы или увольнение без предупреждения.

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https://ria.ru/20211122/zarplata-1759282489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/zarplata-1756141385.html

https://ria.ru/20211004/razrabotchik-1752923190.html

https://ria.ru/20210927/zarplata-1752047866.html

https://ria.ru/20211130/nalog-1761452934.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/zarplata-1745387328.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/uvolnenie-1733115370.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/zarplata-1748923443.html

https://ria.ru/20210915/diskriminatsiya-1750101366.html

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работа, федеральная налоговая служба (фнс россии), зарплаты, россия, налоги