https://ria.ru/20250417/pobeda-2011784473.html

Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы

Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 17.04.2025

Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:39:00+03:00

2025-04-17T12:39:00+03:00

2025-04-17T12:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

словакия

китай

роберт фицо

кайя каллас

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983347613_4:0:1085:608_1920x0_80_0_0_0fc07033cc838546a97b20f456b17d29.jpg

БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить благодарность за освобождение от фашизма. “Готов и дальше совершать тяжкие идеологические преступления. Ближайшее будет в Москве 9 мая: вместе с премьером Робертом Фицо поблагодарим российский народ за освобождение от фашизма. Брюссельские экстремисты во главе с Каллас (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) уже брызжут слюной”, - иронично написал Блага в своем Telegram-канале. Он отметил, что “Запад очевидно еще не смирился с тем, что в 1945 году проиграл войну с Красной армией”. “Мы, нормальные люди, наоборот, победу над западными нацистами празднуем”, - заключил Блага. Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

https://ria.ru/20241013/evrodeputat-1977852748.html

https://ria.ru/20250416/istoriya-2011414889.html

москва

словакия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, словакия, китай, роберт фицо, кайя каллас, си цзиньпин, евросоюз, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне