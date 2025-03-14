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МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию - РИА Новости, 14.03.2025
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Туризм
 
13:53 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/mer-2005006508.html
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию - РИА Новости, 14.03.2025
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию
Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию, они могут возобновить продажи, сообщило... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:53:00+03:00
2025-03-14T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию, они могут возобновить продажи, сообщило министерство. МИД России ранее в пятницу отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране. "В настоящее время ситуация в Абхазии стабилизировалась, о чем сообщает МИД России. В связи с этим Минэкономразвития отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям", - сообщили в министерстве. Минэкономразвития России 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам и другим участникам рынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны.
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новости - туризм, здоровье - общество, абхазия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Здоровье - Общество, Абхазия, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию

Минэкономразвития отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкНа набережной города Сухум
На набережной города Сухум - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
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На набережной города Сухум. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию, они могут возобновить продажи, сообщило министерство.
МИД России ранее в пятницу отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране.
"В настоящее время ситуация в Абхазии стабилизировалась, о чем сообщает МИД России. В связи с этим Минэкономразвития отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям", - сообщили в министерстве.
Минэкономразвития России 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам и другим участникам рынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны.
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