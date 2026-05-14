Священник рассказал, почему православные празднуют Пасху 40 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ Православные празднуют Пасху 40 дней в память о пребывании воскресшего Христа на земле.

В период от Пасхи до Вознесения церковные службы напоминают верующим о новозаветных сюжетах и ключевых библейских персонажах.

Христос воскрес в третий день, по истечении восьми дней уверил Фому в своем воскресении и в 40-й день вознесся.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Православные празднуют Пасху 40 дней в память о пребывании воскресшего Христа на земле, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Синода Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.

"Православные 40 дней празднуют Пасху в память о 40-дневном пребывании на земле воскресшего Спасителя, его явлениях и беседах со своими последователями… Все это делается для укрепления чад Церкви в вере воскресения Христова, в то, что смерть — это не конец, а рождение в жизнь вечную", - отметил отец Серафим.

В период от Пасхи до Вознесения церковные службы продолжают возвращать верующих к новозаветным сюжетам, рассказал священник. В храмах поются пасхальные песнопения, а также вспоминаются ключевые участники тех дней: апостол Фома, жены-мироносицы и другие библейские персонажи.

Священник напомнил, что с верой в воскресение Христа связана православная традиция особо поминать усопших на третий, девятый и сороковой дни после кончины.

"Дело в том, что Христос воскрес в третий день, а по истечении восьми дней уверил Фому в своем воскресении и в 40-й день вознесся", — рассказал отец Серафим.