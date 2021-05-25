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Пособия и льготы малоимущим семьям в 2021: какие положены и как получить

Пособия малоимущим семьям в 2021: какие выплаты и льготы положены и как их получить

Пособия и льготы малоимущим семьям в 2021: какие положены и как получить

Малоимущими семьями считаются те, у которых доход на одного человека меньше прожиточного минимума. Какие выплаты, льготы и пособия положены им в 2021 году,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:44

2021-05-25T12:44

2021-05-25T12:44

россия

социальные выплаты

льготы

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семья

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Малоимущими семьями считаются те, у которых доход на одного человека меньше прожиточного минимума. Какие выплаты, льготы и пособия положены им в 2021 году, сколько платят на ребенка — в материале РИА Новости.Выплаты и поддержка малоимущих семей в 2021 годуПоддержка малоимущих семей регулируется законом "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 № 178-ФЗ. Помимо федеральных мер регионы устанавливают свои льготы и выплаты. Какие семьи считаются малоимущими?В каждом субъекте страны региональные власти устанавливают определенный прожиточный минимум. Так, его сумма в Москве составляет 18 029 руб. в расчете на душу населения, а в Смоленской области — 11201 руб. Если в семье среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума, то она может рассчитывать на выплаты и льготы малоимущим. Такой доход рассчитывается за три месяца: средства, полученные каждым членом семьи, складываются, делятся на три и на количество человек в семье. Например, если в семье из двух человек, проживающей в Москве, жена получила за трехмесячный период 40 тыс. руб., а муж — 150 тыс., то социальную помощь они не получат, потому что среднедушевой доход составляет более 80 тыс. руб. на каждого человека. В расчет берут все доходы, которые получает семья: зарплату, премии, деньги, полученные от предпринимательской деятельности, проценты по вкладам, алименты, пенсии, социальные выплаты, доходы от сдачи недвижимости в аренду, пособия на детей и т.д. Суммируются поступления до вычета налогов и других сборов. В составе семьи будут считаться все проживающие совместно — супруги, дети, в том числе, усыновленные, бабушки и дедушки, пасынки, падчерицы, братья и сестры. Не учитываются только те, кто проходят службу в армии или учатся в военных институтах, отбывают наказание в местах лишения свободы, находятся на принудительном лечении или на полном социальном обеспечении. Какие выплаты положены малоимущим семьямВ 2021 году семьи с низким доходом имеют право на детские пособия, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, налоговые льготы, юридическую помощь, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные обеды в школе, выплаты малоимущим многодетным семьям и т.д. Кроме этого, можно получить натуральную помощь, например, продукты питания.Ежемесячные выплатыНа федеральном уровне закреплена ежемесячная денежная помощь, если ребенок родился после 1 января 2018 года из средств материнского капитала. Семьям с низким доходом полагается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Причем с апреля 2021 года ее стали выдавать по новым правилам. Раньше она составляла 50% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе проживания, теперь же родителям будут платить 50, 75 или 100% от него. При этом для назначения выплаты будут учитывать не только суммарный доход семьи, но и имущество в собственности — квартиру, жилой дом, дачу, гараж, земельный участок, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл и т.д. Например, если у человека несколько квартир, будут действовать ограничения по их площади. В том случае, если семья купила машину в последние пять лет с мощностью свыше 250 л.с., то выплату она не получит. Также действует "правило нулевого дохода", согласно которому в семью должны поступать средства от зарплаты, пенсии, стипендии, предпринимательской деятельности. Если человек не работал на протяжении года, то для этого нужна уважительная причина. Например, уход за ребенком, прохождение лечения, служба в армии и т.д. Сумма ежемесячного пособия будет составлять: Те, кто уже получают выплату в старом размере, могут обратиться в МФЦ или органы соцзащиты, а также подать новое заявление на сайте Госуслуг. При назначении пособия не будут учитывать страховые выплаты, единовременную материальную помощь, средства по социальному контракту, алименты и другие пособия на ребенка, которому исполнилось 18 лет на момент подачи заявления, компенсации по уходу за ребенком-инвалидом первой группы. Кроме этого, есть и региональные выплаты. Например, в Санкт-Петербурге малообеспеченным семьям полагается денежная поддержка на детей до полутора лет в размере 3 721 руб. на первого ребенка и 4 802 руб. — на второго и последующих детей. Для семей военнослужащих и неполных сумма выплаты повышенная. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с рождения ребенка. В Москве есть повышенное пособие для детей одиноких матерей (отцов), для тех семей, где родитель уклоняется от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих. Размер выплат можно узнать на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.Единовременные выплатыПри рождении каждого ребенка, вне зависимости от материального достатка, государство выплачивает 18 886,32 руб. Кроме этого есть и региональные пособия. Так, в Санкт-Петербурге малоимущим положена единовременная выплата, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Если семья понесла расходы, например, из-за пожара, то отдел соцзащиты их компенсирует в размере 20, 35 или 50 процентов в зависимости от того, сколько денег было потрачено. В Москве также есть подобная мера поддержки граждан. В регионах можно получить средства для подготовки первоклассников к школе. Например, в Алтайском крае власти предоставляют многодетным семьям 7,5 тыс. руб. для этих целей, а на учащихся 2-11 классов платят 5 тысяч. В Москве право на подобную выплату имеют только родители троих и более детей. В Санкт-Петербурге им выделяют 4 802 руб. для покупки спортивной или школьной формы.Пособия малоимущим многодетным семьямКакая семья считается многодетной, устанавливают регионы. Как правило — такая, в которой проживает три и более ребенка. При этом она считается малоимущей, если совокупные доходы ниже прожиточного минимума в регионе проживания."Для признания статуса семьи малоимущей выдается справка, — рассказал РИА Новости Артем Баранов, генеральный директор юридической компании "Достигация". — Для подтверждения статуса многодетной семьи необходимо оформить свидетельство. В общем виде в 2021 году малоимущим многодетным семьям предусмотрены следующие социальные пособия и льготы: детские пособия, предоставление социальной ипотеки на льготных условиях, субсидии на оплату коммунальных счетов, налоговые вычеты по месту работы, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школьных столовых, компенсация полной стоимости путевки в детские лагеря. Также президент Владимир Путин анонсировал, что с августа начнутся единовременные выплаты семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. руб.". Точный размер различных льгот и пособий отличается по регионам.Кроме этого, многодетные малоимущие семьи могут получить дополнительные денежные средства по решению региональных властей. Например, в столице есть ежемесячная выплата на покупку детских товаров для родителей с 5 и более детьми. Если в семье 3-4 ребенка, то она имеет право на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. В Санкт-Петербурге можно получить ежемесячное социальное пособие матерям, которые имеют 5 и более детей и находятся на пенсии. Адресная помощь малоимущим семьямАдресную помощь государство предоставляет малоимущим семьям, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Ее устанавливает каждый субъект России отдельно, поэтому виды и условия получения могут менятся. Как правило, такая поддержка бывает в виде денежной выплаты, продуктовой корзины, бесплатного питания в столовой и т.д. Например, в Ростовской области на адресную помощь имеют право семьи с низким среднедушевым доходом, состоящие только из неработающих людей на пенсии или инвалидов второй и третьей группы, или те, в которых воспитывается ребенок-инвалид и доход ниже прожиточного минимума по региону. Вид помощи определяют индивидуально для каждой семьи. Чтобы получить соцподдержку, нужно обратиться с заявлением в отдел социальной защиты населения или МФЦ. Выплаты для студентовВыплаты студентам из малоимущих семей положены в виде социальной стипендии. Ее дают вне зависимости от оценок, в отличие от обычной, хотя за успехи в учебе сумму могут повысить. Соцстепендия — это региональная льгота, поэтому размер и условия назначения устанавливают субъекты РФ. Кроме этого, в институте можно получить единовременную материальную помощь. Для этого необходимо подать заявление в соцзащиту или в МФЦ для получения документа о праве на социальную стипендию и отнести в деканат. Также можно обратиться в соответствующее подразделение в учебном заведении. В Москве на ребенка до трех лет из студенческой семьи выплачивают ежемесячную компенсацию на продукты питания в размер 2054 руб. В Санкт-Петербурге она составляет в 2021 году 4 092 руб.Пособия на проезд учащихсяТакая выплата есть не во всех субъектах страны. Часто она предоставляется для многодетных семей, в том числе, малоимущих. Например, в Свердловской области на проезд каждого учащегося в школе полагается ежемесячная выплата в размере 275 рублей. В Москве ученики общеобразовательных учреждений, колледжей и университетов также могут получить льготы на проезд на общественном транспорте. Другие выплатыВ некоторых регионах есть такая мера социальной поддержки малоимущих, как ежемесячная выплата на полноценное питание. По назначению врача ее могут назначить беременным и кормящим женщинам, а также детям до трех лет. Такое пособие есть в Московской, Тюменской, Воронежской, Пензенской и Ленинградской областях. В ряде субъектов РФ семьи имеют возможность получить продуктовые наборы. Условия выплат малоимущим семьямПо словам юриста Артема Баранова, в Российской Федерации установлены следующие условия для выплат малоимущим семьям:Оформление выплатВыплаты и льготы можно получить после того, как семья оформит статус малоимущей. Для этого нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства или в МФЦ и предоставить следующие документы:Документы на ежемесячное пособие на ребенка можно подать в электронном виде на сайте Госуслуг. Как правило, заявление рассматривают до 10 дней, если нужна дополнительная проверка, то срок может увеличиться до 30 дней. ДокументыПеречень документов, которые нужно предоставить для получения выплат и льгот может меняться в зависимости от вида социальной помощи. В основном требуются: Переоформлять выплаты нужно ежегодно. Список документов для каждого вида социальной поддержки можно узнать в органах соцзащиты, в МФЦ или на сайтах региональных администраций. Льготы и дополнительная помощь малоимущимЛьготы малоимущим семьям могут быть образовательными, налоговыми, жилищными, юридическими и т.д. Их устанавливают как на федеральном уровне, так и на региональном.Льготы малоимущим семьямМалоимущим семьям с детьми предоставляют налоговую льготу, по которой они не платят НДФЛ на социальные надбавки и пособия. В некоторых регионах действует сниженная ставка по имущественному налогу или предоставляются налоговые каникулы. Дополнительные льготы малоимущим семьям разнятся по субъектам страны. Например, в Республике Татарстан семьям, имеющим детей до трех лет, со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, положена выплата на приобретение лекарств размере 5 тыс. руб. В Тюменской области дети из малоимущих семей от 6 до 17 лет имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий. В Москве родители для детей до 7 лет могут воспользоваться услугой по присмотру за ними. Для этого нужно обратиться в центр соцпомощи населению. Кроме этого в разных субъектах России есть следующие льготы:Обеспечение жильемУ малообеспеченных семей есть право на получение жилья, которое предоставляет государство, согласно ст. 49 гл. 7 ЖК РФ. Для получения недвижимости необходимо получить статус малоимущей семьи и встать на соответствующий учет. В некоторых регионах обеспечивают жилплощадью только тех, кто прожил в субъекте РФ более 10 лет. Для постановки на учет могут потребоваться следующие документы:Чтобы узнать точный перечень документов, нужно обратиться в администрацию города или района, в органы соцзащиты или МФЦ.Субсидия на оплату ЖКХСубсидия на оплату ЖКХ для малоимущих семей — это компенсация части стоимости жилищно-коммунальных услуг. Ее выплата регламентируется постановлением правительства РФ № 761 от 14 декабря 2005 года. Такая льгота положена собственникам жилья, членам жилищного или жилищно-строительного кооператива, тем, кто снимает по договору жилье у государства и т.д. В Москве на нее имеют право те, кто тратит на ЖКУ более 10% общего дохода в семье. Максимальный доход семьи, дающий право на получение выплаты, можно посмотреть на сайте Городского центра жилищных субсидий. В Санкт-Петербурге компенсацию дают тем, кто платит за коммунальные услуги более 14% совокупного дохода, проценты могут различаться по регионам. Эта мера социальной поддержки есть и в других субъектах РФ. Для ее оформления нужно обратиться в МФЦ и предоставить:Если кто-то из членов семьи находится на военной службе, в местах лишения свободы и т.д., то необходимо дополнительно иметь с собой документы, подтверждающие их отсутствие. Решение о назначении компенсации за услуги ЖКХ принимают в течении 10 дней с момента подачи документов. Если их подали во второй половине месяца, то субсидию можно будет получить на карту только в следующем. Вещевая помощь для малоимущихСемьи, оказавшиеся в трудном финансовом положении, могут получить вещевую помощь. В Москве она предоставляется через специальные сертификаты, на которые начисляются 2000 баллов, равные 2000 руб. Родители могут истратить их на покупку детской одежды и других товаров для детей, кроме продовольственных. Использовать их можно только в определенных магазинах. Такая поддержка носит заявительный характер: чтобы ее получить москвичам нужно обратиться в центр социального обслуживания или центр социальной помощи семье и детям и написать заявление. В Санкт-Петербурге есть благотворительные фонды, которые отдают нуждающимся вещи бесплатно. Так, они могут получить 2 килограмма одежды каждый месяц. Такая мера поддержки существует и в других городах России. Бесплатная юридическая помощьБезвозмездная помощь адвокатов и юристов регулируется федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 №324-ФЗ."Для того, чтобы получить такую социальную поддержку, нужен паспорт и справка о среднедушевом доходе семьи за последние три месяца, — пояснил юрист. — На данный момент семьи, которые оформили необходимые документы, подтверждающие их статус, могут обратиться с заявлением через сайт Госуслуги или лично в МФЦ. В качестве бесплатной юридической помощи можно получить: консультацию (письменную или устную), составить необходимый документ. Например, жалобу, ходатайство и заявление. Также юристы могут представить интересы в суде или в государственных органах. Бесплатная юридическая помощь есть во многих университетах, где есть юридический факультет. Для этого достаточно позвонить и узнать, есть ли в университете юридическая клиника".Региональные льготы для малоимущих семей"Например, в Санкт-Петербурге семьи, в которых семь и более несовершеннолетних детей, в том числе, под опекой и попечительством, имеют право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде финансирования расходов, связанных с предоставлением транспортного средства (пассажирского микроавтобуса), — рассказал Артем Баранов. — Также такие семьи могут оформить сертификат "Земельный капитал в Санкт-Петербурге" для возмещения денежных средств на покупку участка для дачного строительства или же арендовать дачные помещения по льготным ценам. В Самарской области предоставляются следующие льготы для малоимущих семей: льготное зачисление в вузы или другие учебные заведения, сокращение налога на имущество и уплату транспортного налога. С 2021 года малоимущим семьям можно заключить социальный контракт с органами соцзащиты. Суть данного договора состоит в том, что для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисного положения, которая должна помочь ей поднять свои доходы".Прекращение выплат малоимущей семье"Прекратить выплаты и другую социальную помощь могут на основании утраты статуса малоимущей или многодетной семьи, — сообщил юрист. — Органы социальной защиты вправе лишить права на получение государственной помощи в случае:

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/lgoty-1727316198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, льготы, дети, семья, общество