https://ria.ru/20220211/otsrochka-1772366457.html

Кому положена отсрочка от призыва: основания и советы юристов

Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

Кому положена отсрочка от призыва: основания и советы юристов

Отсрочка от армии - временное освобождение граждан от призыва на военную службу. На сколько она предоставляется по учебе, по здоровью, семейным обстоятельствам, РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:47

2022-02-11T20:47

2022-02-11T20:47

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россия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Отсрочка от армии - временное освобождение граждан от призыва на военную службу. На сколько она предоставляется по учебе, по здоровью, семейным обстоятельствам, дадут ли освобождение от армии, если жена призывника беременна или на его иждивении оказался недееспособный родственник, - в материале РИА Новости.Отсрочка от армииВременное освобождение от армии предоставляется молодым людям призывного возраста при наличии определенных оснований, которые указаны в п. 2 ст. 22, ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и п. 17 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663.Разница между отсрочкой и освобождениемОтсрочка предоставляется временно, на разный срок, право на нее может появляться несколько раз и по разным причинам. Как только оно утрачивается или заканчивается срок действия, гражданин призывного возраста получает повестку, по которой он обязан явиться в военкомат. Контроль за основаниями и сроками осуществляет военный комиссар.Освобождение от воинской службы по призыву носит постоянный характер и предоставляется определенным категориям призывников, указанным в статье 23 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".Основания для получения отсрочкиДля того чтобы получить отсрочку от армии, необходимо решение призывной комиссии военного комиссариата. Для этого призывник должен доказать наличие оснований, предусмотренных законом.По учебеОдна из самых распространенных причин, по которой граждане Российской Федерации получают временное освобождение от призыва, - обучение в заведениях, которые отвечают определенным требованиям. А именно:Студент должен учиться на очном отделении.Если военнообязанному исполнилось 18 лет, но он еще учится в школе, ему автоматически предоставляется отсрочка для того, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в другое учебное заведение до 1 октября года, в котором он окончил школу.Ученики средних специальных учебных заведений тоже имеют право не идти в армию. Для этого призывник должен принести в военкомат справку с места учебы, в которой указаны дата поступления и окончания учебы, курс, номер приказа о зачислении.Учащимся вузов отсрочка автоматически продлевается на четыре года, если обучение проходит по программе бакалавриата и на пять - при специалитете. Но надо соблюсти два условия:После бакалавриата предоставляется возможность поступления в магистратуру, а после ее окончания – в аспирантуру. Каждый аспирант может рассчитывать на отсрочку от армии на время обучения и защиты диссертации.По состоянию здоровьяЕсли у гражданина обострилось хроническое заболевание, он получил серьезную травму или проходит реабилитацию после сложной операции, его могут освободить от призыва на срок от шести месяцев до одного года. Состояние здоровья военнообязанного должно соответствовать категории годности "Г" (временно не годен к военной службе). Присвоение такой категории происходит по результатам медицинского освидетельствования военным комиссариатом.Подробнее о заболеваниях, при которых может быть присвоена категория годности "Г", можно узнать из Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе"."Так, при первичной постановке гражданина на военный учет и призыве на военную службу можно рассмотреть пункт 10 данного приложения: "болезни органов дыхания". В случае если гражданин страдает соответствующими болезнями, он может получить как освобождение, так и отсрочку от исполнения военных обязанностей. Например, бронхиальная астма тяжелой степени позволяет присвоить категорию годности "Д" (не годен к военной службе). Граждане, которые в установленном порядке признаны временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование", - рассказывает Владислав Ким.В связи с рождением детейРождение первого ребенка дает его отцу право на отсрочку от армии только в том случае, если малыш является инвалидом и ему не больше трех лет или гражданин воспитывает его один.В остальных случаях молодой человек обязан проходить воинскую службу. Право на отсрочку пропадает при гибели ребенка или лишении отца родительских прав.В связи с наличием двух детейМногодетные отцы имеют право на отсрочку от призыва, если у них есть два и более ребенка (родных либо усыновленных), которым меньше 18 лет. Причем, независимо от семейного положения: юноша может быть разведен, женат, проживать отдельно или совместно с матерью детей, иметь детей от разных женщин (главное, чтобы был официально признан факт отцовства). Для продления отсрочки необходимо каждый год предоставлять в военкомат справку о составе семьи."Все отсрочки, связанные с детьми, действуют до тех пор, пока у отца есть права на них. При лишении родительских прав возможность отсрочки утрачивается", - предупреждает Оксана Васильева.В связи с наличием ребенка и беременной женыЕсли молодой отец ожидает рождения второго малыша и беременность его официальной жены не менее 26 недель, он может рассчитывать на отсрочку от призыва до момента рождения. Для этого необходимо предоставить в военкомат свидетельство о браке, свидетельство о рождении первого ребенка и справку из женской консультации о сроке беременности жены. Причем, первый ребенок может быть от другой женщины. В том случае, если беременность многоплодная, но нет уже рожденного ребенка - отсрочка по закону не положена.После рождения второго ребенка молодой человек может подать документы на отсрочку в связи с наличием уже двух детей.В связи с наличием на иждивении несовершеннолетнего, воспитываемого без материОтсрочка положена призывникам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери ребёнка в возрасте до 16 лет. Для того чтобы ее получить, нужно принести в военный комиссариат свидетельство о рождении малыша, справку о составе семьи, свидетельство о смерти матери ребенка либо о лишении ее родительских прав. Если супруги в разводе и суд определил проживание несовершеннолетнего с отцом, - постановление суда и свидетельство о разводе.В связи с наличием ребенка-инвалида до трех летВ данном случае достаточно предоставить свидетельство о рождении ребенка, в котором призывник указан как отец, и заключение об инвалидности. Даже если ребенку уже более трех лет, но ему присвоена I или II группы инвалидности, его отец имеет право на временное освобождение от службы.В связи с уходом за близким родственникомНа отсрочку призывник может претендовать и тогда, когда он занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем.Но только если:В связи с опекунством над несовершеннолетнимНередки случаи, когда молодой человек является опекуном несовершеннолетних братьев и сестер. Он имеет право на освобождение от службы в армии до их совершеннолетия. В военкомат нужно предоставить собственное свидетельство о рождении, документы опекаемых и справку о составе семьи. Комиссар может также потребовать подтверждение, что несовершеннолетние не находятся на полном государственном обеспечении.В связи с работой в силовых структурахОтсрочку дают и тем, кто поступил на службу в войска национальной гвардии, в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской Федерации и таможенные органы Российской Федерации."Но для этого необходимо: окончить вузы указанных органов и учреждений, иметь высшее образование и звания. Если же уволиться оттуда до 27 лет, то отсрочка прекратит свое действие", - отмечает Оксана Васильева.В связи работой в органах государственной властиВременное освобождение от службы в армии дается также кандидатам на выборные должности в органах госвласти и местного самоуправления. Для этого необходимо зарегистрироваться кандидатом, получить специальное удостоверение и предоставить его в военкомат. Отсрочка будет действовать до дня объявления официальных результатов. Если гражданина изберут – действие ее продолжится.Отсрочка переселенцамСогласно п. 2 ст. 24 закона № 53-ФЗ, право на отсрочку от призыва дается иностранцам, обратившимся с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами и тем, кто приехал обратно в Россию из-за границы получив гражданство РФ."Однако гражданин, относящийся к перечисленным в п.2 ст. 24 указанного закона категориям, может отказаться от реализации своего права на отсрочку и подать в призывную комиссию соответствующее заявление. Оно приобщается к протоколу заседания комиссии (п. 2.1 ст. 22 федерального закона № 53)", - уточняет Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".Как получить, куда обращатьсяДля того чтобы получить отсрочку, необходимо обратиться в местный военкомат и предоставить документы, подтверждающие это право.Необходимые документыСостав пакета документов зависит от того, по какой причине предоставляется отсрочка."Если призывник все еще обучается в школе, то собирать документы не надо – военкомат автоматически предоставит отсрочку. Во время учебы в техникуме, колледже или в вузе необходимо принести специальную справку из образовательной организации о том, что студент учится на очном отделении. При наличии детей нужны копии свидетельств о рождении, если у одного ребенка инвалидность – справка об инвалидности, если есть один ребенок и вторым беременна супруга – справку о беременности.Отец-одиночка должен предоставить в военкомат свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда о лишении ее родительских прав в зависимости от ситуации. При опекунстве или уходе за близкими родственниками необходимо предоставить документы, на основании которых лицо было признано опекуном. Работая в государственных органах, молодой человек обязан взять справку с места работы, а вынужденным переселенцам необходим документ, который подтверждает, что лицо признано вынужденным переселенцем", - рассказывает Оксана Васильева.СрокиОтсрочка предоставляется сразу же после обращения призывника в военкомат.ОформлениеРаботники военного комиссариата оформляют временное освобождение от армии самостоятельно на основе представленных документов.Сколько раз предоставляютОтсрочку могут предоставить несколько раз. Например, во время учебы еще в школе юноше исполнилось 18 лет и ему автоматически предоставили освобождение до первого октября. Далее призывник поступил в вуз на бакалавриат, потом на магистратуру и аспирантуру. Соответственно, отсрочка будет предоставлена на все время обучения. Если за этот период у гражданина родилось двое детей или появились родственники, требующие опеки, он не будет призван в армию, пока сохраняются обстоятельства, требующие отсрочки.Риски потерять отсрочку, окончание отсрочкиВ том случае если основания для отсрочки потеряли силу и гражданину еще не исполнилось 27 лет, он обязан явиться по призыву и отслужить положенный срок.Кого не призывают на военную службуОт призыва освобождаются следующие граждане:

https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html

https://ria.ru/20210910/otsrochka-1749572977.html

https://ria.ru/20211001/prizyv-1752351899.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

https://realty.ria.ru/20210422/otsrochka-1729326496.html

https://ria.ru/20210225/bolezni-1599005451.html

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