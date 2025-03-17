Весенний призыв в армию 2025 — когда начинается и сколько продлится
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтправка первых новобранцев весеннего призыва в Вооруженные Силы из Краснодарского края на железнодорожном вокзале Краснодар-1
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Весенний призыв в армию в 2025 году начнется в апреле. В какие сроки проходит, сколько служить призывникам, кому предоставляется отсрочка, а также с какими заболеваниями не берут в армию — в материале РИА Новости.
Весенний призыв 2025
Весенний призыв в армию — это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 30 лет отправляют на обязательную военную службу, регламентируемый законом "О воинской обязанности и военной службе". Перед началом призыва глава государства подписывает соответствующий указ. После получения повестки призывнику необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Этот процесс может затянуться, если призывнику назначат дополнительные обследования. В зависимости от категории молодой человек попадает в сухопутные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, десантный войска или спецподразделения. Зачастую призывников распределяют еще в 16 лет, когда те получают приписное свидетельство.
Гражданин может выбрать и альтернативную службу — работу в интересах общества и государства. Как правило, для прохождения альтернативной службы юношей направляют в больницы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры и другие социальные объекты. Выбрать ее можно, если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию или если призывник принадлежит к одному из малочисленных коренных народов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2006 года № 536-р.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Североморске
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Североморске
Когда начинается и заканчивается
В 2025 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая по 15 июля. При этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят на посевных уборочных работах весеннего призыва нет.
Сколько служить в 2025 году
Согласно п.1 ст. 38 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" срочная служба в армии длится 12 месяцев независимо от рода войск. Период службы начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания.
Альтернативной службе придется уделить 21 месяц, если ее проходят в подведомственных органам исполнительной власти организациях, и 18 месяцев, если служба проходит в организациях вооруженных сил.
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Кому предоставляется отсрочка
Отсрочка от службы в армии может предоставляться по многим причинам. Например:
- по состоянию здоровья;
- из-за учебы;
- по уходу за больным родственником;
- если есть ребенок-инвалид до 3 лет или двое детей;
- при наличии беременной жены сроком не менее 22 недель;
- если призывник — отец-одиночка;
- если призывник — избранный депутат и т.д.
Чтобы получить отсрочку, необходимо в комиссариате представить справки, подтверждающие права на нее.
Кого не возьмут в армию
По итогам осмотра медкомиссии призывникам присуждают категорию годности: А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе). Последняя дает полное освобождение от службы, даже во время войны. Список заболеваний, при которых не берут в армию, довольно обширен. Вот некоторые из них:
- шизофрения и другие психические расстройства;
- серьезные нарушения зрения;
- гипертония;
- плоскостопие;
- язва желудка;
- ВИЧ;
- сколиоз;
- астма;
- эпилепсия;
- ожирение.
С сентября 2021 года в Вооруженных силах РФ были повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу. По словам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталия Черкашина, такие меры предприняли, чтобы улучшить качество медицинского освидетельствования.
"Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза", - сказал подполковник медицинской службы.
Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые:
- имеют непогашенную судимость, за любой вид преступления;
- имеют условную судимость, то есть даже если человек не находится под стражей, он не может пойти в армию.
- работают в МЧС, МВД, ФСБ. Они освобождаются на время службы в указанных структурах.
- имеют ученую степень, которая предусмотрена государственной системой аттестации;
- имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении военной службы.
Порядок заступления на службу
Гражданин становится на воинский учет по достижении 17 лет. После совершеннолетия ему приходит повестка в военкомат на призывную комиссию. При успешном прохождении медицинской комиссии, призывник отправляется в сборный пункт, где ему:
- выдают вещи и подгоняют обмундирование;
- проводят дактилоскопическую регистрацию;
- присваивают воинское звание;
- выдают жетон с личным номером;
- отправляют в воинскую часть.
Если призывник не является в военкомат после получения повести, то он становится нарушителем закона РФ. Если выявлено уклонение от воинской службы, на человека могут завести уголовное дело по статье 328 УК РФ. Это грозит штрафом или принудительными работами, максимальная санкция — лишение свободы сроком до 2-х лет.
С октября 2023 года штраф за неявку в военный комиссариат по повестке составляет от 10 000 до 30 000 руб.
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