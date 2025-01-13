https://ria.ru/20250113/bolezni-1599005451.html

Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

Список болезней, с которыми не берут в армию 2025: перечень непризывных заболеваний

Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

Проблемы со здоровьем - основная причина освобождения от срочной службы в армии. Где найти полный перечень (список) болезней, освобождающих от военной службы, с РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Проблемы со здоровьем - основная причина освобождения от срочной службы в армии. Где найти полный перечень (список) болезней, освобождающих от военной службы, с какими заболеваниями можно получить отсрочку, как на медицинской комиссии определяют категорию годности и что такое расписание болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году. А также, в каких статьях УК РФ прописана ответственность за уклонение, - в материале РИА Новости. Призыв на военную службуВоенный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. С 1 января 2024 года повысился призывной возраст срочной службы с 27 до 30 лет, нижняя планка при этом осталась прежней - забирать в армию будут с 18 лет. Уклонистам грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ): до 200 тыс. руб. штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.Кого не берут в армиюОт службы в армии могут освободить по состоянию здоровья.Кроме этого, от срочной службы освобождаются граждане, которые:Популярные болезни, с которыми не берут в армиюСогласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.ЗрениеКритерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.ВесВ 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес - меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40).ПлоскостопиеПри плоскостопии третьей степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В".ДавлениеВ расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию - это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.СколиозНе берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.Кожные заболеванияЧаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения):Болезни желудкаНе возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.ТравмыЕсли после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.ЗубыСогласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:Также к противопоказанию относится пародонтит или пародонтоз при запущенной форме патологического процесса.Список всех болезней, с которыми не берут в армиюОсвобождение от службы в армии дают следующие недуги:Полный список болезней можно посмотреть здесь.Категории годностиСогласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б". Кроме того, с лета 2023 года по контракту могут служить граждане, признанные ограниченно годными к военной службе (категория “В”), если не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ. Список состоит из 26 пунктов. Среди болезней: ВИЧ, гепатит В, С, сахарный диабет I типа, эпилепсия, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах и др.Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.При каких болезнях дают отсрочку от армииОтсрочка - это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:Порядок прохождения медицинской комиссииМедицинское освидетельствование в военкомате представляет собой стандартный медицинский осмотр призывника и анализ его документов. Комиссия состоит из семи врачей: окулиста, стоматолога, терапевта, хирурга, невролога, психиатра и оториноларинголога. Для того, чтобы пройти медкомиссию, призывник должен:Необходимые медицинские документыЧтобы пройти медицинское освидетельствование, молодой человек должен взять с собой следующие документы:Мнение экспертовВ 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений."Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - в школе, второй раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз - при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз - при обучении по программам магистратуры", - рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.За подделку военного билета последует наказание.""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, - пояснил юрист Евгений Щипачев. - Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".По словам экспертов, Государственной думой РФ был принят закон, позволяющий осужденным служить по контракту. В армию возьмут тех, кто находится под следствием, уже отсидел или еще отбывает срок. А тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, освободят от уголовной ответственности. Исключение составят:Контракты с осужденными по тяжким статьям будут заключаться выборочно, если они будут нарушать порядок - их вернут в тюрьму.

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https://ria.ru/20240126/medkomissiya-1923763362.html

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