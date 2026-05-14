Россиян в 2026 году ждут еще три короткие рабочие недели

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели до конца 2026 года, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Ближайшая из коротких недель будет четырехдневной: с 8 по 11 июня — 12 июня граждане будут праздновать День России. Суммарно россияне будут отдыхать три дня.
Далее короткая рабочая неделя будет в ноябре. Граждане 4 ноября будут отмечать День народного единства, рабочими днями будут 2-3 и 5-6 ноября.
И в конце года последует трехдневная рабочая неделя, а именно с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным, после чего граждан ждут новогодние праздники.
