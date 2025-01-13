Рейтинг@Mail.ru
Список болезней, с которыми не берут в армию 2025: перечень непризывных заболеваний
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/bolezni-1599005451.html
Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году
Список болезней, с которыми не берут в армию 2025: перечень непризывных заболеваний
Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году
Проблемы со здоровьем - основная причина освобождения от срочной службы в армии. Где найти полный перечень (список) болезней, освобождающих от военной службы, с РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:06:00+03:00
2025-01-13T20:06:00+03:00
армия
призыв
армия россии
россия
болезни
общество
воинский учет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959008389_0:44:3070:1771_1920x0_80_0_0_aad19b00416d34931d5a0b9a27131db7.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Проблемы со здоровьем - основная причина освобождения от срочной службы в армии. Где найти полный перечень (список) болезней, освобождающих от военной службы, с какими заболеваниями можно получить отсрочку, как на медицинской комиссии определяют категорию годности и что такое расписание болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году. А также, в каких статьях УК РФ прописана ответственность за уклонение, - в материале РИА Новости. Призыв на военную службуВоенный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. С 1 января 2024 года повысился призывной возраст срочной службы с 27 до 30 лет, нижняя планка при этом осталась прежней - забирать в армию будут с 18 лет. Уклонистам грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ): до 200 тыс. руб. штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.Кого не берут в армиюОт службы в армии могут освободить по состоянию здоровья.Кроме этого, от срочной службы освобождаются граждане, которые:Популярные болезни, с которыми не берут в армиюСогласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.ЗрениеКритерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.ВесВ 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес - меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40).ПлоскостопиеПри плоскостопии третьей степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В".ДавлениеВ расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию - это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.СколиозНе берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.Кожные заболеванияЧаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения):Болезни желудкаНе возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.ТравмыЕсли после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.ЗубыСогласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:Также к противопоказанию относится пародонтит или пародонтоз при запущенной форме патологического процесса.Список всех болезней, с которыми не берут в армиюОсвобождение от службы в армии дают следующие недуги:Полный список болезней можно посмотреть здесь.Категории годностиСогласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б". Кроме того, с лета 2023 года по контракту могут служить граждане, признанные ограниченно годными к военной службе (категория “В”), если не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ. Список состоит из 26 пунктов. Среди болезней: ВИЧ, гепатит В, С, сахарный диабет I типа, эпилепсия, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах и др.Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.При каких болезнях дают отсрочку от армииОтсрочка - это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:Порядок прохождения медицинской комиссииМедицинское освидетельствование в военкомате представляет собой стандартный медицинский осмотр призывника и анализ его документов. Комиссия состоит из семи врачей: окулиста, стоматолога, терапевта, хирурга, невролога, психиатра и оториноларинголога. Для того, чтобы пройти медкомиссию, призывник должен:Необходимые медицинские документыЧтобы пройти медицинское освидетельствование, молодой человек должен взять с собой следующие документы:Мнение экспертовВ 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений."Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - в школе, второй раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз - при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз - при обучении по программам магистратуры", - рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.За подделку военного билета последует наказание.""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, - пояснил юрист Евгений Щипачев. - Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".По словам экспертов, Государственной думой РФ был принят закон, позволяющий осужденным служить по контракту. В армию возьмут тех, кто находится под следствием, уже отсидел или еще отбывает срок. А тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, освободят от уголовной ответственности. Исключение составят:Контракты с осужденными по тяжким статьям будут заключаться выборочно, если они будут нарушать порядок - их вернут в тюрьму.
https://ria.ru/20240101/vozrast-1919298473.html
https://ria.ru/20231227/portret-1918502207.html
https://ria.ru/20240101/zapas-1919299863.html
https://ria.ru/20240126/medkomissiya-1923763362.html
https://ria.ru/20240205/prizyvniki-1925519997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959008389_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_072582b4da207b6320e3aff301baf1d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армия, призыв, армия россии, россия, болезни, общество, воинский учет
Армия, Призыв, Армия России, Россия, болезни, Общество, воинский учет

Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

© iStock.com / Dobrila VignjevicСписок болезней, с которыми не берут в армию
Список болезней, с которыми не берут в армию - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / Dobrila Vignjevic
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Проблемы со здоровьем - основная причина освобождения от срочной службы в армии. Где найти полный перечень (список) болезней, освобождающих от военной службы, с какими заболеваниями можно получить отсрочку, как на медицинской комиссии определяют категорию годности и что такое расписание болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году. А также, в каких статьях УК РФ прописана ответственность за уклонение, - в материале РИА Новости.

Призыв на военную службу

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. С 1 января 2024 года повысился призывной возраст срочной службы с 27 до 30 лет, нижняя планка при этом осталась прежней - забирать в армию будут с 18 лет.
Уклонистам грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ): до 200 тыс. руб. штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Верхняя граница призывного возраста в России повысилась до 30 лет
1 января 2024, 00:12

Кого не берут в армию

От службы в армии могут освободить по состоянию здоровья.
Кроме этого, от срочной службы освобождаются граждане, которые:

имеют непогашенную судимость за любой вид преступления

приговорены судом к условному наказанию

работающие в МЧС, МВД, ФСБ (освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах)

являются обладателями ученой степени

имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы

Популярные болезни, с которыми не берут в армию

Согласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-окулист проверяет зрение у призывника во время прохождения медицинской комиссии
Врач-окулист проверяет зрение у призывника во время прохождения медицинской комиссии - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач-окулист проверяет зрение у призывника во время прохождения медицинской комиссии

Зрение

Критерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.

Вес

В 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес - меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40).

Плоскостопие

При плоскостопии третьей степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В".

Давление

В расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию - это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАнализ крови у призывников перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Анализ крови у призывников перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Анализ крови у призывников перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ

Сколиоз

Не берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.

Кожные заболевания

Чаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения):
  • атопический дерматит,
  • крапивница,
  • экзема,
  • псориаз.

Болезни желудка

Не возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
Подготовка мобилизованных в Костроме для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина
27 декабря 2023, 16:48

Травмы

Если после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ

Зубы

Согласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:
  • десяти и более зубов на одной челюсти;
  • восьми любых коренных зубов на одной челюсти;
  • четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне.
Также к противопоказанию относится пародонтит или пародонтоз при запущенной форме патологического процесса.
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Для некоторых воинских званий повысился возраст пребывания в запасе
1 января 2024, 00:34

Список всех болезней, с которыми не берут в армию

Освобождение от службы в армии дают следующие недуги:
  • плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;
  • заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
  • глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
  • глухота на оба уха, глухонемота;
  • отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;
  • пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
  • болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
  • астма;
  • заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
  • врожденные аномалии органов дыхания;
  • туберкулез в активной форме;
  • ВИЧ;
  • заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;
  • тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
  • грыжа Шморля;
  • сильное искривление позвоночника;
  • деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;
  • болезни почек, почечная недостаточность;
  • травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;
  • язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
  • хронический панкреатит;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • гипертония 1 типа и выше;
  • врожденный порок сердца;
  • заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
  • заболевания сосудов спинного и головного мозга;
  • травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
  • врожденный сифилис;
  • хронический простатит;
  • геморрой 2 и 3 стадии и т.д.
  • воспалительные заболевания ЦНС;
  • эндогенные психозы;
  • шизофрения;
  • различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);
  • регулярные приступы эпилепсии;
  • соматоморфные и невротические расстройства;
  • умственная отсталость;
  • любые онкологические заболевания;
  • экзема со склонностью к рецидивам;
  • критический избыточный или недостаточный вес;
  • рост менее 150 сантиметров.
Полный список болезней можно посмотреть здесь.

Категории годности

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:
  • категория "А" означает годность к военной службе без ограничений по роду войск;
  • "Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
  • "В" имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;
  • "Г" дает временную отсрочку по состоянию здоровья;
  • "Д" - призывника не берут в армию.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б". Кроме того, с лета 2023 года по контракту могут служить граждане, признанные ограниченно годными к военной службе (категория “В”), если не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ. Список состоит из 26 пунктов. Среди болезней: ВИЧ, гепатит В, С, сахарный диабет I типа, эпилепсия, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах и др.
Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Призывники

При каких болезнях дают отсрочку от армии

Отсрочка - это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.
Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.
Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.
Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:
  • грибок, опасный для жизни и здоровья;
  • некоторые виды лишая;
  • инфекционные заболевания;
  • ИППП;
  • доброкачественные образования;
  • критичный недостаток или избыток веса;
  • переломы пальцев, рук, ног, ключицы и др.;
  • заболевания щитовидной железы;
  • обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита и др.;
  • мочекаменная болезнь;
  • варикозная болезнь, варикоцеле;
  • грыжи;
  • кратковременные расстройства после травм;
  • послеоперационные состояния.
Призывник проходит медицинское освидетельствование - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования
26 января 2024, 20:38

Порядок прохождения медицинской комиссии

Медицинское освидетельствование в военкомате представляет собой стандартный медицинский осмотр призывника и анализ его документов. Комиссия состоит из семи врачей: окулиста, стоматолога, терапевта, хирурга, невролога, психиатра и оториноларинголога. Для того, чтобы пройти медкомиссию, призывник должен:
  1. 1.
    Прийти в военкомат и сообщить о себе в стол явки (канцелярию).
  2. 2.
    Когда личные дела направят к первому врачу, дождаться вызова в кабинет.
  3. 3.
    Рассказать врачу о своих заболеваниях и жалобах на здоровье, показать медицинские документы.
  4. 4.
    Если есть заболевание, юноша получит направление на дополнительное обследование.
  5. 5.
    Пройти всех остальных специалистов по такому же алгоритму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в военном комиссариате Симферополя
Молодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в военном комиссариате Симферополя - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Молодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в военном комиссариате Симферополя

Необходимые медицинские документы

Чтобы пройти медицинское освидетельствование, молодой человек должен взять с собой следующие документы:
  • приписное свидетельство;
  • оригинал паспорта;
  • документы из медицинских учреждений о поставленном диагнозе;
  • выписки из амбулаторной карты.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников
5 февраля 2024, 16:43

Мнение экспертов

В 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений.
"Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - в школе, второй раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз - при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз - при обучении по программам магистратуры", - рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.
За подделку военного билета последует наказание.
""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, - пояснил юрист Евгений Щипачев. - Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".
По словам экспертов, Государственной думой РФ был принят закон, позволяющий осужденным служить по контракту. В армию возьмут тех, кто находится под следствием, уже отсидел или еще отбывает срок. А тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, освободят от уголовной ответственности. Исключение составят:
  • осужденные за терроризм и захват заложников;
  • шпионаж;
  • организацию незаконного вооруженного формирования;
  • государственную измену;
  • посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей;
  • захват власти и вооруженный мятеж;
  • хищение ядерных материалов;
  • призывы к экстремизму;
  • насильников-педофилов;
Контракты с осужденными по тяжким статьям будут заключаться выборочно, если они будут нарушать порядок - их вернут в тюрьму.
 
АрмияПризывАрмия РоссииРоссияболезниОбществовоинский учет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала