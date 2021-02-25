https://ria.ru/20210225/bolezni-1599005451.html

Список болезней, с которыми не берут в армию в 2021 году

Список болезней, с которыми не берут в армию в 2021 году

Проблемы со здоровьем — основная причина освобождения от срочной службы в армии. С какими заболеваниями не возьмут в армию, как определить категорию годности и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T21:00

2021-02-25T21:00

2021-02-25T21:00

россия

армия россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

армия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Проблемы со здоровьем — основная причина освобождения от срочной службы в армии. С какими заболеваниями не возьмут в армию, как определить категорию годности и что такое расписание болезней — в материале РИА Новости.Болезни и армияСогласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять: Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.Перед обследованием призывнику нужно сделать флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи, затем — пройти хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролога.К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б".Кого не берут в армиюСогласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д. Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые:Популярные болезни, с которыми не берут в армиюЗрениеКритерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра. ВесВ 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес — меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40). ПлоскостопиеПри плоскостопии 3 степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В". ДавлениеВ расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию — это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.СколиозНе берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.Кожные заболеванияЧаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения): Болезни желудкаНе возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний — некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.ТравмыЕсли после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.ЗубыСогласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:Полный список заболеваний, освобождающих от службыОсвобождение от службы в армии дают следующие недуги:Полный список болезней можно посмотреть здесь. При каких болезнях дают отсрочку от армииОтсрочка — это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки. Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:Мнение экспертовВ 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений. "Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры", — рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.За подделку военного билета последует наказание. ""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, — пояснил юрист Евгений Щипачев. — Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего — нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) — и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".

https://ria.ru/20210218/prizyv-1598051991.html

https://ria.ru/20190329/1552228688.html

https://ria.ru/20210224/sluzhba-1598753127.html

https://ria.ru/20210209/sluzhba-1596689974.html

https://ria.ru/20200409/1569804440.html

https://ria.ru/20200515/1571500594.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/armiya-1598933487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армия россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армия