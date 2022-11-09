https://ria.ru/20221109/shkola-1830180497.html
В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку
В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку - РИА Новости, 09.11.2022
В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку
Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:04
2022-11-09T12:04
2022-11-09T17:18
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Школы смогут сами вводить курсы начальной военной и военно-морской подготовки для 5-9-х классов и практические полевые занятия, уточнили в пресс-службе министерства. Там также добавили, что занятия будут внеурочными.О том, что ведомство разрабатывает школьный курс по начальной военной подготовке, стало известно накануне. Он должен войти в два новых модуля предмета ОБЖ для старшеклассников. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.Осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился с этим вопросом в Минпросвещения и Минобороны. В военном ведомстве отметили актуальность инициативы и поддержали ее. В Минобороны подчеркнули, что считают целесообразным уделять изучению предмета не менее 140 часов в последние два года обучения.
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/podgotovka-1829899929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
12:04 09.11.2022 (обновлено: 17:18 09.11.2022)
В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку
Кравцов: в школах со следующего учебного года введут курс по начальной военной подготовке
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать", — сказал он.
Школы смогут сами вводить курсы начальной военной и военно-морской подготовки для 5-9-х классов и практические полевые занятия, уточнили в пресс-службе министерства. Там также добавили, что занятия будут внеурочными.
О том, что ведомство разрабатывает школьный курс по начальной военной подготовке, стало известно накануне.
Он должен войти в два новых модуля предмета ОБЖ для старшеклассников. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.
Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.
Осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился с этим вопросом в Минпросвещения и Минобороны. В военном ведомстве отметили актуальность инициативы и поддержали ее. В Минобороны подчеркнули, что считают целесообразным уделять изучению предмета не менее 140 часов в последние два года обучения.