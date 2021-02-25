Список болезней, с которыми не берут в армию в 2021 году
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Проблемы со здоровьем — основная причина освобождения от срочной службы в армии. С какими заболеваниями не возьмут в армию, как определить категорию годности и что такое расписание болезней — в материале РИА Новости.
Болезни и армия
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:
- —категория "А" означает годность к военной службе без ограничений по роду войск;
- —"Б" — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- —"В" означает освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас;
- —"Г" дает временную отсрочку по состоянию здоровья;
- —"Д" — призывника не берут в армию.
Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.
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Перед обследованием призывнику нужно сделать флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи, затем — пройти хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролога.
К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б".
Кого не берут в армию
Согласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.
Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые:
- —имеют непогашенную судимость за любой вид преступления;
- —приговорены судом к условному наказанию (даже если человек не находится под стражей, он не может пойти в армию);
- —работающие в МЧС, МВД, ФСБ (освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах);
- —являются обладателями ученой степени;
- —имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы.
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Популярные болезни, с которыми не берут в армию
Зрение
Критерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Вес
В 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес — меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40).
Плоскостопие
При плоскостопии 3 степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В".
Давление
В расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию — это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.
Сколиоз
Не берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.
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Кожные заболевания
Чаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения):
- —атопический дерматит,
- —крапивница,
- —экзема,
- —псориаз.
Болезни желудка
Не возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний — некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
Травмы
Если после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.
Зубы
Согласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:
- —десяти и более зубов на одной челюсти;
- —восьми любых коренных зубов на одной челюсти;
- —четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне.
Полный список заболеваний, освобождающих от службы
Освобождение от службы в армии дают следующие недуги:
- —плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;
- —заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
- —глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
- —глухота на оба уха, глухонемота;
- —отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;
- —пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
- —болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
- —астма;
- —заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
- —врожденные аномалии органов дыхания;
- —туберкулез в активной форме;
- —заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;
- —тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
- —грыжа Шморля;
- —сильное искривление позвоночника;
- —деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;
- —болезни почек, почечная недостаточность;
- —травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;
- —язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
- —хронический панкреатит;
- —ишемическая болезнь сердца;
- —гипертония 1 типа и выше;
- —врожденный порок сердца;
- —заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
- —заболевания сосудов спинного и головного мозга;
- —травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
- —врожденный сифилис;
- —хронический простатит;
- —геморрой 2 и 3 стадии и т.д.
- —воспалительные заболевания ЦНС;
- —эндогенные психозы;
- —шизофрения;
- —различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);
- —регулярные приступы эпилепсии;
- —соматоморфные и невротические расстройства;
- —умственная отсталость;
- —любые онкологические заболевания;
- —экзема с склонностью к рецидивам;
- —критический избыточный или недостаточный вес;
- —рост менее 150 сантиметров.
Полный список болезней можно посмотреть здесь.
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При каких болезнях дают отсрочку от армии
Отсрочка — это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.
Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.
Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.
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Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:
- —грибок, опасный для жизни и здоровья;
- —некоторые виды лишая;
- —инфекционные заболевания;
- —ИППП;
- —доброкачественные образования;
- —критичный недостаток или избыток веса;
- —переломы пальцев, рук, ног, ключицы и др.;
- —заболевания щитовидной железы;
- —обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита и др.;
- —мочекаменная болезнь;
- —варикозная болезнь, варикоцеле;
- —грыжи;
- —кратковременные расстройства после травм;
- —послеоперационные состояния.
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Мнение экспертов
В 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений.
"Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры", — рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.
За подделку военного билета последует наказание.
""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, — пояснил юрист Евгений Щипачев. — Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего — нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) — и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".