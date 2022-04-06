18:51 06.04.2022 (обновлено: 18:54 06.04.2022)
Лейтенант или прапорщик: как узнать воинское звание по погонам
Воинские звания
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В армии России установлена строгая иерархия воинских должностей, каждой из которых соответствуют определенные звания. Какие из них есть у военных в РФ, как выглядит их последовательность в порядке возрастания и какие обозначения на погонах военнослужащих соответствуют тому или иному званию — в материале РИА Новости.
История происхождения воинских званий
Считается, что история воинских званий в России началась с Петра I, который впервые создал регулярную армию, взяв за основу европейский опыт. До него постоянной армии в государстве не было: ее подобие возникло лишь при Иване Грозном, когда в дополнение к созываемому на время военных кампаний поместному войску добавились постоянно служащие стрельцы. Воинские звания в тот период присваивались в основном по количественному принципу. То есть десять воинов образовывали так называемый "десяток", над которыми был поставлен десятник, десять таких десятков формировали сотню под управлением сотника и далее по тому же принципу. Были и другие должности, причем некоторые из них подразумевали выполнение не только воинских, но и административных обязанностей.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Петр I не только создал регулярную армию и флот, но и закрепил в Табеле о рангах новую систему воинских званий. Так появились лейтенанты, капитаны, полковники и прочие военные чины со своей формой и вооружением. Военных на службу стали набирать по принципу рекрутской повинности.
Кардинальных перемен в военной иерархии и системе званий с тех пор не происходило вплоть до Октябрьской революции 1917 года, после которой прежняя структура была упразднена, а ей на смену вскоре пришла новая система воинских должностей и званий, сохранившаяся и по сей день.
Категории воинских званий
В действующей российской армии существует два вида воинских званий - войсковые и корабельные.
Войсковые звания
- —звания рядового состава. К ним относятся рядовой и ефрейтор (на ступень выше обычного солдата, отличившийся в процессе службы);
- —звания сержантов, старшин, прапорщиков. В эту группу входят младший сержант, сержант, старший сержант и старшина. На ступень выше сержантов и старшин, но ниже офицеров стоят прапорщик и старший прапорщик.
- —звания младшего офицерского состава. Категория включает в себя следующие воинские звания: младший лейтенант (формально существует, но встречается очень редко), лейтенант, старший лейтенант (может присваиваться как минимум после двух лет службы в звании лейтенанта) и капитан;
- —звания старшего офицерского состава. Сюда входят майор, подполковник и полковник;
- —звания высшего офицерского состава. Это генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии и маршал РФ.
Корабельные звания
По своей структуре и полномочиям практически идентичны сухопутным воинским званиям, так что провести между ними параллели достаточно просто. Так, вместо рядовых и ефрейторов на флоте служат матросы и старшие матросы, а вместо сержантов - старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина и главный корабельный старшина. Званию прапорщика на флоте соответствует мичман, за которым следует старший мичман.
Младший офицерский состав — категория, где корабельные и войсковые звания практически полностью совпадают, только морским аналогом сухопутного звания капитана является капитан-лейтенант. Военные, принадлежащие к старшему офицерскому составу, носят звания капитана третьего, второго или первого ранга.
Высший офицерский состав на флоте включает в себя звания контр-адмирала, вице-адмирала, адмирала и на самой высшей ступени — адмирала флота.
День ВМФ в городах России
Расцветки и типы погон
Звания присваивают всем военнослужащим российской армии. Каждому чину соответствуют свои знаки отличия, прежде всего — это погоны. По ряду символов на погонах можно понять, к какому именно званию относится их обладатель, а также в каких войсках он служит.
Например, на полевой форме военнослужащих сухопутных войск знаки отличия расположены на камуфлированном фоне и не столь контрастны, как на парадной форме. Для разного вида военной одежды предусмотрены нашивные либо съемные погоны.
Погоны могут отличаться и по цвету. В большинстве случаев на форме представителей российской армии можно увидеть погоны защитного цвета, на одежде тех, кто служит в ВМФ, они черного цвета, нередко - с контрастными кантами. Как правило, парадная форма военнослужащих отличается более красивыми, нарядными погонами (например, золотистый фон погона вместо защитного), знаки отличия (нашивки, звезды и прочие) при этом остаются прежними.
Знаки различия по воинским званиям
Для каждого воинского звания в российской армии существует свой набор специальных элементов, которые должны располагаться на погонах. Это могут быть звезды разных размеров, нашивки и просветы. Исключение составляют лишь солдаты и матросы: на их погонах нет никаких знаков отличия. Старшие матросы и ефрейторы имеют на погонах по одной поперечной нашивке (элемент также называется “лычкой”).
У сержантов и старшин таких нашивок уже больше: две или три, в зависимости от звания. Старший сержант и главный старшина имеют одну широкую поперечную нашивку на погонах, а старшина в армии и главный корабельный старшина на флоте — такую же широкую полосу вдоль погона.
У прапорщиков и мичманов можно увидеть уже не лычки, а две небольшие звезды вдоль центральной линии погона. При этом продольной полосы на погонах быть не должно. Если на них выстроились в одну линию не две, а три звезды, значит военнослужащий носит звание старшего прапорщика или старшего мичмана.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
Так называемые просветы или вертикальные полоски вдоль погона характерны для офицеров разных рангов. Они дополняются небольшими звездами. У младшего офицерского состава на погонах расположен один просвет, а количество звезд меняется пропорционально старшинству. То есть у лейтенанта две звездочки, у старшего лейтенанта - три, у капитана - четыре на каждом погоне.
Старшие офицеры имеют уже два просвета на погонах. Звезды у них чуть крупнее (примерно 2 см в диаметре), а их количество (от одной до трех) опять же соответствует званию (у майора/капитана 3-го ранга - одна, у подполковника/капитана 2-го ранга - две, у полковника/капитана 1-го ранга - три).
Еще более крупные звезды расположены на погонах военных высшего офицерского состава, а самые большие (диаметром 4 см) - у генерала армии и адмирала флота. Погоны маршала Российской Федерации помимо такой звезды должен украшать еще и герб страны.
Командование армии России
Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны является президент Российской Федерации. Он может вводить в стране военное положение, определяет основные направления военной политики России и так далее.
За функционирование Вооруженных сил РФ также отвечает министр обороны, который управляет ими через соответствующее министерство, вносит свои предложения по выработке и реализации государственной политики в области обороны, а также наделен другими полномочиями.
Присвоение и лишение звания: важные нюансы
Воинские звания высшего офицерского состава присваиваются главой государства, все прочие — другими должностными лицами.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте
Нашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте
Как правило, на новое звание военный вправе претендовать лишь по истечении определенного срока службы.
"На продвижение в военной карьере отводится свой срок, прописанный в документах. Минимальный период у рядового состава - пять месяцев. Другим группам военнослужащих присваиваются очередные повышения согласно нормативным документам, но в них счет идет уже на года. То или иное воинское звание вполне возможно получить досрочно. К примеру, в том случае, если военнослужащий отличился на службе в текущем звании или получил специализированное образование" - рассказывает офицер запаса Олег Рабушенко.
Повышение в звании военнослужащий в основном может получить лишь в тех пределах, которые предусмотрены штатом для занимаемой им должности. Однако за особые заслуги или достижения можно получить очередное воинское звание на одну ступень выше прописанного в штате.
А вот лишить воинского звания могут по приговору суда в качестве наказания за тяжкое или особо тяжкое преступление. Если лишенный звания военнослужащий в дальнейшем будет реабилитирован (а также если приговор суда будет отменен), он может быть восстановлен в прежнем звании.
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Интересные факты
- —мало кто всерьез задумывается о том, откуда произошли названия существующих сегодня воинских званий. Так, ефрейтор произошел от немецкого слова Gefreiter, что в переводе означает "освобождённый". Название использовалось для обозначения освобождённого от некоторых обязанностей солдата. А сержант - это производное латинского слова "serviens" ("служащий");
- —если в наше время плечи военнослужащих украшают погоны, которые позволяют различать представителей того или иного звания, то их самые ранние предшественники, металлические наплечники, помогали сохранить жизнь своим владельцам. Они защищали тяжеловооружённых воинов XV-XVI веков от ударов сверху.
- —самые выдающиеся достижения российских военнослужащих собраны на тематическом ресурсе под названием "Книга рекордов Вооруженных Сил". Например, рекорд в беге на 5000 м составляет 15 минут 7 секунд, а первое групповое десантирование на Северном полюсе состоялось в апреле 2016 года.