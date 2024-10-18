Осенний призыв в армию 2024: сроки, условия проведения и отсрочки
Осенний призыв
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В рамках осеннего призыва 2024 года стартовало комплектование вооруженных сил РФ. Когда начинается призыв граждан России на срочную службу в армию, сколько длится призывная кампания осенью — даты начала и окончания, порядок вручения повесток, последствия уклонения, с какого числа призывники отправляются в войска со сборных пунктов — в материале РИА Новости.
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Осенний призыв
Осенний призыв — кампания по призыву в армию. В 2024 году он традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря. Сроки и количество призывников зависят от Указа Президента. Согласно действующему документу от 30.09.2024 № 822в армию будет призвано 133 тысяч человек.
Кого призывают
С 2024 года призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. "Однако граждане, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года под призыв не подпадают, поскольку закон обратной силы не имеет (ранее призывали до 27 лет). Следовательно, в осенний призыв 2024 года попадают граждане мужского пола 1997–2006 годов рождения, не имеющие отсрочки и годные по состоянию здоровья к военной службе", – уточняет Михаил Гацко, доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, полковник юстиции запаса. Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Основные сроки и длительность призыва
Согласно ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" осенний призыв на военную службу в 2024 году проводится с 1 октября по 31 декабря.
Михаил Гацко поясняет, что для мужчин, проживающих в сельской местности и задействованных в полевых работах, призыв стартует с 15 октября, для жителей отдельных регионов Крайнего Севера — с 1 ноября. Осенний призыв не распространяется на педагогов — им повестки вручают с 1 мая по 15 июня.
По указу президента с декабря 2024 года штатная численность Вооруженных сил России возрастет до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн составят военнослужащие.
Медицинское обследование и категории годности
Согласно ст. 26 ФЗ от 28.03.1998 № 53, медицинское освидетельствование — одно из обязательных мероприятий призыва.
Оно проводится следующими врачами:
- окулистом
- оториноларингологом
- терапевтом
- невропатологом
- психиатром
- хирургом
- стоматологом
При необходимости могут привлекаться врачи и других специальностей: например, дерматолог.
"Цель медицинского освидетельствования — определить общее состояние здоровья гражданина. На его основании выносят заключение о категории годности к военной службе. Эта категория определяется врачом по I графе статьи Расписания болезней, соответствующей диагнозу, — комментирует Клавдия Бакуменко, главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-психиатр общается с призывником во время прохождения медицинской комиссии
Врач-психиатр общается с призывником во время прохождения медицинской комиссии
Пункт 18 Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 предусматривает пять категорий годности:
- "А" — годен к службе. Нет препятствий к прохождению службы, здоровье идеальное.
- "Б" — годен с незначительными ограничениями. Здоровье призывника позволяет проходить службу, но при условии сниженной нагрузки.
- "В" — ограниченно годен. На срочную службу юноша отправлен не будет, но его могут призвать на военные сборы или по мобилизации.
- "Г" — временно не годен. Если у парня есть заболевание или травма, с которыми временно нельзя в армию, он получает отсрочку на срок до 6–12 месяцев.
- "Д" — не годен. Эта категория выставляется, когда есть серьезные проблемы со здоровьем. Молодой человек освобождается от воинской обязанности в целом, а значит, ни на сборы, ни по мобилизации его не призовут.
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Кто освобождается от призыва осенью
Призывники могут получить как освобождение, так и отсрочку от призыва на военную службу. Весь перечень отсрочек в 2024 году установлен в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 № 53.
Право на отсрочку могут получить:
- студенты, обучаются в вузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- лица, работающие в IT-компании (постановление Правительства от 28.03.2022 №490);
- отцы двоих и более несовершеннолетних детей;
- мужчины, являющиеся единственными кормильцами в семье;
- призывники, имеющие заболевания, при которых предоставляется отсрочка от призыва;
- иные указанные в законе категории.
Законом предусмотрена возможность прохождения альтернативной службы. АГС (альтернативная гражданская служба) может быть предложена в том случае, если военная не соответствует убеждениям или религиозным установкам призывника, либо если он представитель малочисленных народов России, ведущих традиционный образ жизни.
"Альтернативная служба длится 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев на гражданских должностях в военизированных структурах. Для ее прохождения призывник должен подать заявление за полгода до начала призыва", — поясняет Михаил Гацко.
Порядок отправки на службу
О процедуре призыва на военную службу рассказала Клавдия Бакуменко:
- 1.Уведомление о призыве. Граждане, подлежащие призыву, получают повестку. Сейчас ее могут вручить лично или отправить заказным письмом. С 1 ноября начнет работу Реестр воинского учета, и повестки будут дублировать еще и электронно. Молодые люди будут получать уведомление в личный кабинет на "Госуслугах".
- 2.Медицинское освидетельствование. Призывники проходят врачей, которые определяют их годность к службе. Оценивают физическое здоровье, психическое состояние и наличие заболеваний.
Заседание призывной комиссии. После определения категории годности призывник направляется на заседание призывной комиссии, которая выносит решение. Если у парня нет оснований для отсрочки или освобождения, его призывают на службу и вручают соответствующую повестку.
Отправка на сборные пункты. Чаще всего сотрудники военкомата собирают всех призывников в военкоматах, чтобы отправить в войска. После прибытия на сборный пункт призывники получают форму, военный билет, заполняют документы, проходят дактилоскопию и отправляются к месту прохождения службы.
Приложение Госуслуги
Как приходят повестки
- Лично в руки.Сотрудники военкомата приходят к призывнику домой или передают документ по месту работы или учебы. Также вручить повестку могут полицейские, но только если у них есть письменное обращение от военкомата.
- Заказным письмом.Это не просто конверт в почтовом ящике — за заказным письмом нужно идти на почту. Там сотрудник поставит отметку в уведомлении, и документ будет считаться врученным.
- Электронно.Электронная повестка дублирует бумажную. Она размещается в Реестре повесток и считается врученной сразу же, если у молодого человека есть личный кабинет в этом сервисе. Если пользователь не зарегистрировался, она все равно будет автоматически вручена, но через семь дней.
"Рассылка электронных повесток начнется с 1 ноября 2024 года, когда заработает Реестр. Тестирование его функций с 18 сентября проходит в Сахалинской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл, — говорит Клавдия Бакуменко. — Информация о повестках и всех изменениях в Реестре будет направляться призывникам в раздел "Уведомления" на "Госуслугах". Если у призывника нет личного кабинета на этой платформе, он сможет зарегистрироваться в Реестре и получить информацию о повестке там".
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Последствия неявки и уклонения от призыва
Неявка по повестке может повлечь для призывника административную и уголовную ответственность. "Административная (в соответствии со статьей 21.5 КоАП РФ) грозит штрафом от 10 до 30 тысяч рублей. Если же призывник не явился по повестке специально, чтобы избежать призыва, наказание куда строже — такие действия попадают под статью 328 УК РФ", — поясняет Клавдия Бакуменко.
Согласно Пленуму Верховного суда РФ № 3, уклонением может считаться:
- неявка по повестке без уважительных причин, если ее цель — избежать службы;
- самовольное оставление сборного пункта;
- получение освобождения обманом (симуляция болезни, самоповреждение, подделывание документов, взятки);
- слишком частое обжалование решений призывной комиссии, когда на это нет объективных причин;
- неоднократные неявки в военкомат без уважительных причин или неявка, когда действие уважительной причины закончилось.
Уголовный кодекс предусматривает следующие виды наказания за уклонение от призыва:
- штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;
- принудительные работы до 2 лет;
- арест до 6 месяцев;
- лишение свободы до 2 лет.
Эксперт отмечает, что ст. 7.1 ФЗ от 28.03.1998 № 53 предусматривает, если призывник не явится по повестке, через 20 дней ему временно запретят:
- регистрировать ИП, оформлять самозанятость;
- регистрировать недвижимость и ставить ее на кадастровый учет;
- регистрировать транспортные средства и управлять ими;
- брать кредиты и займы.
Исключение — запрет на выезд из страны, который действует автоматически с момента размещения электронной повестки в Реестре.
По словам Михаила Гацко, штраф до 15 тыс. рублей введен за неуведомление военкомата о выезде из России дольше, чем на шесть месяцев, и о возвращении в страну, а также в случае выезда с места жительства на период более трех месяцев — сумма штрафа от 10 до 20 тыс. рублей.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в ходе осенней призывной кампании, призывники не согласные с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги" или в МФЦ.
Советы для призывников
Клавдия Бакуменко дала несколько советов, которые помогут подготовиться к призыву и увереннее чувствовать себя в военкомате:
- Изучить свои права и обязанности. Следует ознакомиться с законодательством о военной службе и правилах проведения призывных мероприятий. Это поможет избежать необдуманных действий и при необходимости защитить себя.
- Подготовить необходимые документы. Заранее подготовить все медицинские документы, чтобы врачи поставили категорию годности, реально соответствующую здоровью. Собрать юридические бумаги, подтверждающие другие основания для отсрочки или освобождения.
- Настроиться психологически. Призывные мероприятия могут быть стрессовыми, но важно вести себя уверенно и вежливо.