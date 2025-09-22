Осенний призыв пройдет с применением единого реестра
Осенний призыв пройдет с применением Единого реестра воинского учета
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПризывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Осенний призыв в российскую армию в 2025 году пройдет с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета", это позволит призывным комиссиям отдельные виды отсрочек предоставлять без личной явки, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии", - сказал Цимлянский на брифинге.
По его словам, в том числе это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников.
Осенний призыв в России начнется 1 октября
Вчера, 12:51