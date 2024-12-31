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Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей - РИА Новости, 31.12.2024
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15:06 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/aviakompanii-1992163467.html
Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей
Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей - РИА Новости, 31.12.2024
Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей
Российские авиакомпании после заявлений президента России Владимира Путина ввели скидки 50% на билеты для детей, выяснило РИА Новости на основе сообщений... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:06:00+03:00
2024-12-31T15:06:00+03:00
россия
владимир путин
виталий савельев
аэрофлот
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские авиакомпании после заявлений президента России Владимира Путина ввели скидки 50% на билеты для детей, выяснило РИА Новости на основе сообщений перевозчиков. Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний ранее заявили, что вводят соответствующие скидки. Вице-премьер РФ Виталий Савельев 21 декабря подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" первая отреагировала на слова президента и 23 декабря сообщила, что устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса эконом при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет для перелетов по России с датой вылета от 1 января 2025 года. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ввел обязательные скидки 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. Она будет распространяться на билеты, купленные с 28 октября и с датой вылета от 1 января 2025 года. Эта скидка для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум"). Smartavia также ввела скидки 50% для детей до 12 лет и с гражданством РФ. Билеты с указанной скидкой можно будет приобрести на регулярные рейсы с 1 января 2025 года в кассах, а с 10 января 2025 года авиакомпания подключит к продаже таких билетов онлайн-сервисы. Авиакомпания Red Wings предоставила скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу. При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings скидка применяется автоматически с 27 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html
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россия, владимир путин, виталий савельев, аэрофлот, smartavia, общество
Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев, Аэрофлот, Smartavia, Общество
Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей

Российские авиакомпании ввели скидки 50% на билеты для детей после слов Путина

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские авиакомпании после заявлений президента России Владимира Путина ввели скидки 50% на билеты для детей, выяснило РИА Новости на основе сообщений перевозчиков.
Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний ранее заявили, что вводят соответствующие скидки.
Женщина возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
5 декабря, 17:28
Вице-премьер РФ Виталий Савельев 21 декабря подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" первая отреагировала на слова президента и 23 декабря сообщила, что устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса эконом при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет для перелетов по России с датой вылета от 1 января 2025 года.
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ввел обязательные скидки 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. Она будет распространяться на билеты, купленные с 28 октября и с датой вылета от 1 января 2025 года. Эта скидка для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум").
Smartavia также ввела скидки 50% для детей до 12 лет и с гражданством РФ. Билеты с указанной скидкой можно будет приобрести на регулярные рейсы с 1 января 2025 года в кассах, а с 10 января 2025 года авиакомпания подключит к продаже таких билетов онлайн-сервисы.
Авиакомпания Red Wings предоставила скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу. При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings скидка применяется автоматически с 27 декабря 2024 года.
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Минтранс предложил авиакомпаниям сделать 50-процентную скидку для детей
20 декабря, 18:56
 
РоссияВладимир ПутинВиталий СавельевАэрофлотSmartaviaОбщество
 
 
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