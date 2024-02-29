https://ria.ru/20240229/semya-1930281622.html

В России запустят новый национальный проект "Семья"

В России запустят новый национальный проект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024

В России запустят новый национальный проект "Семья"

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск нового национального проекта — "Семья". РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:38

2024-02-29T15:38

2024-02-29T15:43

владимир путин

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экономика

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послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск нового национального проекта — "Семья"."Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: "Семья", — заявил глава государства.Президент поставил цель в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости. Для выполнения этой задачи он поручил:Кроме того, глава государства предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030-го.Путин поставил задачу запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Для этого в России планируют:В ближайшие годы на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.Президент подчеркнул, в стране построят не менее 150 школ и более 100 детских садов. Кроме того, отметил он, власти должны сделать особый акцент на снижении бедности, прежде всего для многодетных семей.Путин добавил, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в стране должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем — выйти на уровень "80 плюс".Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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Путин о запуске нацпроекта "Семья" Семья 2024-02-29T15:38 true PT1M46S

Путин о новой программе по охране материнства Путин о новой программе по охране материнства 2024-02-29T15:38 true PT0M39S

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владимир путин, россия, экономика, ипотека, общество, послание президента федеральному собранию — 2024