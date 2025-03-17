https://ria.ru/20250317/prazdnik-2005312090.html

17 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 17 марта в России и в мире по календарю

17 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

17 марта 2025 года в России и мире отмечается День подводной лодки, День гречневой каши, начало третьей седмицы Великого поста у христиан, в эту дату также... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:00:00+03:00

2025-03-17T06:00:00+03:00

2025-03-17T06:00:00+03:00

религиозные праздники

праздники

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005316526_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_618c7f6c29e3ddf0add2e75079aee846.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. 17 марта 2025 года в России и мире отмечается День подводной лодки, День гречневой каши, начало третьей седмицы Великого поста у христиан, в эту дату также проходят мероприятия в честь Дня Святого Патрика. Какие ещё профессиональные и международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился сегодня, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России17 марта отмечается День подводной лодки. Праздник посвящен технологическим достижениям в области подводных судов. Дата выбрана в связи с событиями 1898 года, в этот день ирландский инженер Джон Филип Холланд представил собственный проект подводной лодки военно-морскому флоту США. А двумя днями позже свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники.Есть повод приготовить блюда с гречкой для всей семьи в честь Дня гречневой каши. Крупу подают к столу в различных вариантах – каша с молоком и маслом, гарнир с грибами или мясом, овощами или морепродуктами.Профессиональный праздникГосударственных и профессиональных праздников в России на 17 марта 2025 года не выпадает.Церковный праздникУ православных верующих сегодня начинается третья седмица Великого поста. В эту дату отмечают день памяти Даниила Московского, младшего сына полководца Александра Невского, основателя Данилова монастыря на правом берегу Москвы-реки. А также самого древнего в столице Ставропигиального мужского монастыря русской православной церкви, который функционирует по сей день.17 марта также чтут память:● cвятoгo блaгoвepнoгo князя Вacилия Ρocтoвcкoгo;● преподобного Герасима Вологодского;● преподобного Герасима, иже на Иордане;● преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского;● мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании.Народный праздникВ народном календаре 17 марта 2025 года сегодняшний день носит название Герасим Грачевник, в честь памяти Герасима Иорданского, христианского монаха, который основал монастырь на берегу реки Иордан. По приметам, если грачи в этот день играют, то будет тепло и солнечно, а если птицы кричат – жди дождя. Чтобы привлечь тепло, хозяйки на Руси в этот день всегда пекли грачей из теста. Наши предки на Герасима боролись с нечистой силой – изгоняли кикимору. Для этого приглашали в дом знахаря, который обметал печь и углы избы, читал специальные заговоры. Не рекомендуется сегодня отправляться в дорогу – могут ждать неприятности, не стоит совершать крупные покупки и приобретать новую одежду – все быстро придет в негодность.Какой сегодня праздник в миреДень святого Патрика (Saint Patrick's Day) ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта. Святой Патрик – один из самых почитаемых во всем мире католических святых, покровитель Ирландии. По преданию, он принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В Русской православной церкви его чтят как святителя Патрикия, просветителя Ирландии.Праздник проходит во многих странах. В этот день принято одеваться в одежду зеленого оттенка или прикреплять трилистник, веселиться, танцевать. Ежегодно паломники осуществляют восхождение на святую гору Croagh Patrick, на которой сам святой провел 40 дней в молитвах, соблюдая пост.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 17 марта в разные годы:1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.1861 – Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.1898 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".1922 – усадьба А. С. Пушкина в селе Михайловском, его могила в Святогорском монастыре и близлежащие места – Тригорское, Городище и деревня Воронич – объявлены Государственным заповедником.1927 – в Ленинграде, на заводе "Светлана", начато производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей.1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.1966 – первый пуск с космодрома Плесецк: ракетой-носителем "Восток-2" на орбиту Земли выведен искусственный спутник "Космос-112".1980 – английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.1991 – на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.1992 – на референдуме белое население ЮАР приняло новую конституцию, уравнивающую в правах белых и черных граждан страны.2016 – провозглашено создание "Демократической Федерации Рожава – Северная Сирия" (Сирийский Курдистан).Кто из известных людей родился 17 мартаВ этот день родились:1938 – Рудольф Нуреев, советский артист балета, британский и французский артист балета и балетмейстер.1939 – Джованни Трапаттони, итальянский футболист и тренер.1951 – Курт Рассел, американский актёр, сценарист и продюсер.1959 – Андрей Белоусов, политик, министр обороны России.1962 – Олег Кожемяко, российский политический деятель, губернатор Приморского края.Виталий Окороков, советский и российский композитор-песенник, создатель группы "Комбинация".1964 – Жак Сонго’о, камерунский футболист и тренер.1972 – Оксана Грищук, советская и российская фигуристка, первая двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Евгением Платовым.1973 – Сергей Стиллавин, российский радиоведущий.1974 – Сергей Кравцов, российский государственный служащий, министр просвещения Российской Федерации.1976 – Стивен Гейтли, ирландский певец, танцор, музыкант, автор песен, один из лидеров поп-группы "Boyzone".1978 – Андрей Денников, актёр и режиссёр-постановщик, заслуженный артист Российской Федерации.1979 – Коко Остин, американская фотомодель и актриса.1983 – Раул Мейрелиш, португальский футболист.1986 – Эдин Джеко, боснийский футболист.1995 – Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино.1997 – Кэти Ледеки, американская пловчиха, 7-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира.ИмениныИменины 17 марта отмечают: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20250317/kultura-1934940460.html

https://ria.ru/20250313/fsin-1856949476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

религиозные праздники, праздники, россия, общество