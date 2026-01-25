Татьянин день 25 января 2026: открытки и картинки для поздравлений

МОСКВА — РИА Новости. 25 января отмечается день памяти святой мученицы Татианы и День российского студенчества. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. Предлагаем подборку уникальных открыток и поздравлений для именинниц Татьян, студентов и православных верующих.
Красивые открытки с Татьяниным днем 25 января
Традиционные открытки к Татьяниному дню обычно изображают православные сюжеты, но можно выбрать картинку с пейзажем или узором. Предлагаем скачать классические открытки для поздравления с именинами.
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
"Дорогая Татьяна! Пусть твой день ангела принесет тебе радость, любовь и благополучие. Будь счастлива!"
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
"С днем святой Татьяны! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, добром и чудесными событиями".
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
"Танечка, с именинами! Пусть в жизни будет много солнца, улыбок и приятных сюрпризов".
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
"Татьяна, пусть твоя небесная покровительница оберегает тебя и дарит силы для новых свершений!"
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Картинки с Татьяниным днем с пожеланиями и поздравлениями
Бесплатно скачайте понравившуюся картинку и поздравьте всех Татьян в вашем окружении, студентов и преподавателей.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Прикольные и смешные открытки на Татьянин день
Коллекция забавных мемов про студенческую жизнь, веселые изображения с шутливыми поздравлениями. Поздравьте студентов, скачайте понравившуюся открытку и отправьте своим однокурсникам.
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Открытки с именем Татьяна
Элегантные дизайнерские открытки с красивым написанием имени в различных вариантах: Татьяна, Таня, Танюша, Танечка. Изысканная каллиграфия и стильное оформление.
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Готовые поздравления с Татьяниным днем
Подборка готовых поздравлений с Татьяниным днем. Искренние и душевные поздравления в стихах и прозе для обладательниц имени Татьяна и для студентов с пожеланиями успешной учебы, творческих достижений, интересных открытий и верных друзей.
Поздравления для Татьяны
"Дорогая Татьяна! Желаю тебе света, радости и благополучия. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью близких, искренними улыбками друзей и вдохновением для новых свершений. С Татьяниным днем!"
"Милая Танечка! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы святая Татиана всегда оберегала тебя, даровала силы преодолевать трудности и наполняла жизнь солнечным светом. Будь счастлива и любима!"
"Пусть ангел твой – Святая Татиана –
Оберегает каждый шаг в пути.
Здоровья, мира, радости, достатка,
Блистай, цвети и ярче всех свети!"
Оберегает каждый шаг в пути.
Здоровья, мира, радости, достатка,
Блистай, цвети и ярче всех свети!"
Поздравления для студентов
"Уважаемые студенты! Хочется пожелать вам упорства в постижении наук, творческого вдохновения и интересных открытий. Пусть студенческие годы запомнятся не только сессиями, но и яркими событиями, верными друзьями и незабываемыми моментами!"
"С Днем студента! Желаю, чтобы зачеты сдавались автоматом, экзамены — с первого захода, а шпаргалки никогда не попадались преподавателям на глаза! Пусть студенческая жизнь будет веселой, а знания — крепкими!"
"Поздравляю с праздником всех студентов! Желаю, чтобы зачетка пополнялись отличными оценками, а студенческие годы оставили лишь яркие воспоминания".
"С Татьяниным днем! Пусть мечты сбываются, а полученные знания помогают достигать новых высот! Воплощай свои мечты, пока молод, и не забывай: студенческие годы – самые веселые!"
"Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю, чтобы халява всегда ловилась, стипендия росла, а конспекты писались сами собой! Пусть этот день будет таким же ярким и незабываемым, как вся студенческая пора!"
Православные поздравления
"С днем памяти святой мученицы Татианы! Пусть ее подвиг веры вдохновляет на добрые дела и чистые помыслы".
"В светлый день памяти святой Татианы желаю обрести духовную радость и благодать Божию. Пусть Господь ниспошлет Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Храни вас Господь!"
"Поздравляю с днем святой Татианы! Молитвенно желаю Божией помощи во всех начинаниях, крепкой веры и душевного мира".
"В день памяти святой мученицы Татианы молитвенно желаю духовной радости, мира в сердце и благословения Божия на все добрые дела!".
Как скачать открытки бесплатно: пошаговая инструкция
- Выберите понравившуюся открытку из нашей подборки.
- Нажмите на кнопку "Скачать " под изображением.
- Выберите "Сохранить изображение…" на вашем устройстве.
Отправить открытку можно в социальных сетях, мессенджерах или по электронной почте.