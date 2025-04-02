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Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с мая - РИА Новости, 02.04.2025
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14:24 02.04.2025 (обновлено: 15:04 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008894137.html
Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с мая
Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с мая - РИА Новости, 02.04.2025
Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с мая
Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, его слова РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, его слова приводит Telegram-канал агентства Sputnik Абхазия."С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума будет реализовано", — сказал он.Сухумский аэропорт имени В. Г. Ардзинбы находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году она могла принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Абхазские власти не раз планировали восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023-го правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет проходил в тестовом режиме.Как заявил в феврале глава Минтранса Роман Старовойт, среди тех, кто планирует летать в Сухум, российская компания "ЮВТ Аэро". Кроме того, еще как минимум два авиаперевозчика проявили интерес к этому направлению.
https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003386512.html
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россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, туризм, новости - туризм, в мире, роман старовойт
Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Кириенко, Туризм, Новости - Туризм, В мире, Роман Старовойт
Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с мая

Кириенко: полноценное авиасообщение между РФ и Абхазией запустят с 1 мая

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Аэропорт Сухума. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, его слова приводит Telegram-канал агентства Sputnik Абхазия.
"С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума будет реализовано", — сказал он.
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Сухумский аэропорт имени В. Г. Ардзинбы находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году она могла принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.
Абхазские власти не раз планировали восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023-го правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет проходил в тестовом режиме.
Как заявил в феврале глава Минтранса Роман Старовойт, среди тех, кто планирует летать в Сухум, российская компания "ЮВТ Аэро". Кроме того, еще как минимум два авиаперевозчика проявили интерес к этому направлению.
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