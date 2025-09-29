Путин подписал указ об осеннем призыве
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Как будет проходить призыв
- В этом году срок прохождения службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев.
- Отправки со сборных пунктов начнутся 15 октября.
- Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками.
- При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры.
- Призыв пройдет с использованием "Единого реестра воинского учета": он позволит комиссиям предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки.
- Решение о призыве теперь действительно в течение года со дня принятия.
Если человек, получивший повестку, по каким-либо причинам не отправился проходить службу в этом призыве, то его направят в следующем.
- Все набранные призывники пройдут службу на территории России, их не будут отправлять в зону спецоперации.
- Военных, прошедших службу в установленные сроки, своевременно уволят и направят к местам проживания.
- Мероприятия осеннего призыва, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с СВО.
- Задание на весенний призыв выполнено своевременно и в полном объеме — на службу направили 160 тысяч человек.
- Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в Бурятии, Карелии, Крыму, ДНР и ЛНР, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Тульской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году
13 января, 20:06