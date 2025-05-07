Президент Бразилии прибыл в Москву
Президент Бразилии Лула да Силва прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2".
В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и президент России Владимир Путин проведут встречу 9 мая, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.