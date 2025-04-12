Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 12.04.2025 (обновлено: 16:08 17.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/12-aprelya-kakoy-prazdnik/
12 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля в России и в мире по календарю
12 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
12 апреля 2025 года в России ежегодно празднуют День космонавтики. В разных странах в этот день уделяют внимание проблеме беспризорных детей, проявляют заботу о РИА Новости, 17.10.2025
2025-04-12T05:00:00+03:00
2025-10-17T16:08:00+03:00
праздники
религиозные праздники
какой сегодня праздник
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010637690_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_61b89c856a1f9aa9aa434dd59d7926e5.jpg
https://ria.ru/20250401/aprel-1850146783.html
https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html
https://ria.ru/prazdniki/mayskie-prazdniki-i-vykhodnye/
https://ria.ru/20250413/kosmonavtika-2004508312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010637690_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c750b770b000e6105a090c7bb0b71324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник, россия
Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник, Россия
Главная / Праздники

12 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВ Евпатории на Фестивальной площади ко Дню космонавтики установлены два арт-объекта "Луна" и "Космонавт"
В Евпатории на Фестивальной площади ко Дню космонавтики установлены два арт-объекта Луна и Космонавт - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. 12 апреля 2025 года в России ежегодно празднуют День космонавтики. В разных странах в этот день уделяют внимание проблеме беспризорных детей, проявляют заботу о хомяках и отмечают необычный праздник – День осознанных сновидений. Какие ещё профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

12 апреля вспоминают не только о первом полёте человека в космос, но и о других достижениях в области космонавтики. Юрий Гагарин первым отправился в космическое пространство в 1961 году. Корабль "Восток-1" стартовал с космодрома Байконур, Гагарин провёл в космосе 108 минут, что стало огромным научным прорывом.
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
1 апреля, 11:20

Профессиональный праздник

В День космонавтики поздравления получают не только космонавты, а также ученые, инженеры, конструкторы, испытатели и другие специалисты космической отрасли. В честь праздника проходят тематические выставки, научные конференции, детям проводят познавательные лекции о космосе, организуют кинопоказы. В честь 50-й годовщины полета Юрия Гагарина в 2011 году Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Церковный праздник

12 апреля 2025 года православные верующие в субботу шестой седмицы Великого поста отмечают Лазареву субботу. В храмах проходит торжественная Литургия. Христиане обращаются с молитвой к воскрешенному Иисусом Лазарю Четверодневному, молятся об усопших и просят о помощи в трудных ситуациях. Веточки вербы окропляют святой водой во время вечернего богослужения.
В этот день чтят память:
  • преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского;
  • святителя Софрония, епископа Иркутского;
  • святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28

Народный праздник

В народном календаре 12 апреля отмечают Иван Лествичник. Наши предки в этот день обязательно старались испечь обрядовое печенье – лесенки. По преданию, такие угощения для каждого члена семьи сулили здоровье и успех в делах. Желательно убраться дома и на придомовой территории, вымыть окна.
Согласно поверью, в этот день домовой "бесится", потому люди предпочитали оставаться дома и без надобности не выходили во двор, а домашний скот держали закрытым. Запрещалось 12 апреля ходить в гости к родителям и другим родственникам, чтобы избежать ссор. Нельзя носить темные вещи, чтобы не притянуть негатив и выполнять тяжелую физическую работу.

Какой сегодня праздник в мире

12 апреля в разных странах отмечается Международный день осознанных сновидений. Необычный праздник был учреждён в связи с тем, что в 1975 году британский парапсихолог Кейт Хирн доказал способность человека контролировать и изменять видения во сне. Реальность и значимость подобного феномена подтверждена учёными.
Международный день беспризорных детей был учрежден в 2012 году с целью привлечения внимания к проблеме несовершеннолетних, которые остались без попечения родных, находятся в трудной жизненной ситуации, лишены внимания и поддержки и зачастую выживают в опасных условиях.
Всемирный день хомяка – праздник для тех, кто уже держит дома пушистого зверька или только планирует завести маленького питомца. Эти маленькие грызуны – популярные домашние животные. В эту праздничную дату можно поделиться фото своих хомячков и побаловать их угощениями.
Календарь праздников — 2025. Май
Майские праздники 2025: сколько дней отдыхаем и когда на работу
25 мая, 13:34

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 12 апреля в разные годы:
1861 – дата основания Александровской больницы в Санкт-Петербурге.
1870 – начало работы Индоевропейской телеграфной линии.
1919 – Любовь Шапорина-Яковлева с группой художников создала Петроградский государственный театр марионеток.
1929 – в СССР была создана Национальная Туристическая Компания Интурист.
1943 – основан Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
1949 – на Воробьевых горах прошла торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ.
1954 – Бил Хэйли записал хит Rock Around The Clock, а эта дата стала днем рождения рок-н-ролла.
1961 – Юрий Гагарин осуществил первый в мире полет человека в космос.
1975 – впервые в истории экспериментально доказан феномен осознанного сновидения.
1978 – была принята четвертая Конституция РСФСР.
1995 – состоялся запуск веб-каталога "Yahoo!".
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
13 апреля, 10:24

Кто из известных людей родился 12 апреля

В этот день родились:
1933 – Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица.
1942 – Карлос Ройтеман, аргентинский автогонщик, вице-чемпион мира в классе "Формула-1" в 1981 году.
1949 – Юрий Куклачёв, артист цирка, клоун-кошковод, народный артист РСФСР.
1961 – Юрий Гальцев, советский и российский артист эстрады, клоун, телеведущий, актёр, певец, заслуженный артист РФ.
1962 – Михаил Турецкий, певец, хормейстер, основатель арт-группы "Хор Турецкого", народный артист России.
1974 – Роман Гамрлик, чешский хоккеист, олимпийский чемпион 1998 года.
1977 – Валерия Суркова, российская актриса театра и кино, театральный режиссёр.
1985 – Ольга Серябкина, российская певица и автор песен, бывшая солистка "Serebro".
1991 – Магнус Пяяйарви Свенссон, шведский хоккеист, чемпион мира 2018 года.
1992 – Чад ле Кло, южноафриканский пловец, олимпийский чемпион 2012 года и многократный чемпион мира.
1994 – Сирша Ронан, ирландская и американская актриса, обладательница "Золотого глобуса".

Именины

12 апреля именины отмечают Иван и Захар.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиКакой сегодня праздникРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала