МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В России начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая.
"Особое значение в мае имеет День Победы. В 2026 году он приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса: 9 мая — праздничный день, а 10 и 11 мая — дополнительные дни отдыха", — сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина Регина Долотина.
Таким образом, следующая рабочая неделя будет короткой.
Прошлые длинные выходные прошли с 1 по 3 мая, когда в стране отмечали день Весны и Труда, а также с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта благодаря Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
Согласно производственному календарю на этот месяц, всего в мае 2026 года 12 выходных и 19 рабочих дней.
