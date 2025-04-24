https://ria.ru/20250424/aviasoobschenie-2013095028.html

Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири

Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири - РИА Новости, 24.04.2025

Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири

Авиасообщение со столицей Абхазии Сухумом в перспективе могут запустить из Санкт-Петербурга, городов Урала, Сибири и других регионов России, рассказал в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:12:00+03:00

2025-04-24T08:12:00+03:00

2025-04-24T08:12:00+03:00

абхазия

сухум

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алхас квициния

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиасообщение со столицей Абхазии Сухумом в перспективе могут запустить из Санкт-Петербурга, городов Урала, Сибири и других регионов России, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "В перспективе прямые рейсы свяжут Сухум не только с Москвой, но и с другими крупными городами – Санкт-Петербургом, уральскими и сибирскими центрами, Поволжьем и югом России", - сказал дипломат. В частности он отметил, что авиаперевозчик "НордСтар" получил разрешение выполнять до трех рейсов в неделю из Красноярска в Сухум. "Работа по расширению маршрутной сети уже идёт: Минтранс РФ открыто заявляет, что будет наращивать число рейсов и привлекать новых перевозчиков для полётов в Абхазию. Мы рассчитываем, что к разгару курортного сезона список городов с прямым сообщением существенно расширится, обеспечивая удобство путешествий и рост туризма", - сказал также посол. Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008894137.html

абхазия

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абхазия, сухум, россия, алхас квициния, в мире, санкт-петербург