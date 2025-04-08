Рейтинг@Mail.ru
Спрос на туры в Абхазию вырос на пять процентов - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/rossija-2010002889.html
Спрос на туры в Абхазию вырос на пять процентов
Спрос на туры в Абхазию вырос на пять процентов - РИА Новости, 08.04.2025
Спрос на туры в Абхазию вырос на пять процентов
Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:09:00+03:00
2025-04-08T13:09:00+03:00
новости - туризм
абхазия
россия
гагрский район
интурист
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982219300_0:228:1600:1128_1920x0_80_0_0_1f8feb9b15e791b8c6ad170e01d449b9.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных туристических направлений, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Слетать.ру". "Уровень спроса на туры в Абхазию с бронированиями с 31 марта по 6 апреля и заездами с начала июня по конец августа 2025 года увеличился практически на 5% по сравнению с датами бронирований с 24 по 30 марта. В период бронирований с 31 марта по 6 апреля Абхазия занимала четвертое место среди самых популярных направлений на летний сезон с долей 7,64% от общего объёма продаж", - рассказали в сервисе. Рост бронирования путевок из России в Абхазию зафиксировали и в туроператоре "Интурист". "В целом на период предыдущих двух недель 2025 года уровень бронирований вырос на 3%, что полностью соответствует аналогичным периодам 2024 года. Абхазия всегда занимает значительную долю бронирований по курортам черноморского побережья и сейчас идёт сезонная активизация спроса. На майские праздники направление входит в пятёрку самых популярных", - рассказали агентству в пресс-службе компании. Там отметили, что основной объем бронирований приходится на Гагрский район, ближайший к российско-абхазской границе. "Высокий спрос на курорт Гагра... и его район Цандрипш... а также на знаменитую Пицунду с неизменными лидерами продаж – объединение пансионатов "Курорт Пицунда" и пансионат "Литфонд". Также в последнее время наблюдается увеличение количества бронирований в Сухуме", - сообщили в туроператоре. "Большинство туристов в Абхазии в период летнего сезона, 53,4%, планируют остановиться в отелях "три звезды", 19,3% – в отелях без звёзд. Годом ранее показатели были идентичны. "Средний чек" на туры в Абхазию с заездами в период с начала июня по конец августа увеличился на 11,2%, до 119 тысяч рублей", - добавили в "Слетать.ру".
https://ria.ru/20250402/putin-2008853626.html
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008922038.html
абхазия
россия
гагрский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982219300_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a814c1df1052516f6d93a305c5caf8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, абхазия, россия, гагрский район, интурист, общество
Новости - Туризм, Абхазия, Россия, Гагрский район, Интурист, Общество
Спрос на туры в Абхазию вырос на пять процентов

Спрос на туры в Абхазию вырос на пять процентов за неделю

© РИА Новости / Мария СеливановаАбхазия, берег Черного моря
Абхазия, берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Абхазия, берег Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных туристических направлений, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Слетать.ру".
"Уровень спроса на туры в Абхазию с бронированиями с 31 марта по 6 апреля и заездами с начала июня по конец августа 2025 года увеличился практически на 5% по сравнению с датами бронирований с 24 по 30 марта. В период бронирований с 31 марта по 6 апреля Абхазия занимала четвертое место среди самых популярных направлений на летний сезон с долей 7,64% от общего объёма продаж", - рассказали в сервисе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву
2 апреля, 12:07
Рост бронирования путевок из России в Абхазию зафиксировали и в туроператоре "Интурист". "В целом на период предыдущих двух недель 2025 года уровень бронирований вырос на 3%, что полностью соответствует аналогичным периодам 2024 года. Абхазия всегда занимает значительную долю бронирований по курортам черноморского побережья и сейчас идёт сезонная активизация спроса. На майские праздники направление входит в пятёрку самых популярных", - рассказали агентству в пресс-службе компании.
Там отметили, что основной объем бронирований приходится на Гагрский район, ближайший к российско-абхазской границе. "Высокий спрос на курорт Гагра... и его район Цандрипш... а также на знаменитую Пицунду с неизменными лидерами продаж – объединение пансионатов "Курорт Пицунда" и пансионат "Литфонд". Также в последнее время наблюдается увеличение количества бронирований в Сухуме", - сообщили в туроператоре.
"Большинство туристов в Абхазии в период летнего сезона, 53,4%, планируют остановиться в отелях "три звезды", 19,3% – в отелях без звёзд. Годом ранее показатели были идентичны. "Средний чек" на туры в Абхазию с заездами в период с начала июня по конец августа увеличился на 11,2%, до 119 тысяч рублей", - добавили в "Слетать.ру".
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии
2 апреля, 15:50
 
Новости - ТуризмАбхазияРоссияГагрский районИнтуристОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала