https://ria.ru/20221109/shkola-1830180497.html

В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку

В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку - РИА Новости, 09.11.2022

В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку

Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:04

2022-11-09T12:04

2022-11-09T17:18

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Школы смогут сами вводить курсы начальной военной и военно-морской подготовки для 5-9-х классов и практические полевые занятия, уточнили в пресс-службе министерства. Там также добавили, что занятия будут внеурочными.О том, что ведомство разрабатывает школьный курс по начальной военной подготовке, стало известно накануне. Он должен войти в два новых модуля предмета ОБЖ для старшеклассников. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.Осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился с этим вопросом в Минпросвещения и Минобороны. В военном ведомстве отметили актуальность инициативы и поддержали ее. В Минобороны подчеркнули, что считают целесообразным уделять изучению предмета не менее 140 часов в последние два года обучения.

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/podgotovka-1829899929.html

https://ria.ru/20221108/shkola-1829892347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, социальный навигатор, сн_образование