00:55 07.05.2026 (обновлено: 01:16 07.05.2026)
Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россияне будут работать четыре дня с 12 по 15 мая

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянам предстоит короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая.
  • С 9 по 11 мая жители страны будут отдыхать.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Так, выходные пройдут с 9 по 11 мая. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в 2026 году выпал на субботу.
Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День Весны и Труда.
Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
ОбществоРоссияПраздникиДень ПобедыРабота
 
 
