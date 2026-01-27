Масленица 2026: даты, история, традиции и как отмечают дома

МОСКВА — РИА Новости. В 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Заключительный день — Прощеное воскресенье — отмечается 22 февраля. Даты Масленицы связаны с православным календарем: от даты Пасхи отсчитывают 56 дней назад, и это определяет начало масленичной недели перед Великим постом.

Что такое Масленица

Масленица — древний славянский праздник, уходящий корнями в языческие времена и сохранившийся в православной традиции как Сырная, или Мясопустная седмица. В христианском контексте это последняя неделя перед Великим постом, когда мясо уже не употребляют, но молочные продукты и яйца еще разрешены.

Праздник сочетает народные обряды, связанные с проводами зимы и встречей весны и религиозный смысл подготовки к духовному очищению.

В современном мире Масленица зачастую служит еще одним поводом скрасить зимние будни: Новый год уже отгуляли, а до настоящей весны еще далеко, так почему бы не повеселиться, несмотря на сугробы и холода.

История праздника

Масленица — один из самых древних славянских праздников. Археологические свидетельства позволяют отнести ее корни к II веку нашей эры, когда у восточных славян существовали обряды, посвященные завершению зимы и началу нового сельскохозяйственного цикла.

До принятия христианства Масленица была связана с поклонением солнцу и богам плодородия, таким как Велес. С распространением православия праздник вошел в церковный календарь, сохранив народные элементы, но получив новую интерпретацию как подготовительный период к Великому посту.

В XX веке после революции 1917 года Масленица переживала периоды забвения, но традиции не были полностью утрачены. С середины XX века праздник получил второе дыхание и приобрел массовый характер, особенно с появлением городских фестивалей, например, "Широкой Масленицы" в Москве с начала 2000-х.

Масленичная неделя

Каждый из семи дней Масленицы именуется и сопровождается особыми обрядами и развлечениями.

Понедельник — Встреча: подготовка к празднику, выпекание первых блинов, сбор соломы для чучела и сооружение снежных горок.

Вторник — Заигрыши: народные игры, знакомства, активные забавы.

Среда — Лакомка: семейные угощения, угощение родственников блинами.

Четверг — Разгуляй: главный день развлечений, катания с гор, снежные игры.

Пятница — Тещины вечерки: зять приглашает тещу на блины.

Суббота — Золовкины посиделки: встречи молодых жен с родственниками.

Воскресенье — Прощеное воскресенье: взаимные извинения и сожжение чучела Масленицы.

Эти названия и традиции в разных регионах могут варьироваться, но общая логика недели — от встреч и игр к прощению и окончательному прощанию с зимой.

Конечно, сегодня мало кто соблюдает все масленичные традиции, связанные с тем или иным днем праздничной недели. Но если пригласить тещу на блины, она точно будет рада!

Традиции и обычаи

Главный символ Масленицы — блины: тонкие, круглые и золотистые, они символизируют солнце, тепло и жизнь. Их пекут ежедневно в течение всей недели, предлагая с разными начинками: сметаной, икрой, грибами, вареньем. Рестораны, кулинарии и службы доставки также вводят в меню блины в самых разных видах.

Традиционные масленичные гулянья включают снежные игры, катания на санях и тройках, народные хороводы и музыку. Конечно, в XXI веке уже мало кто может позволить себе промчаться с ветерком на санях, запряженных ретивыми скакунами. Зато большое распространение получили городские фестивали с горячей едой, развлечениями для детей и взрослых, катками и музыкой.

Кульминация праздника — сожжение чучела Масленицы. Это ритуал символизирует прощание с зимой и надежду на скорую весну. Остатки блинов или пищи иногда бросают в костер или закапывают в снег, как пожелание плодородия земле.

Как отмечают дома

В домашнем кругу Масленицу отмечают семейными застольями. Главный стол — блины с разнообразными начинками и напитками. Часто блины подают с медом, сметаной, рыбой, икрой и джемом.

Особое значение имеет Прощеное воскресенье. В этот день родственники и друзья просят друг у друга прощения за обиды и недоразумения, чтобы вступить в период Великого поста с чистой совестью.