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Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири - РИА Новости, 24.04.2025
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08:12 24.04.2025
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Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири
Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири - РИА Новости, 24.04.2025
Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири
Авиасообщение со столицей Абхазии Сухумом в перспективе могут запустить из Санкт-Петербурга, городов Урала, Сибири и других регионов России, рассказал в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:12:00+03:00
2025-04-24T08:12:00+03:00
абхазия
сухум
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алхас квициния
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиасообщение со столицей Абхазии Сухумом в перспективе могут запустить из Санкт-Петербурга, городов Урала, Сибири и других регионов России, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "В перспективе прямые рейсы свяжут Сухум не только с Москвой, но и с другими крупными городами – Санкт-Петербургом, уральскими и сибирскими центрами, Поволжьем и югом России", - сказал дипломат. В частности он отметил, что авиаперевозчик "НордСтар" получил разрешение выполнять до трех рейсов в неделю из Красноярска в Сухум. "Работа по расширению маршрутной сети уже идёт: Минтранс РФ открыто заявляет, что будет наращивать число рейсов и привлекать новых перевозчиков для полётов в Абхазию. Мы рассчитываем, что к разгару курортного сезона список городов с прямым сообщением существенно расширится, обеспечивая удобство путешествий и рост туризма", - сказал также посол. Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008894137.html
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абхазия, сухум, россия, алхас квициния, в мире, санкт-петербург
Абхазия, Сухум, Россия, Алхас Квициния, В мире, Санкт-Петербург
Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири

Квициниа: авиасообщение с Сухумом могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиасообщение со столицей Абхазии Сухумом в перспективе могут запустить из Санкт-Петербурга, городов Урала, Сибири и других регионов России, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
"В перспективе прямые рейсы свяжут Сухум не только с Москвой, но и с другими крупными городами – Санкт-Петербургом, уральскими и сибирскими центрами, Поволжьем и югом России", - сказал дипломат.
В частности он отметил, что авиаперевозчик "НордСтар" получил разрешение выполнять до трех рейсов в неделю из Красноярска в Сухум.
"Работа по расширению маршрутной сети уже идёт: Минтранс РФ открыто заявляет, что будет наращивать число рейсов и привлекать новых перевозчиков для полётов в Абхазию. Мы рассчитываем, что к разгару курортного сезона список городов с прямым сообщением существенно расширится, обеспечивая удобство путешествий и рост туризма", - сказал также посол.
Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул дипломат.
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с мая
2 апреля, 14:24
 
АбхазияСухумРоссияАлхас КвицинияВ миреСанкт-Петербург
 
 
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