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В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025
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Туризм
 
08:00 01.05.2025 (обновлено: 08:10 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html
В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии
В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025
В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии
На днях первых пассажиров примет аэропорт, закрытый в 1993 году из-за войны. Туристы смогут быстрее добираться до курортов в центре и на юге Абхазии. Сколько... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:00:00+03:00
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туризм
туризм
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маршруты - туризм
абхазия
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сухум
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. На днях первых пассажиров примет аэропорт, закрытый в 1993 году из-за войны. Туристы смогут быстрее добираться до курортов в центре и на юге Абхазии. Сколько стоит перелет и отдых в республике летом — в материале РИА Новости.Сколько стоит авиабилет в СухумОт города до воздушной гавани — 18 километров. В феврале сюда уже прилетал самолет из Москвы — это был тестовый рейс.С мая полеты станут регулярными. Время в пути — чуть меньше четырех часов. Стоимость билетов из Москвы — от 14,7 тысячи рублей в один конец, сообщает АТОР. Рейсы осуществляет авиакомпания "ЮВТ-Аэро". С 6 мая присоединится "Икар" (Nordwind) — из Нижнего Новгорода (цена — от 9,4 тысячи).Посол Абхазии в Москве Алхас Квициния сообщил, что в планах наладить авиасообщение с Санкт-Петербургом, крупными городами Урала и Сибири.Аэропорт нужен для курортов в центре страныНовые маршруты — это всегда хорошо, но в этом году открытие аэропорта в Сухуме не окажет значительного влияния на турпоток, говорят участники рынка.Во-первых, уже продано более половины путевок на лето, многие оплатили дорогу через Сочи, цитирует РСТ гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.Во-вторых, перелет в столицу Абхазии интересен прежде всего тем, кто выберет курорты в центре республики. В Гагру — самый северный город республики — по-прежнему удобнее добираться из Сочи, указали в АТОР.Третий сдерживающий фактор — цена. Лететь в Сочи дешевле.Спрос активно растетВ прошлом году в республике отдохнули примерно полтора миллиона россиян. С учетом краткосрочных поездок (однодневных экскурсий) турпоток достигает четырех-пяти миллионов, отметил Квициния. По его словам, в этом сезоне показатель увеличится на десять, а то и 15 процентов.Туроператоры эти прогнозы подтверждают. Спрос на отдых в Абхазии в майские праздники и летом высокий. Интерес к направлению стабильно растет после выборов и отмены рекомендаций МИД России воздержаться от поездок в республику, уточнили в РСТ.В начале апреля количество бронирований на летний отдых в Абхазии за неделю увеличилось на пять процентов, отметили в "Слетать.ру".Абхазия летом — абсолютный лидер среди зарубежных пляжных направлений, подчеркнули в сервисе онлайн-бронирования "Островок". На фоне новостей об открытии аэропорта бронирований стало на десять процентов больше, говорит управляющий директор компании Дарья Кочеткова."Сейчас каждая десятая заявка на объект размещения за границей на лето — Абхазия. В несколько раз усилился интерес к ранее менее популярным локациям — таким как Гудаута и поселок Лдзаа. Спрос на Пицунду взлетел на 50 процентов", — добавила она.Недорогие курорты"Абхазия остается самой доступной страной для летнего пляжного отдыха", — подчеркивает Кочеткова.Наиболее бюджетный курорт — Гудаута. На июнь есть предложения от 27 тысяч рублей в неделю на двоих взрослых с ребенком, причем с трехразовым питанием. В июле — от 44 тысяч, подсчитали в национальном туроператоре "Алеан".Гагра в июне на троих — от 46 тысяч, июле — от 52,5.В Сухуме примерно так же.Новый Афон и Пицунда с чистейшим морем и сосновыми реликтовыми рощами дороже. Неделя в июне — от 57 и 60 тысяч, июле — от 70 и 66 соответственно.Ночь в апартаментах в летний период — примерно 6,2 тысячи рублей, сообщили в "Островке". Это сопоставимо с курортами Краснодарского края (6,5 тысячи) и почти в полтора раза меньше, чем на побережье Турции (11,4 тысячи)."Все включено" дешевле, чем в СочиЦена — не единственный аргумент."В республике преобладают галечные пляжи, но есть и с широкой песчаной полосой — в Сухуме, Пицунде, — объясняет коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах. — Больше всего развлечений и активностей в Гагре, а для уединенного отдыха идеальна Пицунда".Активно развивается формат "все включено"."В среднем тарифы all inclusive в Абхазии на 20 процентов дешевле, чем в Сочи. В стандартный пакет входят трехразовое и промежуточное питание, алкогольные напитки, анимация, бассейн", — перечисляет Булах.В этом году all inclusive на лето добавили крупные отели Гагры — "Нарт", "Изумруд" и сохранили гостиницы "Апсны" в Гудауте и Wellness Park Hotel в Гагре.Такие туры — от 86,5 тысячи рублей в июне, от 101,5 — в июле на семью из троих человек на семь ночей.
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008945928.html
https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, абхазия, гагра, сухум, алхас квициния, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), аэропорт, авиабилеты
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Абхазия, Гагра, Сухум, Алхас Квициния, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэропорт, Авиабилеты
В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии

С 1 мая в Сухуме начал работу аэропорт, теперь доступны прямые рейсы в Абхазию

© Getty Images / Olga PankovaДевушка на берегу озера Рица
Девушка на берегу озера Рица - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Getty Images / Olga Pankova
Девушка на берегу озера Рица
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. На днях первых пассажиров примет аэропорт, закрытый в 1993 году из-за войны. Туристы смогут быстрее добираться до курортов в центре и на юге Абхазии. Сколько стоит перелет и отдых в республике летом — в материале РИА Новости.

Сколько стоит авиабилет в Сухум

От города до воздушной гавани — 18 километров. В феврале сюда уже прилетал самолет из Москвы — это был тестовый рейс.
© РИА Новости / Леон Адлейба | Перейти в медиабанкСотрудники аэропорта в Сухуме
Сотрудники аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Леон Адлейба
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Сотрудники аэропорта в Сухуме
С мая полеты станут регулярными. Время в пути — чуть меньше четырех часов. Стоимость билетов из Москвы — от 14,7 тысячи рублей в один конец, сообщает АТОР. Рейсы осуществляет авиакомпания "ЮВТ-Аэро". С 6 мая присоединится "Икар" (Nordwind) — из Нижнего Новгорода (цена — от 9,4 тысячи).
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться
2 апреля, 17:29
Посол Абхазии в Москве Алхас Квициния сообщил, что в планах наладить авиасообщение с Санкт-Петербургом, крупными городами Урала и Сибири.

Аэропорт нужен для курортов в центре страны

Новые маршруты — это всегда хорошо, но в этом году открытие аэропорта в Сухуме не окажет значительного влияния на турпоток, говорят участники рынка.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Аэропорт Сухума
Во-первых, уже продано более половины путевок на лето, многие оплатили дорогу через Сочи, цитирует РСТ гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСкульптура на набережной Сухума в Абхазии
Скульптура на набережной Сухума в Абхазии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Скульптура на набережной Сухума в Абхазии
Во-вторых, перелет в столицу Абхазии интересен прежде всего тем, кто выберет курорты в центре республики. В Гагру — самый северный город республики — по-прежнему удобнее добираться из Сочи, указали в АТОР.
Третий сдерживающий фактор — цена. Лететь в Сочи дешевле.

Спрос активно растет

В прошлом году в республике отдохнули примерно полтора миллиона россиян. С учетом краткосрочных поездок (однодневных экскурсий) турпоток достигает четырех-пяти миллионов, отметил Квициния. По его словам, в этом сезоне показатель увеличится на десять, а то и 15 процентов.
© Getty Images / Vera TikhonovaВид на Гагру
Вид на город Гагры - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / Vera Tikhonova
Вид на Гагру
Туроператоры эти прогнозы подтверждают. Спрос на отдых в Абхазии в майские праздники и летом высокий. Интерес к направлению стабильно растет после выборов и отмены рекомендаций МИД России воздержаться от поездок в республику, уточнили в РСТ.
В начале апреля количество бронирований на летний отдых в Абхазии за неделю увеличилось на пять процентов, отметили в "Слетать.ру".
© Getty Images / LexisJanРесторан в Гагре
Ресторан в Гаграх - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / LexisJan
Ресторан в Гагре
Абхазия летом — абсолютный лидер среди зарубежных пляжных направлений, подчеркнули в сервисе онлайн-бронирования "Островок". На фоне новостей об открытии аэропорта бронирований стало на десять процентов больше, говорит управляющий директор компании Дарья Кочеткова.
Абхазия. Танцоры в этнопарке Апсны - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Страна души. Подробный гид по Абхазии
17 июня 2024, 02:01
"Сейчас каждая десятая заявка на объект размещения за границей на лето — Абхазия. В несколько раз усилился интерес к ранее менее популярным локациям — таким как Гудаута и поселок Лдзаа. Спрос на Пицунду взлетел на 50 процентов", — добавила она.

Недорогие курорты

"Абхазия остается самой доступной страной для летнего пляжного отдыха", — подчеркивает Кочеткова.
© Getty Images / saiko3pПляж в Пицунде
Пляж в Пицунде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / saiko3p
Пляж в Пицунде
Наиболее бюджетный курорт — Гудаута. На июнь есть предложения от 27 тысяч рублей в неделю на двоих взрослых с ребенком, причем с трехразовым питанием. В июле — от 44 тысяч, подсчитали в национальном туроператоре "Алеан".
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Названы самые недорогие курорты Абхазии
10 апреля, 18:36
Гагра в июне на троих — от 46 тысяч, июле — от 52,5.
В Сухуме примерно так же.
© Getty Images / DimasuГегский водопад
Гегский водопад - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / Dimasu
Гегский водопад
Новый Афон и Пицунда с чистейшим морем и сосновыми реликтовыми рощами дороже. Неделя в июне — от 57 и 60 тысяч, июле — от 70 и 66 соответственно.
© Getty Images / popovaphotoНовоафонский монастырь
Новоафонский монастырь
Новоафонский монастырь
© Getty Images / popovaphoto
1 из 7
© РИА Новости / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Новоафонская пещера в Абхазии

Новоафонская пещера в Абхазии

Новоафонская пещера в Абхазии

© РИА Новости / Томас Тхайцук
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2 из 7
© Getty Images / Andrei KravtsovВнутренний вид Новоафонского монастыря
Внутренний вид Новоафонского монастыря
Внутренний вид Новоафонского монастыря
© Getty Images / Andrei Kravtsov
3 из 7
© Getty Images / Pavel SipachevНовоафонский монастырь
Новоафонский монастырь
Новоафонский монастырь
© Getty Images / Pavel Sipachev
4 из 7
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовоафонская пещера в Абхазии
Новоафонская пещера в Абхазии
Новоафонская пещера в Абхазии
© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 7
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовоафонская пещера в Абхазии
Новоафонская пещера в Абхазии
Новоафонская пещера в Абхазии
© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 7
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Патриарший собор Апостола Андрея Первозванного в городе Пицунде в Абхазии

Патриарший собор Апостола Андрея Первозванного в городе Пицунда в Абхазии

Патриарший собор Апостола Андрея Первозванного в городе Пицунде в Абхазии

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 7
Новоафонский монастырь
© Getty Images / popovaphoto
1 из 7

Новоафонская пещера в Абхазии

© РИА Новости / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
2 из 7
Внутренний вид Новоафонского монастыря
© Getty Images / Andrei Kravtsov
3 из 7
Новоафонский монастырь
© Getty Images / Pavel Sipachev
4 из 7
Новоафонская пещера в Абхазии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 7
Новоафонская пещера в Абхазии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 7

Патриарший собор Апостола Андрея Первозванного в городе Пицунде в Абхазии

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 7
Ночь в апартаментах в летний период — примерно 6,2 тысячи рублей, сообщили в "Островке". Это сопоставимо с курортами Краснодарского края (6,5 тысячи) и почти в полтора раза меньше, чем на побережье Турции (11,4 тысячи).

"Все включено" дешевле, чем в Сочи

Цена — не единственный аргумент.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в бархатный сезон на городском пляже в Абхазии
Люди отдыхают в бархатный сезон на городском пляже в Абхазии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди отдыхают в бархатный сезон на городском пляже в Абхазии
"В республике преобладают галечные пляжи, но есть и с широкой песчаной полосой — в Сухуме, Пицунде, — объясняет коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах. — Больше всего развлечений и активностей в Гагре, а для уединенного отдыха идеальна Пицунда".
Активно развивается формат "все включено".
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЯхта у побережье Абхазии
Яхта у побережье Абхазии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Яхта у побережье Абхазии
"В среднем тарифы all inclusive в Абхазии на 20 процентов дешевле, чем в Сочи. В стандартный пакет входят трехразовое и промежуточное питание, алкогольные напитки, анимация, бассейн", — перечисляет Булах.
Абхазия, берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Спрос на туры в Абхазию вырос на пять процентов
8 апреля, 13:09
В этом году all inclusive на лето добавили крупные отели Гагры — "Нарт", "Изумруд" и сохранили гостиницы "Апсны" в Гудауте и Wellness Park Hotel в Гагре.
Такие туры — от 86,5 тысячи рублей в июне, от 101,5 — в июле на семью из троих человек на семь ночей.
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