17 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. 17 марта 2025 года в России и мире отмечается День подводной лодки, День гречневой каши, начало третьей седмицы Великого поста у христиан, в эту дату также проходят мероприятия в честь Дня Святого Патрика. Какие ещё профессиональные и международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился сегодня, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
17 марта отмечается День подводной лодки. Праздник посвящен технологическим достижениям в области подводных судов. Дата выбрана в связи с событиями 1898 года, в этот день ирландский инженер Джон Филип Холланд представил собственный проект подводной лодки военно-морскому флоту США. А двумя днями позже свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники.
Есть повод приготовить блюда с гречкой для всей семьи в честь Дня гречневой каши. Крупу подают к столу в различных вариантах – каша с молоком и маслом, гарнир с грибами или мясом, овощами или морепродуктами.
Профессиональный праздник
Государственных и профессиональных праздников в России на 17 марта 2025 года не выпадает.
Церковный праздник
У православных верующих сегодня начинается третья седмица Великого поста. В эту дату отмечают день памяти Даниила Московского, младшего сына полководца Александра Невского, основателя Данилова монастыря на правом берегу Москвы-реки. А также самого древнего в столице Ставропигиального мужского монастыря русской православной церкви, который функционирует по сей день.
Верующая во время богослужения
17 марта также чтут память:
● cвятoгo блaгoвepнoгo князя Вacилия Ρocтoвcкoгo;
● преподобного Герасима Вологодского;
● преподобного Герасима, иже на Иордане;
● преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского;
● мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании.
Народный праздник
В народном календаре 17 марта 2025 года сегодняшний день носит название Герасим Грачевник, в честь памяти Герасима Иорданского, христианского монаха, который основал монастырь на берегу реки Иордан. По приметам, если грачи в этот день играют, то будет тепло и солнечно, а если птицы кричат – жди дождя. Чтобы привлечь тепло, хозяйки на Руси в этот день всегда пекли грачей из теста. Наши предки на Герасима боролись с нечистой силой – изгоняли кикимору. Для этого приглашали в дом знахаря, который обметал печь и углы избы, читал специальные заговоры. Не рекомендуется сегодня отправляться в дорогу – могут ждать неприятности, не стоит совершать крупные покупки и приобретать новую одежду – все быстро придет в негодность.
День работника культуры в России
26 марта, 12:06
Какой сегодня праздник в мире
День святого Патрика (Saint Patrick's Day) ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта. Святой Патрик – один из самых почитаемых во всем мире католических святых, покровитель Ирландии. По преданию, он принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В Русской православной церкви его чтят как святителя Патрикия, просветителя Ирландии.
Праздник проходит во многих странах. В этот день принято одеваться в одежду зеленого оттенка или прикреплять трилистник, веселиться, танцевать. Ежегодно паломники осуществляют восхождение на святую гору Croagh Patrick, на которой сам святой провел 40 дней в молитвах, соблюдая пост.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 17 марта в разные годы:
1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.
1861 – Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.
1898 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".
1922 – усадьба А. С. Пушкина в селе Михайловском, его могила в Святогорском монастыре и близлежащие места – Тригорское, Городище и деревня Воронич – объявлены Государственным заповедником.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Михайловское" в Псковской области
Музей-заповедник "Михайловское" в Псковской области
1927 – в Ленинграде, на заводе "Светлана", начато производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей.
1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.
1966 – первый пуск с космодрома Плесецк: ракетой-носителем "Восток-2" на орбиту Земли выведен искусственный спутник "Космос-112".
1980 – английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.
1991 – на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.
1992 – на референдуме белое население ЮАР приняло новую конституцию, уравнивающую в правах белых и черных граждан страны.
2016 – провозглашено создание "Демократической Федерации Рожава – Северная Сирия" (Сирийский Курдистан).
Кто из известных людей родился 17 марта
В этот день родились:
1938 – Рудольф Нуреев, советский артист балета, британский и французский артист балета и балетмейстер.
1939 – Джованни Трапаттони, итальянский футболист и тренер.
1951 – Курт Рассел, американский актёр, сценарист и продюсер.
1959 – Андрей Белоусов, политик, министр обороны России.
Андрей Белоусов
1962 – Олег Кожемяко, российский политический деятель, губернатор Приморского края.
Виталий Окороков, советский и российский композитор-песенник, создатель группы "Комбинация".
1964 – Жак Сонго’о, камерунский футболист и тренер.
1972 – Оксана Грищук, советская и российская фигуристка, первая двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Евгением Платовым.
1973 – Сергей Стиллавин, российский радиоведущий.
1974 – Сергей Кравцов, российский государственный служащий, министр просвещения Российской Федерации.
1976 – Стивен Гейтли, ирландский певец, танцор, музыкант, автор песен, один из лидеров поп-группы "Boyzone".
1978 – Андрей Денников, актёр и режиссёр-постановщик, заслуженный артист Российской Федерации.
1979 – Коко Остин, американская фотомодель и актриса.
1983 – Раул Мейрелиш, португальский футболист.
1986 – Эдин Джеко, боснийский футболист.
1995 – Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино.
1997 – Кэти Ледеки, американская пловчиха, 7-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира.
Именины
Именины 17 марта отмечают: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.
