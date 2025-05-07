https://ria.ru/20250507/braziliya-2015647238.html

Президент Бразилии прибыл в Москву

Президент Бразилии прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Бразилии прибыл в Москву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:19:00+03:00

2025-05-07T18:19:00+03:00

2025-05-07T20:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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луис инасиу лула да силва

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". Как сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной соглашение по добыче урана. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и президент России Владимир Путин проведут встречу 9 мая, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне