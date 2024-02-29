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В России запустят новый национальный проект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024
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15:38 29.02.2024 (обновлено: 15:43 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/semya-1930281622.html
В России запустят новый национальный проект "Семья"
В России запустят новый национальный проект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024
В России запустят новый национальный проект "Семья"
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск нового национального проекта — "Семья". РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:38
2024-02-29T15:43
владимир путин
россия
экономика
ипотека
общество
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск нового национального проекта — "Семья"."Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: "Семья", — заявил глава государства.Президент поставил цель в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости. Для выполнения этой задачи он поручил:Кроме того, глава государства предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030-го.Путин поставил задачу запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Для этого в России планируют:В ближайшие годы на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.Президент подчеркнул, в стране построят не менее 150 школ и более 100 детских садов. Кроме того, отметил он, власти должны сделать особый акцент на снижении бедности, прежде всего для многодетных семей.Путин добавил, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в стране должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем — выйти на уровень "80 плюс".Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о запуске нацпроекта "Семья"
Семья
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Путин о новой программе по охране материнства
Путин о новой программе по охране материнства
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владимир путин, россия, экономика, ипотека, общество, послание президента федеральному собранию —  2024 
Владимир Путин, Россия, Экономика, Ипотека, Общество, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В России запустят новый национальный проект "Семья"

Путин: в России запустят новый национальный проект "Семья"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск нового национального проекта — "Семья".
"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: "Семья", — заявил глава государства.
Президент поставил цель в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости. Для выполнения этой задачи он поручил:
  • направить регионам, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, 75 миллиардов рублей;
  • продлить программу семейной ипотеки до 2030-го с сохранением основных базовых параметров (для семей с детьми до шести лет включительно льготная ставка кредита останется прежней — шесть процентов);
  • продлить до 2030 года действие нормы, при которой государство погашает за семью при рождении третьего ребенка часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей;
  • увеличить размер налогового вычета на второго ребенка — до 2800 рублей в месяц, а на третьего и каждого последующего — до шести тысяч рублей в месяц (размер годового дохода, на который распространяется вычет, повысят с 350 до 450 тысяч рублей);
  • нарастить финансирование системы долговременного ухода за пожилыми и больными людьми, детьми-инвалидами.
Кроме того, глава государства предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030-го.
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
Путин поставил задачу запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Для этого в России планируют:
  • расширить сеть женских консультаций;
  • модернизировать перинатальные центры, детские поликлиники и больницы.
В ближайшие годы на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.
Президент подчеркнул, в стране построят не менее 150 школ и более 100 детских садов. Кроме того, отметил он, власти должны сделать особый акцент на снижении бедности, прежде всего для многодетных семей.
Путин добавил, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в стране должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем — выйти на уровень "80 плюс".
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Вчера, 15:33
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаИпотекаОбществоПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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