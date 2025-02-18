https://ria.ru/20250218/prizyv-1845258916.html

Призывной возраст в России: что может измениться в 2025 году

Призывной возраст в России 2025: со скольких лет берут в армию, увеличение предельного возраста

Призывной возраст в России: что может измениться в 2025 году

Призывной возраст в России повышен на три года, теперь на службу призывают молодых людей от 18 до 30 лет. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:28:00+03:00

2025-02-18T15:28:00+03:00

2025-02-18T15:28:00+03:00

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей шойгу

владимир путин

призыв

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Призывной возраст в России повышен на три года, теперь на службу призывают молодых людей от 18 до 30 лет. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в 2025 году, чего ждать будущим призывникам – в материале РИА Новости.Призывной возраст в РоссииВ настоящее время призывной возраст в Российской Федерации наступает для граждан с 18 лет и заканчивается с достижением возраста 30 лет согласно ст. 22 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности". До 1 января 2024 года верхняя планка равнялась 27 годам, параметры были введены в 1967 году с принятием закона СССР “О всеобщей воинской обязанности” и до последнего времени не менялись.Вообще в российской истории возрастные границы призыва колебались достаточно сильно. С 1705 года в армию стали набирать молодых людей от 15 до 20 лет. В 1766-1831 годах возрастной диапазон рекрутов был 17-35 лет. С 1888 года до 1917-го призывной возраст увеличился до 21 года. В советской России после Гражданской войны планку опустили до 20 лет, в 1925-м - повысили до 21 года, в 1936-м снова снизили до 19 лет. С 1967 года по недавнее время действовали рамки 18-27 лет.Изменение возраста призыва в 2025 годуВпервые идея повышения возраста призыва на срочную службу в России прозвучала на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст увеличить на три года - с 27 до 30 лет. А также обеспечить возможность гражданам по своему желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Предложение вызвало прения в Госдуме, в результате которых повышение нижнего порога было отменено, а повышение верхнего было объяснено тем, что армия России нуждается в состоявшихся мужчинах, имеющих жизненный опыт и профессию. Соответствующие поправки были приняты в Федеральном законе от 04.08.2023 № 439-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Со скольких лет берут в армиюСейчас возраст призывника составляет от 18 до 30 лет. При этом некоторым категориям молодых людей положена отсрочка от армии.Изменится ли срок службы в ближайшее времяПока никаких изменений больше не планируется. Сегодня срок службы составляет один календарный год, ежегодно проходят два призывных периода: весенний с 1 апреля по 15 июля и осенний с 1 октября по 31 декабря.В будущем планируют выстроить целую систему по подготовке к военной службе – с 2023 года в школы возвращена начальная военная подготовка, при федеральных вузах создаются военно-учебные центры, чтобы в стенах учебных заведений осуществлять военную подготовку по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ и повысить боевые способности российской армии.

https://ria.ru/20250218/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250121/gosuslugi-1994781039.html

https://ria.ru/20250116/godnost-1819520430.html

россия

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Артем Смирнов

россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей шойгу, владимир путин, призыв