Какой сегодня праздник: что отмечают 17 марта в России и в мире по календарю
06:00 17.03.2025 (обновлено: 17:27 16.10.2025)
17 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 марта в России и в мире по календарю
17 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
17 марта 2025 года в России и мире отмечается День подводной лодки, День гречневой каши, начало третьей седмицы Великого поста у христиан, в эту дату также... РИА Новости, 16.10.2025
религиозные праздники
праздники
россия
общество
какой сегодня праздник
Новости
религиозные праздники, праздники, россия, общество, какой сегодня праздник
Религиозные праздники, Праздники, Россия, Общество, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

17 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 17 марта
Какой сегодня праздник 17 марта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. 17 марта 2025 года в России и мире отмечается День подводной лодки, День гречневой каши, начало третьей седмицы Великого поста у христиан, в эту дату также проходят мероприятия в честь Дня Святого Патрика. Какие ещё профессиональные и международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился сегодня, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России

17 марта отмечается День подводной лодки. Праздник посвящен технологическим достижениям в области подводных судов. Дата выбрана в связи с событиями 1898 года, в этот день ирландский инженер Джон Филип Холланд представил собственный проект подводной лодки военно-морскому флоту США. А двумя днями позже свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники.
Есть повод приготовить блюда с гречкой для всей семьи в честь Дня гречневой каши. Крупу подают к столу в различных вариантах – каша с молоком и маслом, гарнир с грибами или мясом, овощами или морепродуктами.

Профессиональный праздник

Государственных и профессиональных праздников в России на 17 марта 2025 года не выпадает.

Церковный праздник

У православных верующих сегодня начинается третья седмица Великого поста. В эту дату отмечают день памяти Даниила Московского, младшего сына полководца Александра Невского, основателя Данилова монастыря на правом берегу Москвы-реки. А также самого древнего в столице Ставропигиального мужского монастыря русской православной церкви, который функционирует по сей день.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВерующая во время богослужения
Верующая во время богослужения - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Верующая во время богослужения
17 марта также чтут память:
● cвятoгo блaгoвepнoгo князя Вacилия Ρocтoвcкoгo;
● преподобного Герасима Вологодского;
● преподобного Герасима, иже на Иордане;
● преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского;
● мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании.

Народный праздник

В народном календаре 17 марта 2025 года сегодняшний день носит название Герасим Грачевник, в честь памяти Герасима Иорданского, христианского монаха, который основал монастырь на берегу реки Иордан. По приметам, если грачи в этот день играют, то будет тепло и солнечно, а если птицы кричат – жди дождя. Чтобы привлечь тепло, хозяйки на Руси в этот день всегда пекли грачей из теста. Наши предки на Герасима боролись с нечистой силой – изгоняли кикимору. Для этого приглашали в дом знахаря, который обметал печь и углы избы, читал специальные заговоры. Не рекомендуется сегодня отправляться в дорогу – могут ждать неприятности, не стоит совершать крупные покупки и приобретать новую одежду – все быстро придет в негодность.
Какой сегодня праздник в мире

День святого Патрика (Saint Patrick's Day) ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта. Святой Патрик – один из самых почитаемых во всем мире католических святых, покровитель Ирландии. По преданию, он принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В Русской православной церкви его чтят как святителя Патрикия, просветителя Ирландии.
Праздник проходит во многих странах. В этот день принято одеваться в одежду зеленого оттенка или прикреплять трилистник, веселиться, танцевать. Ежегодно паломники осуществляют восхождение на святую гору Croagh Patrick, на которой сам святой провел 40 дней в молитвах, соблюдая пост.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 17 марта в разные годы:
1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.
1861 – Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.
1898 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".
1922 – усадьба А. С. Пушкина в селе Михайловском, его могила в Святогорском монастыре и близлежащие места – Тригорское, Городище и деревня Воронич – объявлены Государственным заповедником.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Михайловское" в Псковской области
Музей-заповедник Михайловское в Псковской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Музей-заповедник "Михайловское" в Псковской области
1927 – в Ленинграде, на заводе "Светлана", начато производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей.
1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.
1966 – первый пуск с космодрома Плесецк: ракетой-носителем "Восток-2" на орбиту Земли выведен искусственный спутник "Космос-112".
1980 – английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.
1991 – на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.
1992 – на референдуме белое население ЮАР приняло новую конституцию, уравнивающую в правах белых и черных граждан страны.
2016 – провозглашено создание "Демократической Федерации Рожава – Северная Сирия" (Сирийский Курдистан).

Кто из известных людей родился 17 марта

В этот день родились:
1938 – Рудольф Нуреев, советский артист балета, британский и французский артист балета и балетмейстер.
1939 – Джованни Трапаттони, итальянский футболист и тренер.
1951 – Курт Рассел, американский актёр, сценарист и продюсер.
1959 – Андрей Белоусов, политик, министр обороны России.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов
1962 – Олег Кожемяко, российский политический деятель, губернатор Приморского края.
Виталий Окороков, советский и российский композитор-песенник, создатель группы "Комбинация".
1964 – Жак Сонго’о, камерунский футболист и тренер.
1972 – Оксана Грищук, советская и российская фигуристка, первая двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Евгением Платовым.
1973 – Сергей Стиллавин, российский радиоведущий.
1974 – Сергей Кравцов, российский государственный служащий, министр просвещения Российской Федерации.
1976 – Стивен Гейтли, ирландский певец, танцор, музыкант, автор песен, один из лидеров поп-группы "Boyzone".
1978 – Андрей Денников, актёр и режиссёр-постановщик, заслуженный артист Российской Федерации.
1979 – Коко Остин, американская фотомодель и актриса.
1983 – Раул Мейрелиш, португальский футболист.
1986 – Эдин Джеко, боснийский футболист.
1995 – Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино.
1997 – Кэти Ледеки, американская пловчиха, 7-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира.

Именины

Именины 17 марта отмечают: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.
Еще по теме
 
ПраздникиРелигиозные праздникиПраздникиРоссияОбществоКакой сегодня праздник
 
 
