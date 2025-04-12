12 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. 12 апреля 2025 года в России ежегодно празднуют День космонавтики. В разных странах в этот день уделяют внимание проблеме беспризорных детей, проявляют заботу о хомяках и отмечают необычный праздник – День осознанных сновидений. Какие ещё профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
12 апреля вспоминают не только о первом полёте человека в космос, но и о других достижениях в области космонавтики. Юрий Гагарин первым отправился в космическое пространство в 1961 году. Корабль "Восток-1" стартовал с космодрома Байконур, Гагарин провёл в космосе 108 минут, что стало огромным научным прорывом.
Профессиональный праздник
В День космонавтики поздравления получают не только космонавты, а также ученые, инженеры, конструкторы, испытатели и другие специалисты космической отрасли. В честь праздника проходят тематические выставки, научные конференции, детям проводят познавательные лекции о космосе, организуют кинопоказы. В честь 50-й годовщины полета Юрия Гагарина в 2011 году Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Церковный праздник
12 апреля 2025 года православные верующие в субботу шестой седмицы Великого поста отмечают Лазареву субботу. В храмах проходит торжественная Литургия. Христиане обращаются с молитвой к воскрешенному Иисусом Лазарю Четверодневному, молятся об усопших и просят о помощи в трудных ситуациях. Веточки вербы окропляют святой водой во время вечернего богослужения.
В этот день чтят память:
- преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского;
- святителя Софрония, епископа Иркутского;
- святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.
Народный праздник
В народном календаре 12 апреля отмечают Иван Лествичник. Наши предки в этот день обязательно старались испечь обрядовое печенье – лесенки. По преданию, такие угощения для каждого члена семьи сулили здоровье и успех в делах. Желательно убраться дома и на придомовой территории, вымыть окна.
Согласно поверью, в этот день домовой "бесится", потому люди предпочитали оставаться дома и без надобности не выходили во двор, а домашний скот держали закрытым. Запрещалось 12 апреля ходить в гости к родителям и другим родственникам, чтобы избежать ссор. Нельзя носить темные вещи, чтобы не притянуть негатив и выполнять тяжелую физическую работу.
Какой сегодня праздник в мире
12 апреля в разных странах отмечается Международный день осознанных сновидений. Необычный праздник был учреждён в связи с тем, что в 1975 году британский парапсихолог Кейт Хирн доказал способность человека контролировать и изменять видения во сне. Реальность и значимость подобного феномена подтверждена учёными.
Международный день беспризорных детей был учрежден в 2012 году с целью привлечения внимания к проблеме несовершеннолетних, которые остались без попечения родных, находятся в трудной жизненной ситуации, лишены внимания и поддержки и зачастую выживают в опасных условиях.
Всемирный день хомяка – праздник для тех, кто уже держит дома пушистого зверька или только планирует завести маленького питомца. Эти маленькие грызуны – популярные домашние животные. В эту праздничную дату можно поделиться фото своих хомячков и побаловать их угощениями.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 12 апреля в разные годы:
1861 – дата основания Александровской больницы в Санкт-Петербурге.
1870 – начало работы Индоевропейской телеграфной линии.
1919 – Любовь Шапорина-Яковлева с группой художников создала Петроградский государственный театр марионеток.
1929 – в СССР была создана Национальная Туристическая Компания Интурист.
1943 – основан Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
1949 – на Воробьевых горах прошла торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ.
1954 – Бил Хэйли записал хит Rock Around The Clock, а эта дата стала днем рождения рок-н-ролла.
1961 – Юрий Гагарин осуществил первый в мире полет человека в космос.
1975 – впервые в истории экспериментально доказан феномен осознанного сновидения.
1978 – была принята четвертая Конституция РСФСР.
1995 – состоялся запуск веб-каталога "Yahoo!".
Кто из известных людей родился 12 апреля
В этот день родились:
1933 – Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица.
1942 – Карлос Ройтеман, аргентинский автогонщик, вице-чемпион мира в классе "Формула-1" в 1981 году.
1949 – Юрий Куклачёв, артист цирка, клоун-кошковод, народный артист РСФСР.
1961 – Юрий Гальцев, советский и российский артист эстрады, клоун, телеведущий, актёр, певец, заслуженный артист РФ.
1962 – Михаил Турецкий, певец, хормейстер, основатель арт-группы "Хор Турецкого", народный артист России.
1974 – Роман Гамрлик, чешский хоккеист, олимпийский чемпион 1998 года.
1977 – Валерия Суркова, российская актриса театра и кино, театральный режиссёр.
1985 – Ольга Серябкина, российская певица и автор песен, бывшая солистка "Serebro".
1991 – Магнус Пяяйарви Свенссон, шведский хоккеист, чемпион мира 2018 года.
1992 – Чад ле Кло, южноафриканский пловец, олимпийский чемпион 2012 года и многократный чемпион мира.
1994 – Сирша Ронан, ирландская и американская актриса, обладательница "Золотого глобуса".
Именины
12 апреля именины отмечают Иван и Захар.
