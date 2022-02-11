Кому положена отсрочка от призыва: основания и советы юристов
Отсрочка от армии
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Отсрочка от армии - временное освобождение граждан от призыва на военную службу. На сколько она предоставляется по учебе, по здоровью, семейным обстоятельствам, дадут ли освобождение от армии, если жена призывника беременна или на его иждивении оказался недееспособный родственник, - в материале РИА Новости.
Отсрочка от армии
Временное освобождение от армии предоставляется молодым людям призывного возраста при наличии определенных оснований, которые указаны в п. 2 ст. 22, ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и п. 17 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663.
Разница между отсрочкой и освобождением
Отсрочка предоставляется временно, на разный срок, право на нее может появляться несколько раз и по разным причинам. Как только оно утрачивается или заканчивается срок действия, гражданин призывного возраста получает повестку, по которой он обязан явиться в военкомат. Контроль за основаниями и сроками осуществляет военный комиссар.
Освобождение от воинской службы по призыву носит постоянный характер и предоставляется определенным категориям призывников, указанным в статье 23 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
Основания для получения отсрочки
Для того чтобы получить отсрочку от армии, необходимо решение призывной комиссии военного комиссариата. Для этого призывник должен доказать наличие оснований, предусмотренных законом.
"Имеющиеся основания для отсрочки можно условно разделить на следующие: состояние здоровья, семейные обстоятельства, учеба, прохождение альтернативной службы, вынужденное переселение, специальные указы Президента РФ", - отмечает юрист по защите прав граждан и бизнеса Владислав Ким.
По учебе
Одна из самых распространенных причин, по которой граждане Российской Федерации получают временное освобождение от призыва, - обучение в заведениях, которые отвечают определенным требованиям. А именно:
- —имеют государственную аккредитацию;
- —программа обучения соответствует образовательному стандарту.
Студент должен учиться на очном отделении.
Студенты во время занятий
- —Школа
Если военнообязанному исполнилось 18 лет, но он еще учится в школе, ему автоматически предоставляется отсрочка для того, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в другое учебное заведение до 1 октября года, в котором он окончил школу.
- —Техникум или колледж
Ученики средних специальных учебных заведений тоже имеют право не идти в армию. Для этого призывник должен принести в военкомат справку с места учебы, в которой указаны дата поступления и окончания учебы, курс, номер приказа о зачислении.
- —Вуз
Учащимся вузов отсрочка автоматически продлевается на четыре года, если обучение проходит по программе бакалавриата и на пять - при специалитете. Но надо соблюсти два условия:
- —обучение должно быть очным;
- —у студента еще нет диплома о высшем образовании.
"В случае если студент будет отчислен из вуза по желанию или из-за незакрытой сессии, отсрочка "сгорает" и больше предоставляться не будет даже при повторном поступлении", - отмечает Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
- —Аспирантура
После бакалавриата предоставляется возможность поступления в магистратуру, а после ее окончания – в аспирантуру. Каждый аспирант может рассчитывать на отсрочку от армии на время обучения и защиты диссертации.
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По состоянию здоровья
Если у гражданина обострилось хроническое заболевание, он получил серьезную травму или проходит реабилитацию после сложной операции, его могут освободить от призыва на срок от шести месяцев до одного года. Состояние здоровья военнообязанного должно соответствовать категории годности "Г" (временно не годен к военной службе). Присвоение такой категории происходит по результатам медицинского освидетельствования военным комиссариатом.
Подробнее о заболеваниях, при которых может быть присвоена категория годности "Г", можно узнать из Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".
"Так, при первичной постановке гражданина на военный учет и призыве на военную службу можно рассмотреть пункт 10 данного приложения: "болезни органов дыхания". В случае если гражданин страдает соответствующими болезнями, он может получить как освобождение, так и отсрочку от исполнения военных обязанностей. Например, бронхиальная астма тяжелой степени позволяет присвоить категорию годности "Д" (не годен к военной службе). Граждане, которые в установленном порядке признаны временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование", - рассказывает Владислав Ким.
"Также если призывник проходит лечение и реабилитацию, то ему предоставляется отсрочка, пока он не выздоровеет. Например, если молодой человек сломал ногу, его смогут призвать в армию только тогда, когда кость полностью срастется",- объясняет Оксана Васильева.
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В связи с рождением детей
Рождение первого ребенка дает его отцу право на отсрочку от армии только в том случае, если малыш является инвалидом и ему не больше трех лет или гражданин воспитывает его один.
В остальных случаях молодой человек обязан проходить воинскую службу. Право на отсрочку пропадает при гибели ребенка или лишении отца родительских прав.
В связи с наличием двух детей
Многодетные отцы имеют право на отсрочку от призыва, если у них есть два и более ребенка (родных либо усыновленных), которым меньше 18 лет. Причем, независимо от семейного положения: юноша может быть разведен, женат, проживать отдельно или совместно с матерью детей, иметь детей от разных женщин (главное, чтобы был официально признан факт отцовства). Для продления отсрочки необходимо каждый год предоставлять в военкомат справку о составе семьи.
"Все отсрочки, связанные с детьми, действуют до тех пор, пока у отца есть права на них. При лишении родительских прав возможность отсрочки утрачивается", - предупреждает Оксана Васильева.
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В связи с наличием ребенка и беременной жены
Если молодой отец ожидает рождения второго малыша и беременность его официальной жены не менее 26 недель, он может рассчитывать на отсрочку от призыва до момента рождения. Для этого необходимо предоставить в военкомат свидетельство о браке, свидетельство о рождении первого ребенка и справку из женской консультации о сроке беременности жены. Причем, первый ребенок может быть от другой женщины. В том случае, если беременность многоплодная, но нет уже рожденного ребенка - отсрочка по закону не положена.
После рождения второго ребенка молодой человек может подать документы на отсрочку в связи с наличием уже двух детей.
В связи с наличием на иждивении несовершеннолетнего, воспитываемого без матери
Отсрочка положена призывникам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери ребёнка в возрасте до 16 лет. Для того чтобы ее получить, нужно принести в военный комиссариат свидетельство о рождении малыша, справку о составе семьи, свидетельство о смерти матери ребенка либо о лишении ее родительских прав. Если супруги в разводе и суд определил проживание несовершеннолетнего с отцом, - постановление суда и свидетельство о разводе.
В связи с наличием ребенка-инвалида до трех лет
В данном случае достаточно предоставить свидетельство о рождении ребенка, в котором призывник указан как отец, и заключение об инвалидности. Даже если ребенку уже более трех лет, но ему присвоена I или II группы инвалидности, его отец имеет право на временное освобождение от службы.
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В связи с уходом за близким родственником
На отсрочку призывник может претендовать и тогда, когда он занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем.
Но только если:
- —нет других лиц, которые могут содержать иждивенцев;
- —лица, за которыми осуществляется уход, не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.
В связи с опекунством над несовершеннолетним
Нередки случаи, когда молодой человек является опекуном несовершеннолетних братьев и сестер. Он имеет право на освобождение от службы в армии до их совершеннолетия. В военкомат нужно предоставить собственное свидетельство о рождении, документы опекаемых и справку о составе семьи. Комиссар может также потребовать подтверждение, что несовершеннолетние не находятся на полном государственном обеспечении.
В связи с работой в силовых структурах
Отсрочку дают и тем, кто поступил на службу в войска национальной гвардии, в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской Федерации и таможенные органы Российской Федерации.
"Но для этого необходимо: окончить вузы указанных органов и учреждений, иметь высшее образование и звания. Если же уволиться оттуда до 27 лет, то отсрочка прекратит свое действие", - отмечает Оксана Васильева.
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В связи работой в органах государственной власти
Временное освобождение от службы в армии дается также кандидатам на выборные должности в органах госвласти и местного самоуправления. Для этого необходимо зарегистрироваться кандидатом, получить специальное удостоверение и предоставить его в военкомат. Отсрочка будет действовать до дня объявления официальных результатов. Если гражданина изберут – действие ее продолжится.
Отсрочка переселенцам
Согласно п. 2 ст. 24 закона № 53-ФЗ, право на отсрочку от призыва дается иностранцам, обратившимся с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами и тем, кто приехал обратно в Россию из-за границы получив гражданство РФ.
"Однако гражданин, относящийся к перечисленным в п.2 ст. 24 указанного закона категориям, может отказаться от реализации своего права на отсрочку и подать в призывную комиссию соответствующее заявление. Оно приобщается к протоколу заседания комиссии (п. 2.1 ст. 22 федерального закона № 53)", - уточняет Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".
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Как получить, куда обращаться
Для того чтобы получить отсрочку, необходимо обратиться в местный военкомат и предоставить документы, подтверждающие это право.
Необходимые документы
Состав пакета документов зависит от того, по какой причине предоставляется отсрочка.
"Если призывник все еще обучается в школе, то собирать документы не надо – военкомат автоматически предоставит отсрочку. Во время учебы в техникуме, колледже или в вузе необходимо принести специальную справку из образовательной организации о том, что студент учится на очном отделении. При наличии детей нужны копии свидетельств о рождении, если у одного ребенка инвалидность – справка об инвалидности, если есть один ребенок и вторым беременна супруга – справку о беременности.
Отец-одиночка должен предоставить в военкомат свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда о лишении ее родительских прав в зависимости от ситуации. При опекунстве или уходе за близкими родственниками необходимо предоставить документы, на основании которых лицо было признано опекуном. Работая в государственных органах, молодой человек обязан взять справку с места работы, а вынужденным переселенцам необходим документ, который подтверждает, что лицо признано вынужденным переселенцем", - рассказывает Оксана Васильева.
Сроки
Отсрочка предоставляется сразу же после обращения призывника в военкомат.
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Оформление
Работники военного комиссариата оформляют временное освобождение от армии самостоятельно на основе представленных документов.
Сколько раз предоставляют
Отсрочку могут предоставить несколько раз. Например, во время учебы еще в школе юноше исполнилось 18 лет и ему автоматически предоставили освобождение до первого октября. Далее призывник поступил в вуз на бакалавриат, потом на магистратуру и аспирантуру. Соответственно, отсрочка будет предоставлена на все время обучения. Если за этот период у гражданина родилось двое детей или появились родственники, требующие опеки, он не будет призван в армию, пока сохраняются обстоятельства, требующие отсрочки.
Риски потерять отсрочку, окончание отсрочки
В том случае если основания для отсрочки потеряли силу и гражданину еще не исполнилось 27 лет, он обязан явиться по призыву и отслужить положенный срок.
Кого не призывают на военную службу
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От призыва освобождаются следующие граждане:
- —признанные негодными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
- —проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- —прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- —имеющие ученую степень;
- —являющиеся сыновьями или родными братьями лиц, которые погибли при исполнении военных обязанностей;
- —отбывающие наказание из-за совершения преступления;
- —имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- —в отношении которых ведется уголовное расследование.