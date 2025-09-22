https://ria.ru/20250922/prizyv-2043497735.html

Осенний призыв пройдет с применением единого реестра

Осенний призыв в российскую армию в 2025 году пройдет с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета", это позволит... РИА Новости, 22.09.2025

общество

вооруженные силы рф

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Осенний призыв в российскую армию в 2025 году пройдет с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета", это позволит призывным комиссиям отдельные виды отсрочек предоставлять без личной явки, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии", - сказал Цимлянский на брифинге. По его словам, в том числе это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников.

общество, вооруженные силы рф