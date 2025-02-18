Рейтинг@Mail.ru
Призывной возраст в России 2025: со скольких лет берут в армию, увеличение предельного возраста
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/prizyv-1845258916.html
Призывной возраст в России: что может измениться в 2025 году
Призывной возраст в России 2025: со скольких лет берут в армию, увеличение предельного возраста
Призывной возраст в России: что может измениться в 2025 году
Призывной возраст в России повышен на три года, теперь на службу призывают молодых людей от 18 до 30 лет. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:28:00+03:00
2025-02-18T15:28:00+03:00
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей шойгу
владимир путин
призыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845258942_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_9946a1ee14dfaf9c82a21956d3a39168.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Призывной возраст в России повышен на три года, теперь на службу призывают молодых людей от 18 до 30 лет. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в 2025 году, чего ждать будущим призывникам – в материале РИА Новости.Призывной возраст в РоссииВ настоящее время призывной возраст в Российской Федерации наступает для граждан с 18 лет и заканчивается с достижением возраста 30 лет согласно ст. 22 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности". До 1 января 2024 года верхняя планка равнялась 27 годам, параметры были введены в 1967 году с принятием закона СССР “О всеобщей воинской обязанности” и до последнего времени не менялись.Вообще в российской истории возрастные границы призыва колебались достаточно сильно. С 1705 года в армию стали набирать молодых людей от 15 до 20 лет. В 1766-1831 годах возрастной диапазон рекрутов был 17-35 лет. С 1888 года до 1917-го призывной возраст увеличился до 21 года. В советской России после Гражданской войны планку опустили до 20 лет, в 1925-м - повысили до 21 года, в 1936-м снова снизили до 19 лет. С 1967 года по недавнее время действовали рамки 18-27 лет.Изменение возраста призыва в 2025 годуВпервые идея повышения возраста призыва на срочную службу в России прозвучала на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст увеличить на три года - с 27 до 30 лет. А также обеспечить возможность гражданам по своему желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Предложение вызвало прения в Госдуме, в результате которых повышение нижнего порога было отменено, а повышение верхнего было объяснено тем, что армия России нуждается в состоявшихся мужчинах, имеющих жизненный опыт и профессию. Соответствующие поправки были приняты в Федеральном законе от 04.08.2023 № 439-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Со скольких лет берут в армиюСейчас возраст призывника составляет от 18 до 30 лет. При этом некоторым категориям молодых людей положена отсрочка от армии.Изменится ли срок службы в ближайшее времяПока никаких изменений больше не планируется. Сегодня срок службы составляет один календарный год, ежегодно проходят два призывных периода: весенний с 1 апреля по 15 июля и осенний с 1 октября по 31 декабря.В будущем планируют выстроить целую систему по подготовке к военной службе – с 2023 года в школы возвращена начальная военная подготовка, при федеральных вузах создаются военно-учебные центры, чтобы в стенах учебных заведений осуществлять военную подготовку по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ и повысить боевые способности российской армии.
https://ria.ru/20250218/23_fevralya-1848760861.html
https://ria.ru/20250121/gosuslugi-1994781039.html
https://ria.ru/20250116/godnost-1819520430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845258942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3680d00c3da8ea64c53357217041d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей шойгу, владимир путин, призыв
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Призыв

Призывной возраст в России: что может измениться в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала
Призывники на перроне железнодорожного вокзала - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Призывники на перроне железнодорожного вокзала
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Призывной возраст в России повышен на три года, теперь на службу призывают молодых людей от 18 до 30 лет. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в 2025 году, чего ждать будущим призывникам – в материале РИА Новости.

Призывной возраст в России

В настоящее время призывной возраст в Российской Федерации наступает для граждан с 18 лет и заканчивается с достижением возраста 30 лет согласно ст. 22 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности". До 1 января 2024 года верхняя планка равнялась 27 годам, параметры были введены в 1967 году с принятием закона СССР “О всеобщей воинской обязанности” и до последнего времени не менялись.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
Вчера, 12:26
Вообще в российской истории возрастные границы призыва колебались достаточно сильно. С 1705 года в армию стали набирать молодых людей от 15 до 20 лет. В 1766-1831 годах возрастной диапазон рекрутов был 17-35 лет. С 1888 года до 1917-го призывной возраст увеличился до 21 года. В советской России после Гражданской войны планку опустили до 20 лет, в 1925-м - повысили до 21 года, в 1936-м снова снизили до 19 лет. С 1967 года по недавнее время действовали рамки 18-27 лет.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ

Изменение возраста призыва в 2025 году

Впервые идея повышения возраста призыва на срочную службу в России прозвучала на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст увеличить на три года - с 27 до 30 лет. А также обеспечить возможность гражданам по своему желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Предложение вызвало прения в Госдуме, в результате которых повышение нижнего порога было отменено, а повышение верхнего было объяснено тем, что армия России нуждается в состоявшихся мужчинах, имеющих жизненный опыт и профессию. Соответствующие поправки были приняты в Федеральном законе от 04.08.2023 № 439-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Со скольких лет берут в армию

Сейчас возраст призывника составляет от 18 до 30 лет. При этом некоторым категориям молодых людей положена отсрочка от армии.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов
21 января, 12:47

Изменится ли срок службы в ближайшее время

Пока никаких изменений больше не планируется. Сегодня срок службы составляет один календарный год, ежегодно проходят два призывных периода: весенний с 1 апреля по 15 июля и осенний с 1 октября по 31 декабря.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтправка призывников на службу в Новосибирске
Отправка призывников на службу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Отправка призывников на службу в Новосибирске
В будущем планируют выстроить целую систему по подготовке к военной службе – с 2023 года в школы возвращена начальная военная подготовка, при федеральных вузах создаются военно-учебные центры, чтобы в стенах учебных заведений осуществлять военную подготовку по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ и повысить боевые способности российской армии.
Категории годности к военной службе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Категория годности к военной службе: где смотреть и что она означает
16 января, 14:11
 
РоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ШойгуВладимир ПутинПризыв
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала