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Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:39 17.04.2025 (обновлено: 12:40 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/pobeda-2011784473.html
Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы
Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 17.04.2025
Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:39:00+03:00
2025-04-17T12:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
словакия
китай
роберт фицо
кайя каллас
си цзиньпин
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить благодарность за освобождение от фашизма. “Готов и дальше совершать тяжкие идеологические преступления. Ближайшее будет в Москве 9 мая: вместе с премьером Робертом Фицо поблагодарим российский народ за освобождение от фашизма. Брюссельские экстремисты во главе с Каллас (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) уже брызжут слюной”, - иронично написал Блага в своем Telegram-канале. Он отметил, что “Запад очевидно еще не смирился с тем, что в 1945 году проиграл войну с Красной армией”. “Мы, нормальные люди, наоборот, победу над западными нацистами празднуем”, - заключил Блага. Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
https://ria.ru/20241013/evrodeputat-1977852748.html
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в мире, москва, словакия, китай, роберт фицо, кайя каллас, си цзиньпин, евросоюз, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Словакия, Китай, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Си Цзиньпин, Евросоюз, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Словацкий евродепутат Блага вместе с Фицо приедет в Москву на День Победы

Депутат Блага пообещал вместе с Фицо поблагодарить РФ за освобождение от фашизма

© RTДепутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© RT
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить благодарность за освобождение от фашизма.
“Готов и дальше совершать тяжкие идеологические преступления. Ближайшее будет в Москве 9 мая: вместе с премьером Робертом Фицо поблагодарим российский народ за освобождение от фашизма. Брюссельские экстремисты во главе с Каллас (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) уже брызжут слюной”, - иронично написал Блага в своем Telegram-канале.
Депутат ЕП от Словакии Любош Блага на Красной площади - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе
13 октября 2024, 19:20
Он отметил, что “Запад очевидно еще не смирился с тем, что в 1945 году проиграл войну с Красной армией”.
“Мы, нормальные люди, наоборот, победу над западными нацистами празднуем”, - заключил Блага.
Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Восемьдесят лет назад Красная армия приступила к созданию Евросоюза
16 апреля, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваСловакияКитайРоберт ФицоКайя КалласСи ЦзиньпинЕвросоюзВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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