Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:19 07.05.2025 (обновлено: 20:02 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/braziliya-2015647238.html
Президент Бразилии прибыл в Москву
Президент Бразилии прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Бразилии прибыл в Москву
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:19:00+03:00
2025-05-07T20:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
бразилия
россия
луис инасиу лула да силва
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015680048_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_d58ab1ad9a956b219a7e2a784042b6cf.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". Как сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной соглашение по добыче урана. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и президент России Владимир Путин проведут встречу 9 мая, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250507/moskva-2015458958.html
москва
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015680048_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_773237ec6d64704023ee705a47641f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Бразилии прибыл в Москву

Президент Бразилии Лула да Силва прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2".
Как сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной соглашение по добыче урана.
В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и президент России Владимир Путин проведут встречу 9 мая, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана
Вчера, 10:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваБразилияРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваЮрий УшаковВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала