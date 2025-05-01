https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html

В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии

В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025

В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии

На днях первых пассажиров примет аэропорт, закрытый в 1993 году из-за войны. Туристы смогут быстрее добираться до курортов в центре и на юге Абхазии. Сколько... РИА Новости, 01.05.2025

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. На днях первых пассажиров примет аэропорт, закрытый в 1993 году из-за войны. Туристы смогут быстрее добираться до курортов в центре и на юге Абхазии. Сколько стоит перелет и отдых в республике летом — в материале РИА Новости.Сколько стоит авиабилет в СухумОт города до воздушной гавани — 18 километров. В феврале сюда уже прилетал самолет из Москвы — это был тестовый рейс.С мая полеты станут регулярными. Время в пути — чуть меньше четырех часов. Стоимость билетов из Москвы — от 14,7 тысячи рублей в один конец, сообщает АТОР. Рейсы осуществляет авиакомпания "ЮВТ-Аэро". С 6 мая присоединится "Икар" (Nordwind) — из Нижнего Новгорода (цена — от 9,4 тысячи).Посол Абхазии в Москве Алхас Квициния сообщил, что в планах наладить авиасообщение с Санкт-Петербургом, крупными городами Урала и Сибири.Аэропорт нужен для курортов в центре страныНовые маршруты — это всегда хорошо, но в этом году открытие аэропорта в Сухуме не окажет значительного влияния на турпоток, говорят участники рынка.Во-первых, уже продано более половины путевок на лето, многие оплатили дорогу через Сочи, цитирует РСТ гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.Во-вторых, перелет в столицу Абхазии интересен прежде всего тем, кто выберет курорты в центре республики. В Гагру — самый северный город республики — по-прежнему удобнее добираться из Сочи, указали в АТОР.Третий сдерживающий фактор — цена. Лететь в Сочи дешевле.Спрос активно растетВ прошлом году в республике отдохнули примерно полтора миллиона россиян. С учетом краткосрочных поездок (однодневных экскурсий) турпоток достигает четырех-пяти миллионов, отметил Квициния. По его словам, в этом сезоне показатель увеличится на десять, а то и 15 процентов.Туроператоры эти прогнозы подтверждают. Спрос на отдых в Абхазии в майские праздники и летом высокий. Интерес к направлению стабильно растет после выборов и отмены рекомендаций МИД России воздержаться от поездок в республику, уточнили в РСТ.В начале апреля количество бронирований на летний отдых в Абхазии за неделю увеличилось на пять процентов, отметили в "Слетать.ру".Абхазия летом — абсолютный лидер среди зарубежных пляжных направлений, подчеркнули в сервисе онлайн-бронирования "Островок". На фоне новостей об открытии аэропорта бронирований стало на десять процентов больше, говорит управляющий директор компании Дарья Кочеткова."Сейчас каждая десятая заявка на объект размещения за границей на лето — Абхазия. В несколько раз усилился интерес к ранее менее популярным локациям — таким как Гудаута и поселок Лдзаа. Спрос на Пицунду взлетел на 50 процентов", — добавила она.Недорогие курорты"Абхазия остается самой доступной страной для летнего пляжного отдыха", — подчеркивает Кочеткова.Наиболее бюджетный курорт — Гудаута. На июнь есть предложения от 27 тысяч рублей в неделю на двоих взрослых с ребенком, причем с трехразовым питанием. В июле — от 44 тысяч, подсчитали в национальном туроператоре "Алеан".Гагра в июне на троих — от 46 тысяч, июле — от 52,5.В Сухуме примерно так же.Новый Афон и Пицунда с чистейшим морем и сосновыми реликтовыми рощами дороже. Неделя в июне — от 57 и 60 тысяч, июле — от 70 и 66 соответственно.Ночь в апартаментах в летний период — примерно 6,2 тысячи рублей, сообщили в "Островке". Это сопоставимо с курортами Краснодарского края (6,5 тысячи) и почти в полтора раза меньше, чем на побережье Турции (11,4 тысячи)."Все включено" дешевле, чем в СочиЦена — не единственный аргумент."В республике преобладают галечные пляжи, но есть и с широкой песчаной полосой — в Сухуме, Пицунде, — объясняет коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах. — Больше всего развлечений и активностей в Гагре, а для уединенного отдыха идеальна Пицунда".Активно развивается формат "все включено"."В среднем тарифы all inclusive в Абхазии на 20 процентов дешевле, чем в Сочи. В стандартный пакет входят трехразовое и промежуточное питание, алкогольные напитки, анимация, бассейн", — перечисляет Булах.В этом году all inclusive на лето добавили крупные отели Гагры — "Нарт", "Изумруд" и сохранили гостиницы "Апсны" в Гудауте и Wellness Park Hotel в Гагре.Такие туры — от 86,5 тысячи рублей в июне, от 101,5 — в июле на семью из троих человек на семь ночей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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