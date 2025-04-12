https://ria.ru/20250412/prazdnik-2010800905.html

12 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля в России и в мире по календарю

12 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

12 апреля 2025 года в России ежегодно празднуют День космонавтики. В разных странах в этот день уделяют внимание проблеме беспризорных детей, проявляют заботу о РИА Новости, 12.04.2025

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2025-04-12T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. 12 апреля 2025 года в России ежегодно празднуют День космонавтики. В разных странах в этот день уделяют внимание проблеме беспризорных детей, проявляют заботу о хомяках и отмечают необычный праздник – День осознанных сновидений. Какие ещё профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России12 апреля вспоминают не только о первом полёте человека в космос, но и о других достижениях в области космонавтики. Юрий Гагарин первым отправился в космическое пространство в 1961 году. Корабль "Восток-1" стартовал с космодрома Байконур, Гагарин провёл в космосе 108 минут, что стало огромным научным прорывом.Профессиональный праздникВ День космонавтики поздравления получают не только космонавты, а также ученые, инженеры, конструкторы, испытатели и другие специалисты космической отрасли. В честь праздника проходят тематические выставки, научные конференции, детям проводят познавательные лекции о космосе, организуют кинопоказы. В честь 50-й годовщины полета Юрия Гагарина в 2011 году Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.Церковный праздник12 апреля 2025 года православные верующие в субботу шестой седмицы Великого поста отмечают Лазареву субботу. В храмах проходит торжественная Литургия. Христиане обращаются с молитвой к воскрешенному Иисусом Лазарю Четверодневному, молятся об усопших и просят о помощи в трудных ситуациях. Веточки вербы окропляют святой водой во время вечернего богослужения.В этот день чтят память:Народный праздникВ народном календаре 12 апреля отмечают Иван Лествичник. Наши предки в этот день обязательно старались испечь обрядовое печенье – лесенки. По преданию, такие угощения для каждого члена семьи сулили здоровье и успех в делах. Желательно убраться дома и на придомовой территории, вымыть окна.Согласно поверью, в этот день домовой "бесится", потому люди предпочитали оставаться дома и без надобности не выходили во двор, а домашний скот держали закрытым. Запрещалось 12 апреля ходить в гости к родителям и другим родственникам, чтобы избежать ссор. Нельзя носить темные вещи, чтобы не притянуть негатив и выполнять тяжелую физическую работу.Какой сегодня праздник в мире12 апреля в разных странах отмечается Международный день осознанных сновидений. Необычный праздник был учреждён в связи с тем, что в 1975 году британский парапсихолог Кейт Хирн доказал способность человека контролировать и изменять видения во сне. Реальность и значимость подобного феномена подтверждена учёными.Международный день беспризорных детей был учрежден в 2012 году с целью привлечения внимания к проблеме несовершеннолетних, которые остались без попечения родных, находятся в трудной жизненной ситуации, лишены внимания и поддержки и зачастую выживают в опасных условиях.Всемирный день хомяка – праздник для тех, кто уже держит дома пушистого зверька или только планирует завести маленького питомца. Эти маленькие грызуны – популярные домашние животные. В эту праздничную дату можно поделиться фото своих хомячков и побаловать их угощениями.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 12 апреля в разные годы:1861 – дата основания Александровской больницы в Санкт-Петербурге.1870 – начало работы Индоевропейской телеграфной линии.1919 – Любовь Шапорина-Яковлева с группой художников создала Петроградский государственный театр марионеток.1929 – в СССР была создана Национальная Туристическая Компания Интурист.1943 – основан Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".1949 – на Воробьевых горах прошла торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ.1954 – Бил Хэйли записал хит Rock Around The Clock, а эта дата стала днем рождения рок-н-ролла.1961 – Юрий Гагарин осуществил первый в мире полет человека в космос.1975 – впервые в истории экспериментально доказан феномен осознанного сновидения.1978 – была принята четвертая Конституция РСФСР.1995 – состоялся запуск веб-каталога "Yahoo!".Кто из известных людей родился 12 апреляВ этот день родились:1933 – Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица.1942 – Карлос Ройтеман, аргентинский автогонщик, вице-чемпион мира в классе "Формула-1" в 1981 году.1949 – Юрий Куклачёв, артист цирка, клоун-кошковод, народный артист РСФСР.1961 – Юрий Гальцев, советский и российский артист эстрады, клоун, телеведущий, актёр, певец, заслуженный артист РФ.1962 – Михаил Турецкий, певец, хормейстер, основатель арт-группы "Хор Турецкого", народный артист России.1974 – Роман Гамрлик, чешский хоккеист, олимпийский чемпион 1998 года.1977 – Валерия Суркова, российская актриса театра и кино, театральный режиссёр.1985 – Ольга Серябкина, российская певица и автор песен, бывшая солистка "Serebro".1991 – Магнус Пяяйарви Свенссон, шведский хоккеист, чемпион мира 2018 года.1992 – Чад ле Кло, южноафриканский пловец, олимпийский чемпион 2012 года и многократный чемпион мира.1994 – Сирша Ронан, ирландская и американская актриса, обладательница "Золотого глобуса".Именины12 апреля именины отмечают Иван и Захар.

https://ria.ru/20250401/aprel-1850146783.html

https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html

https://ria.ru/20250412/may-1855644309.html

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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Артем Смирнов

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