Открытки с Татьяниным днем 2026: красивые картинки с поздравлениями
13:36 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/otkrytki-s-tatyaninym-dnem-2069870524.html
Татьянин день 25 января 2026: открытки и картинки для поздравлений
Открытки с Татьяниным днем 2026: красивые картинки с поздравлениями
Татьянин день 25 января 2026: открытки и картинки для поздравлений
25 января отмечается день памяти святой мученицы Татианы и День российского студенчества. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. Предлагаем подборку... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T13:36:00+03:00
2026-01-25T13:36:00+03:00
открытки
татьянин день
день святой великомученицы татьяны и праздник студентов
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143427/83/1434278326_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_939ebbf766ae1e29fceedb10d691eb11.jpg
2026
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143427/83/1434278326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b991927bf4a80d5f4816acebb9a5307a.jpg
1920
1920
true
Татьянин день 25 января 2026: открытки и картинки для поздравлений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыпускница университета у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Выпускница университета у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Выпускница университета у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. 25 января отмечается день памяти святой мученицы Татианы и День российского студенчества. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. Предлагаем подборку уникальных открыток и поздравлений для именинниц Татьян, студентов и православных верующих.

Красивые открытки с Татьяниным днем 25 января

Традиционные открытки к Татьяниному дню обычно изображают православные сюжеты, но можно выбрать картинку с пейзажем или узором. Предлагаем скачать классические открытки для поздравления с именинами.
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
"Дорогая Татьяна! Пусть твой день ангела принесет тебе радость, любовь и благополучие. Будь счастлива!"
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
"С днем святой Татьяны! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, добром и чудесными событиями".
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
"Танечка, с именинами! Пусть в жизни будет много солнца, улыбок и приятных сюрпризов".
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
"Татьяна, пусть твоя небесная покровительница оберегает тебя и дарит силы для новых свершений!"
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые классические открытки к Татьяниному дню
Красивые классические открытки к Татьяниному дню - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые классические открытки к Татьяниному дню
Скачать

Картинки с Татьяниным днем с пожеланиями и поздравлениями

Бесплатно скачайте понравившуюся картинку и поздравьте всех Татьян в вашем окружении, студентов и преподавателей.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день
Скачать

Прикольные и смешные открытки на Татьянин день

Коллекция забавных мемов про студенческую жизнь, веселые изображения с шутливыми поздравлениями. Поздравьте студентов, скачайте понравившуюся открытку и отправьте своим однокурсникам.
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
Прикольные открытки для студентов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Прикольные открытки для студентов
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
Прикольные открытки для студентов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Прикольные открытки для студентов
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
Прикольные открытки для студентов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Прикольные открытки для студентов
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
Прикольные открытки для студентов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Прикольные открытки для студентов
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПрикольные открытки для студентов
Прикольные открытки для студентов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Прикольные открытки для студентов
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСмешные и забавные открытки ко Дню студента
Смешные и забавные открытки ко Дню студента - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешные и забавные открытки ко Дню студента
Скачать

Открытки с именем Татьяна

Элегантные дизайнерские открытки с красивым написанием имени в различных вариантах: Татьяна, Таня, Танюша, Танечка. Изысканная каллиграфия и стильное оформление.
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела
Скачать

Готовые поздравления с Татьяниным днем

Подборка готовых поздравлений с Татьяниным днем. Искренние и душевные поздравления в стихах и прозе для обладательниц имени Татьяна и для студентов с пожеланиями успешной учебы, творческих достижений, интересных открытий и верных друзей.

Поздравления для Татьяны

"Дорогая Татьяна! Желаю тебе света, радости и благополучия. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью близких, искренними улыбками друзей и вдохновением для новых свершений. С Татьяниным днем!"
"Милая Танечка! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы святая Татиана всегда оберегала тебя, даровала силы преодолевать трудности и наполняла жизнь солнечным светом. Будь счастлива и любима!"
"Пусть ангел твой – Святая Татиана –
Оберегает каждый шаг в пути.
Здоровья, мира, радости, достатка,
Блистай, цвети и ярче всех свети!"

Поздравления для студентов

"Уважаемые студенты! Хочется пожелать вам упорства в постижении наук, творческого вдохновения и интересных открытий. Пусть студенческие годы запомнятся не только сессиями, но и яркими событиями, верными друзьями и незабываемыми моментами!"
"С Днем студента! Желаю, чтобы зачеты сдавались автоматом, экзамены — с первого захода, а шпаргалки никогда не попадались преподавателям на глаза! Пусть студенческая жизнь будет веселой, а знания — крепкими!"
"Поздравляю с праздником всех студентов! Желаю, чтобы зачетка пополнялись отличными оценками, а студенческие годы оставили лишь яркие воспоминания".
"С Татьяниным днем! Пусть мечты сбываются, а полученные знания помогают достигать новых высот! Воплощай свои мечты, пока молод, и не забывай: студенческие годы – самые веселые!"
"Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю, чтобы халява всегда ловилась, стипендия росла, а конспекты писались сами собой! Пусть этот день будет таким же ярким и незабываемым, как вся студенческая пора!"

Православные поздравления

"С днем памяти святой мученицы Татианы! Пусть ее подвиг веры вдохновляет на добрые дела и чистые помыслы".
"В светлый день памяти святой Татианы желаю обрести духовную радость и благодать Божию. Пусть Господь ниспошлет Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Храни вас Господь!"
"Поздравляю с днем святой Татианы! Молитвенно желаю Божией помощи во всех начинаниях, крепкой веры и душевного мира".
"В день памяти святой мученицы Татианы молитвенно желаю духовной радости, мира в сердце и благословения Божия на все добрые дела!".
Как скачать открытки бесплатно: пошаговая инструкция
  1. Выберите понравившуюся открытку из нашей подборки.
  2. Нажмите на кнопку "Скачать " под изображением.
  3. Выберите "Сохранить изображение…" на вашем устройстве.
Отправить открытку можно в социальных сетях, мессенджерах или по электронной почте.
 
Заголовок открываемого материала