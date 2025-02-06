https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997775488.html

Прямые перелеты между в Абхазию планируют возобновить в мае

Прямые перелеты между в Абхазию планируют возобновить в мае - РИА Новости, 06.02.2025

Прямые перелеты между в Абхазию планируют возобновить в мае

Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:28:00+03:00

2025-02-06T16:28:00+03:00

2025-02-06T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года, сообщил Минтранс РФ. "Заинтересованность в выполнении полетов между Россией и Абхазией уже выразил ряд российских авиакомпаний. Тестовый рейс в аэропорт запланирован на 7 февраля 2025 года. Регулярное прямое воздушное сообщение планируется возобновить в мае текущего года, после более чем 30-летнего перерыва", - говорится в сообщении Минтранса по итогам встречи его главы Романа Старовойта и видного политического деятеля Абхазии Бадры Гунба. Сухумский аэропорт имени В.Г. Ардзинбы был закрыт для полетов с 1993 года. Ранее в четверг Старовойт на встрече с Бадрой Гунба сообщил, что тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже 7 февраля, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона. В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.

https://ria.ru/20250206/spros-1997720759.html

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абхазия, россия, сухум, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии), туризм, новости - туризм