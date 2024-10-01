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Призыв на военную службу в России

Призыв на военную службу в России - РИА Новости, 01.10.2024

Призыв на военную службу в России

Призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности (повинности) в рядах вооруженных сил и других войсках;... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:53

2024-10-01T00:53

2024-10-01T00:53

справки

россия

призыв

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Призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности (повинности) в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования вооруженных сил личным составом. В соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" (1998) призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов президента Российской Федерации.Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет.Срок военной службы по призыву в российской армии с 2008 года составляет 12 месяцев (для всех родов войск).Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря за следующими исключениями:– граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва на военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации;– граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря;– граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:– имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень;– являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; а также являющиеся сыновьями (родными братьями) граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.Не подлежат призыву на военную службу граждане: отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.Отсрочка от призыва на военную службу на срок до одного года предоставляется гражданам, признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.Также воспользоваться отсрочкой от призыва могут лица, занятые постоянным уходом за ближайшими родственниками, являющиеся опекунами несовершеннолетних братьев или сестер; отцы, воспитывающие ребенка без матери, ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, имеющие двух и более детей или имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.Причиной для получения отсрочки является также поступление на службу в войска национальной гвардии, органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, органы принудительного исполнения, таможенные органы, органы и организации прокуратуры, следственные органы и учреждения Следственного комитета РФ, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов, организаций и учреждений, при наличии у них высшего образования и специальных званий (классных чинов прокурорских работников) – на время службы в указанных органах, организациях и учреждениях.На срок полномочий отсрочивает призыв в ВС РФ избрание призывника депутатом Госдумы РФ, а также законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, депутатами представительных органов или главами муниципальных образований, а также регистрация в качестве кандидата выборной кампании (на срок до дня официального опубликования общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно).Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения:– в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования;– в образовательных организациях и научных организациях по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры; а также по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки;– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность среднего общего образования;– успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, – на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации;– получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее образование по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.Право на отсрочку также имеют граждане из числа лиц, покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию России, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, – на срок со дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем; до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской Федерации беженцами, – на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации.Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:– явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии;– явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.Призыв на военную службу организуют военные комиссариаты через свои структурные подразделения и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) по представлению военного комиссара.На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата.Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата в письменной форме под расписку. Повестки направляются военным комиссариатом указанным гражданам по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания либо вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций лично.Повестки военного комиссариата, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных выше, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом лично, явившись в военный комиссариат, либо через Портал государственных и муниципальных услуг (функций).Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу, обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.Гражданину, подлежащему призыву на военную службу, повестка военного комиссариата может быть вручена непосредственно в военном комиссариате под роспись, а также направлена в электронной форме.В случае, если гражданин отказался от получения повестки военного комиссариата, направленной по почте, или от ее личного вручения, повестка гражданину считается врученной в день такого отказа.Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из Российской Федерации.Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, обязаны сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет.В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете или не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде:– запрета на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;– запрета на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";– приостановки на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;– ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами;– запрета на государственную регистрацию транспортных средств;– отказа в заключении кредитного договора, договора займа.Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах РФ, органах государственной охраны и других войсках.Согласно "Положению о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (2006), решение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных Сил РФ принимается призывной комиссией на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, образовательной и специальной (профессиональной) подготовки, а также предложения военного комиссара муниципального образования (муниципальных образований) о предварительном предназначении призывника. При этом учитывается также потребность в накоплении военных специалистов в запасе для комплектования войск по мобилизационному плану. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и призванных на военную службу, считается день присвоения воинского звания рядового. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, призыв