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В России повысили требования к здоровью призывников
В России повысили требования к здоровью призывников - РИА Новости, 30.09.2021
В России повысили требования к здоровью призывников
В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:23
2021-09-30T13:26
общество
здоровье - общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе."Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза", - сказал подполковник медицинской службы."Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности", - добавил Черкашин.Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года.Он отметил, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тысяч человек.На военную службу этой осенью подлежат призыву более 127 тысяч человек.
https://ria.ru/20210930/ucheniya-1752425215.html
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общество, здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия
12:23 30.09.2021 (обновлено: 13:26 30.09.2021)
 
В России повысили требования к здоровью призывников

В Вооруженных силах повысили требования к здоровью россиян, призываемых на службу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.
По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.
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"Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза", - сказал подполковник медицинской службы.
"Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности", - добавил Черкашин.
Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года.
Он отметил, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тысяч человек.
На военную службу этой осенью подлежат призыву более 127 тысяч человек.
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