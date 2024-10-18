https://ria.ru/20241018/prizyv-1978515071.html

Осенний призыв в армию 2024: сроки, условия проведения и отсрочки

Осенний призыв в армию 2024: когда начинается, сроки и порядок проведения

Осенний призыв в армию 2024: сроки, условия проведения и отсрочки

В рамках осеннего призыва 2024 года стартовало комплектование вооруженных сил РФ. Когда начинается призыв граждан России на срочную службу в армию, сколько... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:12

2024-10-18T12:12

2024-10-18T12:12

призыв

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В рамках осеннего призыва 2024 года стартовало комплектование вооруженных сил РФ. Когда начинается призыв граждан России на срочную службу в армию, сколько длится призывная кампания осенью — даты начала и окончания, порядок вручения повесток, последствия уклонения, с какого числа призывники отправляются в войска со сборных пунктов — в материале РИА Новости.Осенний призывОсенний призыв — кампания по призыву в армию. В 2024 году он традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря. Сроки и количество призывников зависят от Указа Президента. Согласно действующему документу от 30.09.2024 № 822в армию будет призвано 133 тысяч человек.Кого призываютС 2024 года призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. "Однако граждане, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года под призыв не подпадают, поскольку закон обратной силы не имеет (ранее призывали до 27 лет). Следовательно, в осенний призыв 2024 года попадают граждане мужского пола 1997–2006 годов рождения, не имеющие отсрочки и годные по состоянию здоровья к военной службе", – уточняет Михаил Гацко, доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, полковник юстиции запаса. Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев.Основные сроки и длительность призываСогласно ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" осенний призыв на военную службу в 2024 году проводится с 1 октября по 31 декабря.Михаил Гацко поясняет, что для мужчин, проживающих в сельской местности и задействованных в полевых работах, призыв стартует с 15 октября, для жителей отдельных регионов Крайнего Севера — с 1 ноября. Осенний призыв не распространяется на педагогов — им повестки вручают с 1 мая по 15 июня.По указу президента с декабря 2024 года штатная численность Вооруженных сил России возрастет до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн составят военнослужащие.Медицинское обследование и категории годностиСогласно ст. 26 ФЗ от 28.03.1998 № 53, медицинское освидетельствование — одно из обязательных мероприятий призыва.Оно проводится следующими врачами:При необходимости могут привлекаться врачи и других специальностей: например, дерматолог."Цель медицинского освидетельствования — определить общее состояние здоровья гражданина. На его основании выносят заключение о категории годности к военной службе. Эта категория определяется врачом по I графе статьи Расписания болезней, соответствующей диагнозу, — комментирует Клавдия Бакуменко, главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании.Пункт 18 Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 предусматривает пять категорий годности:Кто освобождается от призыва осеньюПризывники могут получить как освобождение, так и отсрочку от призыва на военную службу. Весь перечень отсрочек в 2024 году установлен в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 № 53.Право на отсрочку могут получить:Законом предусмотрена возможность прохождения альтернативной службы. АГС (альтернативная гражданская служба) может быть предложена в том случае, если военная не соответствует убеждениям или религиозным установкам призывника, либо если он представитель малочисленных народов России, ведущих традиционный образ жизни."Альтернативная служба длится 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев на гражданских должностях в военизированных структурах. Для ее прохождения призывник должен подать заявление за полгода до начала призыва", — поясняет Михаил Гацко.Порядок отправки на службуО процедуре призыва на военную службу рассказала Клавдия Бакуменко:Как приходят повесткиСпособы вручения повесток предусмотрены статьей 31 ФЗ от 28.03.1998 № 53 (ред. от 02.10.2024) и постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663. Повестки могут направлять следующими способами:"Рассылка электронных повесток начнется с 1 ноября 2024 года, когда заработает Реестр. Тестирование его функций с 18 сентября проходит в Сахалинской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл, — говорит Клавдия Бакуменко. — Информация о повестках и всех изменениях в Реестре будет направляться призывникам в раздел "Уведомления" на "Госуслугах". Если у призывника нет личного кабинета на этой платформе, он сможет зарегистрироваться в Реестре и получить информацию о повестке там".Последствия неявки и уклонения от призываНеявка по повестке может повлечь для призывника административную и уголовную ответственность. "Административная (в соответствии со статьей 21.5 КоАП РФ) грозит штрафом от 10 до 30 тысяч рублей. Если же призывник не явился по повестке специально, чтобы избежать призыва, наказание куда строже — такие действия попадают под статью 328 УК РФ", — поясняет Клавдия Бакуменко.Согласно Пленуму Верховного суда РФ № 3, уклонением может считаться:Уголовный кодекс предусматривает следующие виды наказания за уклонение от призыва:Эксперт отмечает, что ст. 7.1 ФЗ от 28.03.1998 № 53 предусматривает, если призывник не явится по повестке, через 20 дней ему временно запретят:Исключение — запрет на выезд из страны, который действует автоматически с момента размещения электронной повестки в Реестре.По словам Михаила Гацко, штраф до 15 тыс. рублей введен за неуведомление военкомата о выезде из России дольше, чем на шесть месяцев, и о возвращении в страну, а также в случае выезда с места жительства на период более трех месяцев — сумма штрафа от 10 до 20 тыс. рублей.Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в ходе осенней призывной кампании, призывники не согласные с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги" или в МФЦ.Советы для призывниковКлавдия Бакуменко дала несколько советов, которые помогут подготовиться к призыву и увереннее чувствовать себя в военкомате:

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https://ria.ru/20240930/prizyv-1975452626.html

https://ria.ru/20240724/otsrochka-1961643132.html

https://ria.ru/20240717/prizyv-1960210408.html

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