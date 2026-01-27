Рейтинг@Mail.ru
Масленица 2026: какого числа, история и традиции русского народного праздника
20:47 27.01.2026 (обновлено: 21:04 27.01.2026)
Масленица 2026: даты, история, традиции и как отмечают дома
Масленица 2026: какого числа, история и традиции русского народного праздника
Масленица 2026: даты, история, традиции и как отмечают дома
В 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Заключительный день — Прощеное воскресенье — отмечается 22 февраля. Даты Масленицы связаны с... РИА Новости, 27.01.2026
Масленица 2026: даты, история, традиции и как отмечают дома

МОСКВА — РИА Новости. В 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Заключительный день — Прощеное воскресенье — отмечается 22 февраля. Даты Масленицы связаны с православным календарем: от даты Пасхи отсчитывают 56 дней назад, и это определяет начало масленичной недели перед Великим постом.
Что такое Масленица

Масленица — древний славянский праздник, уходящий корнями в языческие времена и сохранившийся в православной традиции как Сырная, или Мясопустная седмица. В христианском контексте это последняя неделя перед Великим постом, когда мясо уже не употребляют, но молочные продукты и яйца еще разрешены.
Праздник сочетает народные обряды, связанные с проводами зимы и встречей весны и религиозный смысл подготовки к духовному очищению.
В современном мире Масленица зачастую служит еще одним поводом скрасить зимние будни: Новый год уже отгуляли, а до настоящей весны еще далеко, так почему бы не повеселиться, несмотря на сугробы и холода.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПразднование Масленицы
Уличное шествие в честь начала Масленицы на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Празднование Масленицы. Архивное фото

История праздника

Масленица — один из самых древних славянских праздников. Археологические свидетельства позволяют отнести ее корни к II веку нашей эры, когда у восточных славян существовали обряды, посвященные завершению зимы и началу нового сельскохозяйственного цикла.
До принятия христианства Масленица была связана с поклонением солнцу и богам плодородия, таким как Велес. С распространением православия праздник вошел в церковный календарь, сохранив народные элементы, но получив новую интерпретацию как подготовительный период к Великому посту.
В XX веке после революции 1917 года Масленица переживала периоды забвения, но традиции не были полностью утрачены. С середины XX века праздник получил второе дыхание и приобрел массовый характер, особенно с появлением городских фестивалей, например, "Широкой Масленицы" в Москве с начала 2000-х.

Масленичная неделя

Каждый из семи дней Масленицы именуется и сопровождается особыми обрядами и развлечениями.
  • Понедельник — Встреча: подготовка к празднику, выпекание первых блинов, сбор соломы для чучела и сооружение снежных горок.
  • Вторник — Заигрыши: народные игры, знакомства, активные забавы.
  • Среда — Лакомка: семейные угощения, угощение родственников блинами.
  • Четверг — Разгуляй: главный день развлечений, катания с гор, снежные игры.
  • Пятница — Тещины вечерки: зять приглашает тещу на блины.
  • Суббота — Золовкины посиделки: встречи молодых жен с родственниками.
  • Воскресенье — Прощеное воскресенье: взаимные извинения и сожжение чучела Масленицы.
Эти названия и традиции в разных регионах могут варьироваться, но общая логика недели — от встреч и игр к прощению и окончательному прощанию с зимой.
Конечно, сегодня мало кто соблюдает все масленичные традиции, связанные с тем или иным днем праздничной недели. Но если пригласить тещу на блины, она точно будет рада!

Традиции и обычаи

Главный символ Масленицы — блины: тонкие, круглые и золотистые, они символизируют солнце, тепло и жизнь. Их пекут ежедневно в течение всей недели, предлагая с разными начинками: сметаной, икрой, грибами, вареньем. Рестораны, кулинарии и службы доставки также вводят в меню блины в самых разных видах.
Традиционные масленичные гулянья включают снежные игры, катания на санях и тройках, народные хороводы и музыку. Конечно, в XXI веке уже мало кто может позволить себе промчаться с ветерком на санях, запряженных ретивыми скакунами. Зато большое распространение получили городские фестивали с горячей едой, развлечениями для детей и взрослых, катками и музыкой.
Кульминация праздника — сожжение чучела Масленицы. Это ритуал символизирует прощание с зимой и надежду на скорую весну. Остатки блинов или пищи иногда бросают в костер или закапывают в снег, как пожелание плодородия земле.
© РИА Новости / Кристина КормилицынаБлины с малиновым вареньем
Блины с малиновым вареньем - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Блины с малиновым вареньем. Архивное фото

Как отмечают дома

В домашнем кругу Масленицу отмечают семейными застольями. Главный стол — блины с разнообразными начинками и напитками. Часто блины подают с медом, сметаной, рыбой, икрой и джемом.
Особое значение имеет Прощеное воскресенье. В этот день родственники и друзья просят друг у друга прощения за обиды и недоразумения, чтобы вступить в период Великого поста с чистой совестью.
В современном мире Масленица остается семейным праздником, причем в расширенном смысле: речь не только о домашних, но и дальней родне и членах семьи, которых жизнь разбросала по разным городам и странам. Даже если нет возможности собраться всем вместе за столом со стопкой горячих блинов, телефонный звонок в Прощеное воскресенье остается для многих важным ритуалом.
 
