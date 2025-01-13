Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году
© iStock.com / Dobrila VignjevicСписок болезней, с которыми не берут в армию
© iStock.com / Dobrila Vignjevic
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Оглавление
- Призыв на военную службу
- Кого не берут в армию
- Популярные болезни, с которыми не берут в армию
- Зрение
- Вес
- Плоскостопие
- Давление
- Сколиоз
- Кожные заболевания
- Болезни желудка
- Травмы
- Зубы
- Список всех болезней, с которыми не берут в армию
- Категории годности
- При каких болезнях дают отсрочку от армии
- Порядок прохождения медицинской комиссии
- Необходимые медицинские документы
- Мнение экспертов
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Проблемы со здоровьем - основная причина освобождения от срочной службы в армии. Где найти полный перечень (список) болезней, освобождающих от военной службы, с какими заболеваниями можно получить отсрочку, как на медицинской комиссии определяют категорию годности и что такое расписание болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году. А также, в каких статьях УК РФ прописана ответственность за уклонение, - в материале РИА Новости.
Призыв на военную службу
Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. С 1 января 2024 года повысился призывной возраст срочной службы с 27 до 30 лет, нижняя планка при этом осталась прежней - забирать в армию будут с 18 лет.
Уклонистам грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ): до 200 тыс. руб. штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.
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Кого не берут в армию
От службы в армии могут освободить по состоянию здоровья.
Кроме этого, от срочной службы освобождаются граждане, которые:
имеют непогашенную судимость за любой вид преступления
приговорены судом к условному наказанию
работающие в МЧС, МВД, ФСБ (освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах)
являются обладателями ученой степени
имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы
Популярные болезни, с которыми не берут в армию
Согласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-окулист проверяет зрение у призывника во время прохождения медицинской комиссии
Врач-окулист проверяет зрение у призывника во время прохождения медицинской комиссии
Зрение
Критерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.
Вес
В 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес - меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40).
Плоскостопие
При плоскостопии третьей степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В".
Давление
В расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию - это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАнализ крови у призывников перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Анализ крови у призывников перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Сколиоз
Не берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.
Кожные заболевания
Чаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения):
- атопический дерматит,
- крапивница,
- экзема,
- псориаз.
Болезни желудка
Не возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
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Травмы
Если после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Зубы
Согласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:
- десяти и более зубов на одной челюсти;
- восьми любых коренных зубов на одной челюсти;
- четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне.
Также к противопоказанию относится пародонтит или пародонтоз при запущенной форме патологического процесса.
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Список всех болезней, с которыми не берут в армию
Освобождение от службы в армии дают следующие недуги:
- плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;
- заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
- глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
- глухота на оба уха, глухонемота;
- отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;
- пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
- болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
- астма;
- заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
- врожденные аномалии органов дыхания;
- туберкулез в активной форме;
- ВИЧ;
- заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;
- тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
- грыжа Шморля;
- сильное искривление позвоночника;
- деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;
- болезни почек, почечная недостаточность;
- травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;
- язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
- хронический панкреатит;
- ишемическая болезнь сердца;
- гипертония 1 типа и выше;
- врожденный порок сердца;
- заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
- заболевания сосудов спинного и головного мозга;
- травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
- врожденный сифилис;
- хронический простатит;
- геморрой 2 и 3 стадии и т.д.
- воспалительные заболевания ЦНС;
- эндогенные психозы;
- шизофрения;
- различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);
- регулярные приступы эпилепсии;
- соматоморфные и невротические расстройства;
- умственная отсталость;
- любые онкологические заболевания;
- экзема со склонностью к рецидивам;
- критический избыточный или недостаточный вес;
- рост менее 150 сантиметров.
Полный список болезней можно посмотреть здесь.
Категории годности
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:
- категория "А" означает годность к военной службе без ограничений по роду войск;
- "Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- "В" имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;
- "Г" дает временную отсрочку по состоянию здоровья;
- "Д" - призывника не берут в армию.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б". Кроме того, с лета 2023 года по контракту могут служить граждане, признанные ограниченно годными к военной службе (категория “В”), если не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ. Список состоит из 26 пунктов. Среди болезней: ВИЧ, гепатит В, С, сахарный диабет I типа, эпилепсия, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах и др.
Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.
При каких болезнях дают отсрочку от армии
Отсрочка - это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.
Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.
Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.
Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:
- грибок, опасный для жизни и здоровья;
- некоторые виды лишая;
- инфекционные заболевания;
- ИППП;
- доброкачественные образования;
- критичный недостаток или избыток веса;
- переломы пальцев, рук, ног, ключицы и др.;
- заболевания щитовидной железы;
- обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита и др.;
- мочекаменная болезнь;
- варикозная болезнь, варикоцеле;
- грыжи;
- кратковременные расстройства после травм;
- послеоперационные состояния.
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Порядок прохождения медицинской комиссии
Медицинское освидетельствование в военкомате представляет собой стандартный медицинский осмотр призывника и анализ его документов. Комиссия состоит из семи врачей: окулиста, стоматолога, терапевта, хирурга, невролога, психиатра и оториноларинголога. Для того, чтобы пройти медкомиссию, призывник должен:
- 1.Прийти в военкомат и сообщить о себе в стол явки (канцелярию).
- 2.Когда личные дела направят к первому врачу, дождаться вызова в кабинет.
- 3.Рассказать врачу о своих заболеваниях и жалобах на здоровье, показать медицинские документы.
- 4.Если есть заболевание, юноша получит направление на дополнительное обследование.
- 5.Пройти всех остальных специалистов по такому же алгоритму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в военном комиссариате Симферополя
Молодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в военном комиссариате Симферополя
Необходимые медицинские документы
Чтобы пройти медицинское освидетельствование, молодой человек должен взять с собой следующие документы:
- приписное свидетельство;
- оригинал паспорта;
- документы из медицинских учреждений о поставленном диагнозе;
- выписки из амбулаторной карты.
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Мнение экспертов
В 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений.
"Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - в школе, второй раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз - при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз - при обучении по программам магистратуры", - рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.
За подделку военного билета последует наказание.
""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, - пояснил юрист Евгений Щипачев. - Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".
По словам экспертов, Государственной думой РФ был принят закон, позволяющий осужденным служить по контракту. В армию возьмут тех, кто находится под следствием, уже отсидел или еще отбывает срок. А тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, освободят от уголовной ответственности. Исключение составят:
- осужденные за терроризм и захват заложников;
- шпионаж;
- организацию незаконного вооруженного формирования;
- государственную измену;
- посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей;
- захват власти и вооруженный мятеж;
- хищение ядерных материалов;
- призывы к экстремизму;
- насильников-педофилов;
Контракты с осужденными по тяжким статьям будут заключаться выборочно, если они будут нарушать порядок - их вернут в тюрьму.