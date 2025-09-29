https://ria.ru/20250929/prizyv-2045143649.html

Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 29.09.2025

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября."Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.Как будет проходить призыв

