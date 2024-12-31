https://ria.ru/20241231/aviakompanii-1992163467.html

Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей

Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей - РИА Новости, 31.12.2024

Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей

Российские авиакомпании после заявлений президента России Владимира Путина ввели скидки 50% на билеты для детей, выяснило РИА Новости на основе сообщений... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:06:00+03:00

2024-12-31T15:06:00+03:00

2024-12-31T15:06:00+03:00

россия

владимир путин

виталий савельев

аэрофлот

smartavia

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские авиакомпании после заявлений президента России Владимира Путина ввели скидки 50% на билеты для детей, выяснило РИА Новости на основе сообщений перевозчиков. Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний ранее заявили, что вводят соответствующие скидки. Вице-премьер РФ Виталий Савельев 21 декабря подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" первая отреагировала на слова президента и 23 декабря сообщила, что устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса эконом при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет для перелетов по России с датой вылета от 1 января 2025 года. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ввел обязательные скидки 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. Она будет распространяться на билеты, купленные с 28 октября и с датой вылета от 1 января 2025 года. Эта скидка для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум"). Smartavia также ввела скидки 50% для детей до 12 лет и с гражданством РФ. Билеты с указанной скидкой можно будет приобрести на регулярные рейсы с 1 января 2025 года в кассах, а с 10 января 2025 года авиакомпания подключит к продаже таких билетов онлайн-сервисы. Авиакомпания Red Wings предоставила скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу. При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings скидка применяется автоматически с 27 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html

https://ria.ru/20241220/mintrans-1990513325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, виталий савельев, аэрофлот, smartavia, общество