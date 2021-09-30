https://ria.ru/20210930/trebovaniya-1752464085.html
В России повысили требования к здоровью призывников
В России повысили требования к здоровью призывников - РИА Новости, 30.09.2021
В России повысили требования к здоровью призывников
В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:23
2021-09-30T12:23
2021-09-30T13:26
общество
здоровье - общество
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе."Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза", - сказал подполковник медицинской службы."Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности", - добавил Черкашин.Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года.Он отметил, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тысяч человек.На военную службу этой осенью подлежат призыву более 127 тысяч человек.
https://ria.ru/20210930/ucheniya-1752425215.html
https://ria.ru/20210930/korabli-1752429224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21ee91f8d392e7cfdef9fb1ad8ec460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия
12:23 30.09.2021 (обновлено: 13:26 30.09.2021)
В России повысили требования к здоровью призывников
В Вооруженных силах повысили требования к здоровью россиян, призываемых на службу
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
В Вооруженных силах РФ
повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ
Виталий Черкашин.
По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.
"Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза", - сказал подполковник медицинской службы.
"Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности", - добавил Черкашин.
Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года.
Он отметил, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тысяч человек.
На военную службу этой осенью подлежат призыву более 127 тысяч человек.