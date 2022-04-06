https://ria.ru/20220406/zvaniya-1782166287.html

Лейтенант или прапорщик: как узнать воинское звание по погонам

Воинские звания армии России: какие погоны и знаки различия у военнослужащих

Лейтенант или прапорщик: как узнать воинское звание по погонам

В армии России установлена строгая иерархия воинских должностей, каждой из которых соответствуют определенные звания. Какие из них есть у военных в РФ, как... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:51

2022-04-06T18:51

2022-04-06T18:54

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В армии России установлена строгая иерархия воинских должностей, каждой из которых соответствуют определенные звания. Какие из них есть у военных в РФ, как выглядит их последовательность в порядке возрастания и какие обозначения на погонах военнослужащих соответствуют тому или иному званию — в материале РИА Новости.История происхождения воинских званийСчитается, что история воинских званий в России началась с Петра I, который впервые создал регулярную армию, взяв за основу европейский опыт. До него постоянной армии в государстве не было: ее подобие возникло лишь при Иване Грозном, когда в дополнение к созываемому на время военных кампаний поместному войску добавились постоянно служащие стрельцы. Воинские звания в тот период присваивались в основном по количественному принципу. То есть десять воинов образовывали так называемый "десяток", над которыми был поставлен десятник, десять таких десятков формировали сотню под управлением сотника и далее по тому же принципу. Были и другие должности, причем некоторые из них подразумевали выполнение не только воинских, но и административных обязанностей.Петр I не только создал регулярную армию и флот, но и закрепил в Табеле о рангах новую систему воинских званий. Так появились лейтенанты, капитаны, полковники и прочие военные чины со своей формой и вооружением. Военных на службу стали набирать по принципу рекрутской повинности.Кардинальных перемен в военной иерархии и системе званий с тех пор не происходило вплоть до Октябрьской революции 1917 года, после которой прежняя структура была упразднена, а ей на смену вскоре пришла новая система воинских должностей и званий, сохранившаяся и по сей день.Категории воинских званийВ действующей российской армии существует два вида воинских званий - войсковые и корабельные.Войсковые званияКорабельные званияПо своей структуре и полномочиям практически идентичны сухопутным воинским званиям, так что провести между ними параллели достаточно просто. Так, вместо рядовых и ефрейторов на флоте служат матросы и старшие матросы, а вместо сержантов - старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина и главный корабельный старшина. Званию прапорщика на флоте соответствует мичман, за которым следует старший мичман.Младший офицерский состав — категория, где корабельные и войсковые звания практически полностью совпадают, только морским аналогом сухопутного звания капитана является капитан-лейтенант. Военные, принадлежащие к старшему офицерскому составу, носят звания капитана третьего, второго или первого ранга.Высший офицерский состав на флоте включает в себя звания контр-адмирала, вице-адмирала, адмирала и на самой высшей ступени — адмирала флота.Расцветки и типы погонЗвания присваивают всем военнослужащим российской армии. Каждому чину соответствуют свои знаки отличия, прежде всего — это погоны. По ряду символов на погонах можно понять, к какому именно званию относится их обладатель, а также в каких войсках он служит.Например, на полевой форме военнослужащих сухопутных войск знаки отличия расположены на камуфлированном фоне и не столь контрастны, как на парадной форме. Для разного вида военной одежды предусмотрены нашивные либо съемные погоны.Погоны могут отличаться и по цвету. В большинстве случаев на форме представителей российской армии можно увидеть погоны защитного цвета, на одежде тех, кто служит в ВМФ, они черного цвета, нередко - с контрастными кантами. Как правило, парадная форма военнослужащих отличается более красивыми, нарядными погонами (например, золотистый фон погона вместо защитного), знаки отличия (нашивки, звезды и прочие) при этом остаются прежними.Знаки различия по воинским званиямДля каждого воинского звания в российской армии существует свой набор специальных элементов, которые должны располагаться на погонах. Это могут быть звезды разных размеров, нашивки и просветы. Исключение составляют лишь солдаты и матросы: на их погонах нет никаких знаков отличия. Старшие матросы и ефрейторы имеют на погонах по одной поперечной нашивке (элемент также называется “лычкой”).У сержантов и старшин таких нашивок уже больше: две или три, в зависимости от звания. Старший сержант и главный старшина имеют одну широкую поперечную нашивку на погонах, а старшина в армии и главный корабельный старшина на флоте — такую же широкую полосу вдоль погона.У прапорщиков и мичманов можно увидеть уже не лычки, а две небольшие звезды вдоль центральной линии погона. При этом продольной полосы на погонах быть не должно. Если на них выстроились в одну линию не две, а три звезды, значит военнослужащий носит звание старшего прапорщика или старшего мичмана.Так называемые просветы или вертикальные полоски вдоль погона характерны для офицеров разных рангов. Они дополняются небольшими звездами. У младшего офицерского состава на погонах расположен один просвет, а количество звезд меняется пропорционально старшинству. То есть у лейтенанта две звездочки, у старшего лейтенанта - три, у капитана - четыре на каждом погоне.Старшие офицеры имеют уже два просвета на погонах. Звезды у них чуть крупнее (примерно 2 см в диаметре), а их количество (от одной до трех) опять же соответствует званию (у майора/капитана 3-го ранга - одна, у подполковника/капитана 2-го ранга - две, у полковника/капитана 1-го ранга - три).Еще более крупные звезды расположены на погонах военных высшего офицерского состава, а самые большие (диаметром 4 см) - у генерала армии и адмирала флота. Погоны маршала Российской Федерации помимо такой звезды должен украшать еще и герб страны.Командование армии РоссииВерховным главнокомандующим Вооруженных сил страны является президент Российской Федерации. Он может вводить в стране военное положение, определяет основные направления военной политики России и так далее.За функционирование Вооруженных сил РФ также отвечает министр обороны, который управляет ими через соответствующее министерство, вносит свои предложения по выработке и реализации государственной политики в области обороны, а также наделен другими полномочиями.Присвоение и лишение звания: важные нюансыВоинские звания высшего офицерского состава присваиваются главой государства, все прочие — другими должностными лицами.Как правило, на новое звание военный вправе претендовать лишь по истечении определенного срока службы.Повышение в звании военнослужащий в основном может получить лишь в тех пределах, которые предусмотрены штатом для занимаемой им должности. Однако за особые заслуги или достижения можно получить очередное воинское звание на одну ступень выше прописанного в штате.А вот лишить воинского звания могут по приговору суда в качестве наказания за тяжкое или особо тяжкое преступление. Если лишенный звания военнослужащий в дальнейшем будет реабилитирован (а также если приговор суда будет отменен), он может быть восстановлен в прежнем звании.Интересные факты

https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html

https://ria.ru/20220320/geroy-1778838142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, безопасность, общество