Поздравления с Днем Победы на 9 мая

Световое шоу в рамках акции "Свет великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде

День Победы — особый праздник для каждой семьи. 9 мая мы с благодарностью вспоминаем подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и благодарим за мирное небо над головой. Красивые и душевные поздравительные тексты с Днём Победы, чтобы выразить уважение и признательность тем, кто сражался за нашу свободу, и разделить радость великого дня с родными и близкими — в материале РИА Новости.

Поздравления с Днем Победы ветеранам

День Победы — великая дата в календаре, связывающая поколения. Этот день навеки вписан в историю нашей страны. Участие в акциях “Бессмертный полк” и “Георгиевская лента”, посещение парада Победы, возложение цветов к мемориалам и Вечному огню — эти традиции празднования 9 мая помогают нам сохранить живую память о великом подвиге народа.

В этот день звучат слова благодарности в адрес тех, кто прошел через все испытания войны. Независимо от формата — стихи или проза, официальное обращение или душевные пожелания своими словами — поздравления с Днем Победы для ветеранов требуют особого тона уважения и признательности.

Варианты коротких душевных поздравлений для отправки в СМС, мессенджерах или подписи в открытке:

• Низкий поклон вам! Спасибо за вашу отвагу, за мирное небо и свободу. С Днем Великой Победы!

• Примите искреннюю благодарность за ваш подвиг! Вы подарили нам жизнь и будущее. С праздником 9 Мая!

• Ваша жизнь — пример несгибаемой силы духа и беззаветной любви к Родине. Спасибо за мир, в котором мы живем. С Днем Победы!

• Здоровья вам, долгих лет жизни и благополучия! Мы будем помнить вечно о вашем великом подвиге. С Днем Победы!

• Спасибо за мужество, стойкость и отвагу! С праздником Победы, крепкого здоровья и счастья!

Поздравления с Днем Победы в прозе

Для ветеранов:

Вы не просто защитники Родины, а хранители нашего будущего. Ваши руки держали оружие, чтобы сегодня наши руки могли обнимать детей. Вы прошли сквозь пламя войны, чтобы мы ступали по мирной земле. Ваше сердце выдержало боль утрат, чтобы наши сердца знали, что такое свобода. Крепкого Вам здоровья, душевного тепла, заботы близких.

Сегодня, встречая рассвет под мирным небом, мы обещаем Вам, наши герои, беречь эту хрупкую драгоценность — мир, учиться слышать друг друга, протягивать руку помощи и помнить, что только совместными усилиями можно достичь желаемого. С Днём Великой Победы!

Дорогие ветераны и труженики тыла! С Днем Великой Победы! 9 мая — священная дата, которая объединяет все поколения. Этот праздник навсегда останется символом несгибаемой воли, стойкости духа и беззаветной любви к Родине. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Для родных и близких:

С Днем Победы! Давайте всегда помнить о тех личных историях, которые есть в каждой семье. О дедах и прадедах, бабушках и прабабушках, которые на фронте и в тылу приближали Великую Победу. Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и достойного продолжения дел поколения победителей!.

С Днем Победы! Память о подвиге героев Великой Отечественной войны всегда живет в наших сердцах. Спасибо тем, благодаря кому мы можем собираться за одним столом в мирное время. Пусть в доме всегда царит согласие, а беды обходят стороной! Берегите друг друга и цените каждый мирный день!.

В День Победы мы осознаем самую главную истину: мир — это не отсутствие войны, мир — величайшее достижение человечества, которое требует ежедневного труда. Сегодня особенно остро ощущаешь ценность простых вещей — возможность обнять близких, услышать детский смех, встретить новый день без воздушной тревоги. Давайте ценить каждую минуту мирного неба и делать всё, чтобы ужасы войны никогда не повторились.

Для коллег:

Уважаемые коллеги! Поздравляю с Днем Победы — праздником мужества, силы духа и беззаветной любви к Родине. Пусть память о героизме и стойкости нашего народа всегда живет в наших сердцах. Мирного неба, добрых вестей и теплых встреч с родными!

С Днем Великой Победы! Давайте будем достойны подвига наших предков — будем беречь мир в душе и вокруг себя, помнить историю и строить будущее, которым они могли бы гордиться. С Праздником, коллеги!

С Днем Победы, коллеги! 9 мая — священный день для всей нашей страны. Пусть немеркнущее пламя Вечного огня всегда озаряет наши дела и помыслы, вдохновляет на новые свершения во имя процветания и благополучия нашей Родины. Пусть мир и согласие всегда царят на нашей земле!

Поздравления с Днем Победы в стихах

Строки поэтов напоминают нам о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, о страданиях и стойкости, о горечи потерь и радости Победы.

"Мужество" (1942)

И мужество нас не покинет. Анна Ахматова,(1942)"Мы знаем, что ныне лежит на весахИ что совершается ныне.Час мужества пробил на наших часах,И мужество нас не покинет.

"Он не вернулся из боя" (1969)

Только он не вернулся из боя…". Владимир Высоцкий,(1969)"Почему всё не так? Вроде всё как всегда:То же небо — опять голубое,Тот же лес, тот же воздух и та же вода…Только он не вернулся из боя…".

"Зинка" (1944)

О рязанских глухих садах". Юлия Друнина,(1944)"Мы не ждали посмертной славы.-Мы хотели со славой жить.…Почему же в бинтах кровавыхСветлокосый солдат лежит?Ее тело своей шинельюУкрывала я, зубы сжав…Белорусские ветры пелиО рязанских глухих садах".

Искренние патриотические стихи позволяют выразить глубину чувств и передать торжественность момента:

***

"Ваш подвиг не измерить громким словом,

Не выразить наградами сполна.

Но в сердце каждом вечно будет главным

Тот день, когда закончилась война".

***

"На вашей груди ордена и медали —

История жизни и нашей страны.

Вы юность свою на войне отдавали,

Чтоб дети не знали жестокой войны.

Мы вам обещаем: пока сердце бьётся,

Пока на земле этой будем мы жить,

Победный ваш подвиг в веках не сотрется,

Мы память о нём будем свято хранить".

***

"Под майским небом, чистым и безбрежным,

Склоняем головы пред подвигом святым.

Был путь к Победе долгим и мятежным,

Но стал триумфом мужества простым.

Четыре года пламени и стали,

Четыре года слёз и боевых потерь.

Они за нас с тобою жизнь отдали,

Чтоб распахнулась в мирный день нам дверь".

Официальные поздравления к 9 Мая

Официальные обращения и торжественные слова с Днём Победы подходят для публичных выступлений, отправки в мессенджерах и корпоративной рассылки.

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, дети войны! Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, чистого и мирного неба! Бережное отношение к памяти о подвиге русского народа — главный нравственный долг для всех поколений. Вечная память павшим героям и глубокая благодарность всем, кто вернулся с полей сражений. С Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От всей души поздравляем с Великой Победы! Спасибо всем, кто проявил мужество, стойкость и волю в борьбе с фашизмом. Низкий вам поклон за Ваш подвиг! Крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы близких, мира и благополучия!

С Днём Победы! Наши герои не просто победили врага, а показали, что любовь к Родине, верность братству и неиссякаемая надежда сильнее любого оружия. Они сражались не за медали и почести, а за то, чтобы мы могли спокойно жить, любить, созидать. Их стойкость, бесстрашие и вера в победу — наша гордость и наш ориентир.

Как выбрать поздравление с Днём Победы

Главное в поздравительных текстах с Днём Победы — искренность, уважение к истории и понимание значимости этого дня для разных поколений.

При выборе поздравления учитывайте адресата: