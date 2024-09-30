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Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий онлайн - РИА Новости, 30.09.2024
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11:07 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975453177.html
Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий онлайн
Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий онлайн - РИА Новости, 30.09.2024
Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий онлайн
Призывники, которые в ходе осенней призывной кампании будут несогласны с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:07
2024-09-30T11:07
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Призывники, которые в ходе осенней призывной кампании будут несогласны с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги", сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв начнётся 1 октября и завершится 31 декабря. "Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала "Госуслуги", - сказал Цимлянский на брифинге. Кроме того, по его словам, сделать это можно будет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина.
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вооруженные силы рф, россия
Вооруженные силы РФ, Россия
Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий онлайн

Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий через "Госуслуги"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Призывники, которые в ходе осенней призывной кампании будут несогласны с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги", сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Осенний призыв начнётся 1 октября и завершится 31 декабря.
"Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала "Госуслуги", - сказал Цимлянский на брифинге.
Кроме того, по его словам, сделать это можно будет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина.
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