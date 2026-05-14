Рейтинг@Mail.ru
Россиян в 2026 году ждут еще три короткие рабочие недели - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 14.05.2026 (обновлено: 11:36 14.05.2026)
Россиян в 2026 году ждут еще три короткие рабочие недели

Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели до конца 2026 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве
Отдыхающие в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиян ждут три короткие рабочие недели в 2026 году.
  • Короткие рабочие недели будут в июне, ноябре и декабре.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели до конца 2026 года, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Ближайшая из коротких недель будет четырехдневной: с 8 по 11 июня — 12 июня граждане будут праздновать День России. Суммарно россияне будут отдыхать три дня.
Далее короткая рабочая неделя будет в ноябре. Граждане 4 ноября будут отмечать День народного единства, рабочими днями будут 2-3 и 5-6 ноября.
И в конце года последует трехдневная рабочая неделя, а именно с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным, после чего граждан ждут новогодние праздники.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
РоссияПраздникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала