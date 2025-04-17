Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы
Депутат Блага пообещал вместе с Фицо поблагодарить РФ за освобождение от фашизма
© RTДепутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага
© RT
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить благодарность за освобождение от фашизма.
“Готов и дальше совершать тяжкие идеологические преступления. Ближайшее будет в Москве 9 мая: вместе с премьером Робертом Фицо поблагодарим российский народ за освобождение от фашизма. Брюссельские экстремисты во главе с Каллас (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) уже брызжут слюной”, - иронично написал Блага в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что “Запад очевидно еще не смирился с тем, что в 1945 году проиграл войну с Красной армией”.
“Мы, нормальные люди, наоборот, победу над западными нацистами празднуем”, - заключил Блага.
Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.