Татьянин день 25 января 2026: открытки и картинки для поздравлений

МОСКВА — РИА Новости. 25 января отмечается день памяти святой мученицы Татианы и День российского студенчества . В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. Предлагаем подборку уникальных открыток и поздравлений для именинниц Татьян, студентов и православных верующих. 25 января отмечается день памяти святой мученицы Татианы и. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. Предлагаем подборку уникальных открыток и поздравлений для именинниц Татьян, студентов и православных верующих.

Красивые открытки с Татьяниным днем 25 января

Традиционные открытки к Татьяниному дню обычно изображают православные сюжеты, но можно выбрать картинку с пейзажем или узором. Предлагаем скачать классические открытки для поздравления с именинами.

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

"Дорогая Татьяна! Пусть твой день ангела принесет тебе радость, любовь и благополучие. Будь счастлива!"

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

"С днем святой Татьяны! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, добром и чудесными событиями".

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

"Танечка, с именинами! Пусть в жизни будет много солнца, улыбок и приятных сюрпризов".

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

"Татьяна, пусть твоя небесная покровительница оберегает тебя и дарит силы для новых свершений!"

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню © открытка создана РИА Новости Красивые классические открытки к Татьяниному дню Скачать

Картинки с Татьяниным днем с пожеланиями и поздравлениями

Бесплатно скачайте понравившуюся картинку и поздравьте всех Татьян в вашем окружении, студентов и преподавателей.

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день © Открытка создана РИА Новости Открытки с поздравлениями и пожеланиями в Татьянин день Скачать

Прикольные и смешные открытки на Татьянин день

Коллекция забавных мемов про студенческую жизнь, веселые изображения с шутливыми поздравлениями. Поздравьте студентов, скачайте понравившуюся открытку и отправьте своим однокурсникам.

© открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов © открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов Скачать

© открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов © открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов Скачать

© открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов © открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов Скачать

© открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов © открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов Скачать

© открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов © открытка создана РИА Новости Прикольные открытки для студентов Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

© Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента © Открытка создана РИА Новости Смешные и забавные открытки ко Дню студента Скачать

Открытки с именем Татьяна

Элегантные дизайнерские открытки с красивым написанием имени в различных вариантах: Татьяна, Таня, Танюша, Танечка. Изысканная каллиграфия и стильное оформление.

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела © открытка создана РИА Новости Открытки для Татьян с поздравлениями с Днем ангела Скачать

Готовые поздравления с Татьяниным днем

Подборка готовых поздравлений с Татьяниным днем. Искренние и душевные поздравления в стихах и прозе для обладательниц имени Татьяна и для студентов с пожеланиями успешной учебы, творческих достижений, интересных открытий и верных друзей.

Поздравления для Татьяны

"Дорогая Татьяна! Желаю тебе света, радости и благополучия. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью близких, искренними улыбками друзей и вдохновением для новых свершений. С Татьяниным днем!"

"Милая Танечка! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы святая Татиана всегда оберегала тебя, даровала силы преодолевать трудности и наполняла жизнь солнечным светом. Будь счастлива и любима!"

"Пусть ангел твой – Святая Татиана –

Оберегает каждый шаг в пути.

Здоровья, мира, радости, достатка,

Блистай, цвети и ярче всех свети!"

Поздравления для студентов

"Уважаемые студенты! Хочется пожелать вам упорства в постижении наук, творческого вдохновения и интересных открытий. Пусть студенческие годы запомнятся не только сессиями, но и яркими событиями, верными друзьями и незабываемыми моментами!"

"С Днем студента! Желаю, чтобы зачеты сдавались автоматом, экзамены — с первого захода, а шпаргалки никогда не попадались преподавателям на глаза! Пусть студенческая жизнь будет веселой, а знания — крепкими!"

"Поздравляю с праздником всех студентов! Желаю, чтобы зачетка пополнялись отличными оценками, а студенческие годы оставили лишь яркие воспоминания".

"С Татьяниным днем! Пусть мечты сбываются, а полученные знания помогают достигать новых высот! Воплощай свои мечты, пока молод, и не забывай: студенческие годы – самые веселые!"

"Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю, чтобы халява всегда ловилась, стипендия росла, а конспекты писались сами собой! Пусть этот день будет таким же ярким и незабываемым, как вся студенческая пора!"

Православные поздравления

"С днем памяти святой мученицы Татианы! Пусть ее подвиг веры вдохновляет на добрые дела и чистые помыслы".

"В светлый день памяти святой Татианы желаю обрести духовную радость и благодать Божию. Пусть Господь ниспошлет Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Храни вас Господь!"

"Поздравляю с днем святой Татианы! Молитвенно желаю Божией помощи во всех начинаниях, крепкой веры и душевного мира".

"В день памяти святой мученицы Татианы молитвенно желаю духовной радости, мира в сердце и благословения Божия на все добрые дела!".

Как скачать открытки бесплатно: пошаговая инструкция

Выберите понравившуюся открытку из нашей подборки. Нажмите на кнопку "Скачать " под изображением. Выберите "Сохранить изображение…" на вашем устройстве.