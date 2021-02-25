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Список болезней, с которыми не берут в армию в 2021 году
Список болезней, с которыми не берут в армию в 2021 году
Проблемы со здоровьем — основная причина освобождения от срочной службы в армии. С какими заболеваниями не возьмут в армию, как определить категорию годности и... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T21:00
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россия
армия россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
армия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Проблемы со здоровьем — основная причина освобождения от срочной службы в армии. С какими заболеваниями не возьмут в армию, как определить категорию годности и что такое расписание болезней — в материале РИА Новости.Болезни и армияСогласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять: Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.Перед обследованием призывнику нужно сделать флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи, затем — пройти хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролога.К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б".Кого не берут в армиюСогласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д. Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые:Популярные болезни, с которыми не берут в армиюЗрениеКритерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра. ВесВ 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес — меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40). ПлоскостопиеПри плоскостопии 3 степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В". ДавлениеВ расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию — это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.СколиозНе берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.Кожные заболеванияЧаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения): Болезни желудкаНе возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний — некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.ТравмыЕсли после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.ЗубыСогласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:Полный список заболеваний, освобождающих от службыОсвобождение от службы в армии дают следующие недуги:Полный список болезней можно посмотреть здесь. При каких болезнях дают отсрочку от армииОтсрочка — это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки. Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:Мнение экспертовВ 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений. "Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры", — рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.За подделку военного билета последует наказание. ""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, — пояснил юрист Евгений Щипачев. — Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего — нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) — и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".
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Список болезней, с которыми не берут в армию в 2021 году

21:00 25.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризыв на военную службу в городах России
Призыв на военную службу в городах России - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Проблемы со здоровьем — основная причина освобождения от срочной службы в армии. С какими заболеваниями не возьмут в армию, как определить категорию годности и что такое расписание болезней — в материале РИА Новости.

Болезни и армия

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:
  • категория "А" означает годность к военной службе без ограничений по роду войск;
  • "Б" — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
  • "В" означает освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас;
  • "Г" дает временную отсрочку по состоянию здоровья;
  • "Д" — призывника не берут в армию.
Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.
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Перед обследованием призывнику нужно сделать флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи, затем — пройти хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролога.
К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б".

Кого не берут в армию

Согласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.
Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые:
  • имеют непогашенную судимость за любой вид преступления;
  • приговорены судом к условному наказанию (даже если человек не находится под стражей, он не может пойти в армию);
  • работающие в МЧС, МВД, ФСБ (освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах);
  • являются обладателями ученой степени;
  • имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы.
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Популярные болезни, с которыми не берут в армию

Зрение

Критерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
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Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве

Вес

В 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес — меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40).

Плоскостопие

При плоскостопии 3 степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В".

Давление

В расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию — это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.

Сколиоз

Не берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.
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Кожные заболевания

Чаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения):
  • атопический дерматит,
  • крапивница,
  • экзема,
  • псориаз.

Болезни желудка

Не возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний — некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Травмы

Если после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.

Зубы

Согласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:
  • десяти и более зубов на одной челюсти;
  • восьми любых коренных зубов на одной челюсти;
  • четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне.
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Полный список заболеваний, освобождающих от службы

Освобождение от службы в армии дают следующие недуги:
  • плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;
  • заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
  • глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
  • глухота на оба уха, глухонемота;
  • отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;
  • пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
  • болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
  • астма;
  • заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
  • врожденные аномалии органов дыхания;
  • туберкулез в активной форме;
  • заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;
  • тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
  • грыжа Шморля;
  • сильное искривление позвоночника;
  • деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;
  • болезни почек, почечная недостаточность;
  • травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;
  • язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
  • хронический панкреатит;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • гипертония 1 типа и выше;
  • врожденный порок сердца;
  • заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
  • заболевания сосудов спинного и головного мозга;
  • травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
  • врожденный сифилис;
  • хронический простатит;
  • геморрой 2 и 3 стадии и т.д.
  • воспалительные заболевания ЦНС;
  • эндогенные психозы;
  • шизофрения;
  • различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);
  • регулярные приступы эпилепсии;
  • соматоморфные и невротические расстройства;
  • умственная отсталость;
  • любые онкологические заболевания;
  • экзема с склонностью к рецидивам;
  • критический избыточный или недостаточный вес;
  • рост менее 150 сантиметров.
Полный список болезней можно посмотреть здесь.
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При каких болезнях дают отсрочку от армии

Отсрочка — это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.
Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.
Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.
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Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:
  • грибок, опасный для жизни и здоровья;
  • некоторые виды лишая;
  • инфекционные заболевания;
  • ИППП;
  • доброкачественные образования;
  • критичный недостаток или избыток веса;
  • переломы пальцев, рук, ног, ключицы и др.;
  • заболевания щитовидной железы;
  • обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита и др.;
  • мочекаменная болезнь;
  • варикозная болезнь, варикоцеле;
  • грыжи;
  • кратковременные расстройства после травм;
  • послеоперационные состояния.
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Мнение экспертов

В 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений.
"Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры", — рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.
За подделку военного билета последует наказание.
""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, — пояснил юрист Евгений Щипачев. — Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего — нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) — и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".
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