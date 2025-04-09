https://ria.ru/20250409/paskha-1784063287.html

Пасха: когда будет в 2025 году, суть и традиции праздника

Пасха 2025: какого числа главный православный и католический праздник в России

Пасха: когда будет в 2025 году, суть и традиции праздника

Пасха — главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. В чем заключается суть этой памятной даты, на какое число выпадает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:40:00+03:00

2025-04-09T12:40:00+03:00

2025-04-09T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пасха — главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. В чем заключается суть этой памятной даты, на какое число выпадает православная Пасха в 2025 году, когда отмечают ее католики, протестанты и иудеи, как в России празднуют Светлое Христово Воскресение — в материале РИА Новости.ПасхаПасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.Какого числаПасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время, а дата вычисляется по особой методике — пасхалии. В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты многих других христианских праздников, связанных с ним (например, Масленица, начало Великого поста, Вознесение, Троица и прочие). Русская православная церковь придерживается основных правил:В 2025 году всем этим условиям отвечает 20 апреля. В этот день — что случается нечасто — вместе с православными отметят Пасху католики и большинство протестантов. А иудеи встретят Пасху раньше — с вечера 12 апреля до ночи с 19 на 20 апреля.На какие даты выпадает праздник в ближайшие пять лет:Суть праздникаСуть Пасхи в Новом Завете — победа над смертью через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: "Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним".Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Этот настрой выражается и в атрибутах праздника: куличах и крашеных куриных яйцах. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.ИсторияНазвание праздника — Пасха — берет свое начало от наименования иудейского торжества Песах (буквально — "проходить мимо"). Оно было установлено в воспоминание исхода евреев из Египта и освобождения от рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. . Это один из самых важных праздников в иудаизме, который сопровождается рядом определенных ритуалов, символизирующих описанные в Торе события.В христианской церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. Этот древнейший праздник был установлен еще в апостольские времена.Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, согласно христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях, ее отмечали в 14-й день нисана (март-апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния.Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом епископе Смирнском Полкарпе в середине II века. Первый Вселенский собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Так продолжалось до XVI столетия, когда единство западных и восточных христиан в праздновании святой Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII.Пост перед ПасхойТрадиционно после Масленицы у христиан начинается Великий пост, который заканчивается Пасхой. В 2025 году он начнется 3 марта и продлится 48 дней. Воздержание от еды — напоминание об Иисусе Христе, который 40 дней постился в пустыне. Это один из старейших и длительных постов в христианстве, первое упоминание о нем относится к III веку.Сам пост делится на:Многие связывают пост только с отказом от пищи, но церковь подчеркивает, что это не верно. Основная цель говения заключается во внутреннем преображении, изменении чувств, так как физическое и эмоциональное состояния связаны.Духовная практика поста состоит из молитвы, чтения религиозной литературы и удаления от всего греховного и отвлекающего от Бога. Телесная подготовка состоит из воздержания от скоромной (непостной) пищи.В течение всего Великого поста православная церковь призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе в составе различных блюд. Рыба разрешается лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). А в Лазареву субботу постящимся можно есть икру.С особой строгостью принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. Неизменно от поста освобождались тяжелобольные, беременные женщины, кормящие матери, воины, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также люди, находившиеся в пути.Событие праздникаВ Евангелии сказано, что на третий день после погребения Христа, ранним утром в воскресенье, несколько женщин-мироносиц (Мария, Саломия, Иоанна) пошли к гробу, чтобы принести благовония, предназначенные для тела Иисуса.Подойдя, они увидели, что большой камень, заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит ангел. Вид его был как молния, а одежда бела как снег. Устрашившись ангела, женщины пришли в трепет.Ангел же сказал: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал". Со страхом и радостью поспешили женщины возвестить апостолам об увиденном."И се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня". И Воскресшего увидели Его ученики.Благодатный огоньБлагодатный огонь (святой свет) — один из символов Пасхи. Он зажигается накануне праздника, в Великую субботу.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Многие верующие считают его святыней. Появление благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам Иерусалимского патриарха, духовенства и тысяч паломников в храме Гроба Господня, несмотря на регулярность, называют чудом.Традиции и обрядыПасху отмечает весь христианский мир. В зависимости от конфессий варьируются и традиции празднования.У православныхУ православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия. Пасха празднуется семь дней, и поэтому эта неделя называется Светлой Пасхальной Седмицей. Каждый ее день тоже называется "светлым": Светлый понедельник, Светлый вторник и так далее.У старообрядцевСтарообрядцами называют верующих, которые не признали церковной реформы патриарха Никона в 1650-1660 годах. В целом празднование Пасхи у приверженцев старого обряда и нового мало отличается.День высчитывается по одинаковым правилам, есть предшествующий празднику Великий пост, богослужения и обмен крашеными яйцами. Однако староверы некоторых общин считают выпекание куличей "еврейской традицией" и не готовят их. По-другому они относятся и к работе во время Страстной недели: для них Пасхальная неделя — время радости и молитвы, в то время как у православных принято оставлять работу только в канун праздника.Сколько дней празднуютПравославные празднуют Пасху семь дней. Но весь период от Воскресения до Вознесения — 40 дней — считается Пасхальным периодом, и верующие приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!" и отвечают "Воистину воскресе!".Символы ПасхиК символам праздника относятся:В западных странах существует еще один символ — пасхальный кролик. В германской мифологии заяц или кролик ассоциировался с богиней жизни, обновления природы Эострой. На некоторых языках название праздника так и звучит — например, Ostern на немецком.Пасхальные богослуженияС апостольских времен церковь совершает ночное Пасхальное богослужение. Подобно израильскому народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, христиане бодрствуют в священную и предпраздничную ночь Светлого Христова Воскресения.Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.На Пасху все молящиеся по возможности причащаются Святых Христовых Тайн.Храмы Воскресения ХристоваТак называются христианские храмы, освященные в честь Воскресения Иисуса Христа. Самый известный из них — храм Гроба Господня, который находится в Иерусалиме.Пасхальный столБлюда к празднику можно приготовить самые разнообразные. Но непременными его атрибутами являются крашеные куриные яйца, кулич и творожная пасха.КуличиКулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола наравне с крашеными яйцами. В христианской традиции он является прообразом артоса (квасного хлеба, который освящают на Пасхальную седмицу в храмах). Артос выпекают в церковной пекарне, освящают и раздают верующим, а кулич — дома.ЯйцаЯйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о крашеных яйцах встречаются в рукописях Х века, найденных в греческом монастыре святой Анастасии. Считается, что именно крашеное пасхальное яйцо должно быть первой едой после Великого поста. Первоначально цвет был только красный, символ крови Христовой, но со временем яйца стали окрашивать и в другие цвета.Поздравления с ПасхойПравославные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!". Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа. По традиции сначала приветствие произносит младший по возрасту, потом старший.Пасха в других конфессияхДля всех христианских конфессий Пасха — самый главный праздник года, в основе которого лежит евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа, распятого на кресте. Его смерть воспринимается как искупление грехов мира, а воскресение — как победа над силой зла и дарование Богом вечной жизни. В праздновании Пасхи в различных конфессиях есть как отличия, так и много общих традиций.КатолическаяТрадиционно в католических храмах в раннее субботнее утро проводят обряд благословения огня и воды. После окончания службы начинается крестный ход, а вечером зажигают особую свечу — пасхал, огонь от которой раздают всем. Молодежь и дети в воскресное утро ходят по домам с песнями и поздравлениями, все обмениваются крашеными яйцами, а крестные дарят своим крестникам пальмовые веточки. В праздничную ночь в католических церквях проводят обряд крещения для взрослых. Стать христианином в это время очень почетно. Малышам на Пасху дарят шоколадные яйца и сладких пасхальных кроликов.ПротестантскаяПротестанты не имеют единого порядка и дня празднования Пасхи, так как протестантизм раздроблен на большое количество течений. Где-то служба проходит субботней ночью, где-то — в воскресное утро. Лютеране и евангелисты, например, ориентируются на католическую Пасху, баптисты, методисты — на население страны, в которой проживают. "На пасхальной службе мы поем особые праздничные песнопения. И читаем молитвы. Но в основном мы молимся не по какому-то тексту, а своими словами. Это отличает наши службы от православных и католических", — объясняет епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Дмитрий Шатров.ЕврейскаяЕврейская Пасха — Песах — ежегодно наступает 14-го числа месяца нисан и празднуется семь дней. После посещения синагоги семья собирается за столом, оформление которого напоминает об исходе евреев из Египта. Принимают пищу, читают молитвы и поют псалмы.Все участники праздничной трапезы должны обязательно прочесть повествование об исходе евреев из Египта, спеть хвалебные псалмы, съесть мацу (пресную лепешку), марор (блюдо из салата латук, хрена и базилика), выпить четыре бокала вина, которые символизируют четыре обещания Бога ("И выведу вас…"; "И избавлю вас…"; "И спасу вас…"; "И приму вас…"), пятый бокал наливают для пророка Илии и оставляют на столе (по легенде, он вернется на землю именно в день праздника Песах).АрмянскаяАрмения — первая страна, официально принявшая христианство в 301 году. Пасху армянский народ называет "Сурб Затик" (в переводе на русский — "отстранение от грехов"), празднуют ее в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием. В текущем году это 9 апреля. Готовиться к Пасхе начинают заранее: высеивают в специальную посуду семена пшеницы, которые, прорастая, символизируют новую жизнь. На зеленые ростки выкладывают окрашенные в красный цвет куриные яйца. На праздничном столе обязательные традиционные блюда: форель с красным вином, рис с сухофруктами и изюмом. Молодежь в праздничный день собирается у храмов и поет пасхальные песни, танцует народные танцы.Что нельзя делать на ПасхуСветлое Христово Воскресение — это день радости в память о воскрешении Христа. В этот светлый праздник не следует:Родительские субботыРодительские субботы предназначены церковью для поминовения усопших. В 2025 году они выпадают на следующие дни:Приметы и поверьяОсобых примет на Пасху нет. Иногда можно встретить лишь некоторые народные поверья, связанные с погодой в праздничный день.

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Артем Смирнов

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