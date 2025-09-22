Генштаб рассказал, как пройдет осенний призыв
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники переодеваются в военную форму перед отправкой на военную службу
Призывники переодеваются в военную форму перед отправкой на военную службу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Осенний призыв на срочную военную службу пройдет с 1 октября по 31 декабря, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Основные подробности
- В этом году срок прохождения службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев.
- Отправки со сборных пунктов начнутся 15 октября.
- Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками.
- При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры.
- Призыв пройдет с использованием "Единого реестра воинского учета": он позволит комиссиям предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки.
- Решение о призыве теперь действительно в течение года со дня принятия.
Если человек, получивший повестку, по каким-либо причинам не отправился проходить службу в этом призыве, то его направят в следующем.
- Все набранные призывники пройдут службу на территории России, их не будут отправлять в зону спецоперации.
- Военных, прошедших службу в установленные сроки, своевременно уволят и направят к местам проживания.
- Мероприятия осеннего призыва, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с СВО.
- Задание на весенний призыв выполнено своевременно и в полном объеме — на службу направили 160 тысяч человек.
- Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в Бурятии, Карелии, Крыму, ДНР и ЛНР, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Тульской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.