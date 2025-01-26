Татьянин день: история, традиции церковного и студенческого праздника

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В январе Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. Когда стали отмечать День студента, его история, традиции, какого числа Татьянин день в 2025 году – в материале РИА Новости.

Татьянин день в России-2025

У праздника интересная история: в нем причудливым образом переплелись разные традиции. В этот день Русская православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, а светская Россия отмечает День студента.

Какого числа праздник

Из года в год дата как церковного, так и студенческого праздника не меняется. Татьянин день в 2025 году приходится на 25 января.

История

По преданию, святая Татьяна жила на рубеже II-III веков в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. С наступлением совершеннолетия она решила посвятить себя Богу, поэтому приняла обет безбрачия. Известно, что она помогала бедным и нуждающимся братьям по вере.

С приходом к власти Александра Севера в империи начались массовые гонения на христиан. Схватили и Татьяну: принуждали поклониться статуе языческого бога Аполлона. Святая отказалась, за что была подвергнута жестоким пыткам. Согласно преданию, "следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела".

Не добившись своего, язычники отрубили ей голову. Произошло это в 226 году.

Святая Татьяна жила еще до разделения Церкви на Православную и Католическую, случившегося в XI веке, поэтому ее почитают верующие обеих ветвей христианства. У католиков день ее памяти приходится на 12 января.

Многие столетия в России эта дата не была особо примечательной - отмечали ее лишь в храмах. Однако в 1755 году церковный праздник обрел новый, теперь уже общенародный, смысл.

Дело в том, что 25 января 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий". Куратором нового учебного заведения стал известный государственный деятель Иван Шувалов. Он же, вместе с великим русским ученым Михаилом Ломоносовым, всячески продвигал идею создания московского "храма наук". Известно, что Шувалов был одним из фаворитов государыни и весьма влиятельным чиновником. Его еще называли "министром новорожденного русского просвещения".

К слову, дата подписания указа не случайна: для этого был выбран день именин матери Шувалова – Татьяны Ростиславской.

"Шувалов нарочно выбрал этот день для поднесения государыне проекта; он хотел обрадовать ее новым назначением своим в должность куратора русского университета", - вспоминал один из придворных.

Со временем Московский императорский университет стал ведущим вузом страны. В 1850 году его студенты установили праздник в честь основания alma mater. А к началу XX века он стал одной из важнейших дат для Москвы.

После революции вуз переименовали в Московский государственный университет, а сам праздник – в День пролетарского студенчества. Правда, просуществовал он совсем недолго. В итоге на долгие годы у студентов не было своей памятной даты.

Лишь в 2005 году праздник возродили. Теперь он называется Днем российского студенчества.

Традиции

Популярность этой даты была связана с тем, что в XIX столетии ее отмечали с особым размахом. Когда Татьянин день наступал, студенты Московского императорского университета собирались в домовой церкви в честь святой мученицы Татьяны на молебен . Эту традицию, кстати говоря, возродили в 1990-е годы, после возвращения Татьянинского храма на Моховой верующим и университетскому сообществу.

Как и тогда, так и сейчас, после молебна проходит светская часть праздника. С торжественной речью выступает ректор университета. В последние годы появилась еще одна традиция: руководитель МГУ разливает для студентов медовуху.

А после официальной части наступает время для всеобщих гуляний. В XIX веке студенты их проводили особенно бурно. Известный моcквовед Владимир Гиляровский писал по этому поводу: "Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. И полиция, — такие она имела расчеты и указания свыше, — в этот день студентов не арестовывала. Шпикам (тайные агенты полиции – прим.ред.) тоже было приказано не попадаться на глаза студентам".

Об особом колорите Татьяниного дня вспоминал и Антон Чехов. В 1884 году классик русской литературы так описывал это событие: "…студенты выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла".

Впрочем, уже в начале XX века День студентов отмечали так не только в Москве. Подобные гуляния начались также в Санкт-Петербурге. Эта традиция жива до сих пор, теперь она распространилась на всю Россию.

Как празднуют в других странах

История международного Дня студента началась в 1939 году, когда Чехословакия была оккупирована нацистами. 28 октября чешские студенты и преподаватели устроили демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования своего государства. Демонстранты были жестоко разогнаны войсками, а одного из лидеров – студента-медика Яна Оплетала – застрелили.

Его похороны состоялись 15 ноября и превратились в новую антифашистскую акцию, в результате которой фашисты штурмовали Чешский университет, окружили студенческие общежития и сослали более тысячи людей в концлагерь, а некоторых студентов и активистов казнили. Через 2 года в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, которые боролись против фашизма. Именно там было решено сделать 17 ноября Всемирным днем студентов.

В течение года в разных зарубежных университетах проводятся свои праздники, посвященные учащимся. Например, в США один из самых ярких студенческих праздников называется Hasty Pudding ("Ленивый пудинг"). Он проводится Гарвардском университете в формате костюмированного карнавала.

Английские студенты устроили себе целую праздничную неделю – Rag Week ("Неделя благотворительности"). В это время проходят костюмированные шествия, учащиеся устраивают спортивные забеги по барам, шутят и разыгрывают, проводят разные забавные конкурсы. Цель такого веселья не только отдохнуть, но и собрать средства на благотворительность.

У французов нет четкой даты праздника, каждое учебное заведение определяет его самостоятельно. В выбранный день проводится Gala ("Торжественный прием"), после официальной части которого все студенты веселятся: устраивают вечеринки или проводят тихие собрания, концерты, выезжают на природу и т.д.

Португалии после окончания майской сессии в университетах Порто и Коимбре проводится праздник Кейма ("Сжигание ленточек"). Начинается он в полночь с громких песен у памятника одному из португальских королей. Весь день в городском парке выступают музыканты, а кульминация праздника – торжественное шествие студентов в форме своего университета через весь город. Все участники держат палочки с завязанными на них лентами, которые сжигаются после церковной службы на стадионе.

Болгарии студенты отмечают свой праздник 8 декабря, что связано с Софийским университетом им. Климента Охридского. В этот праздник все вузы страны закрыты, и студенты свободно веселятся в больших шумных компаниях.

Приметы

День мученицы Татьяны приходится на особый период календаря. Всю неделю, согласно церковному уставу, длится празднование Крещения Господня, вплоть до отдания этого праздника – 27 января. Поэтому еще день святой называют Татьяной Крещенской.

На Руси с этим днем связано множество примет. Считалось, например, что если солнце проглянет рано, то и птицы пораньше прилетят весной.

А если на Татьяну морозно, то будет хороший урожай. А если пойдет метель, то наоборот.

Свои приметы есть и студентов. Самой распространенной считается призыв успеха на предстоящих экзаменах. Студентам надо высунуться из окна или выйти на балкон и, тряся зачеткой, кричать "Халява, приди!" Некоторые верят, что если кто-то из прохожих ответит "Уже в пути", то это гарантирует успех в учебе.

Если кричать на прохожих не хочется, то можно 25 января найти самое высокое место в округе, забраться туда и загадать желание, связанное с учебой, глядя на солнце. Говорят, что сбудется обязательно.

Есть и третий "способ" успешно закрыть сессию. Еще в советские годы студенты приезжали на станцию метро "Площадь революции" - прикоснуться к носу собаки пограничника (одной из бронзовых скульптур на платформе).

Интересные факты

Благодаря долгой истории Татьяниного дня, этот праздник оброс множеством интересных историй, большинство из которых связаны со студентами.

Например, раньше праздничные гуляния были настолько громкими и бурными, что люди старались не покидать свои дома лишний раз. Вечером этого дня улицы городов наполнялись веселой молодежью: пели песни, подшучивали над прохожими, пили и веселились. Интересно, что искать защиту от буйных студентов было не у кого. В прошлом полиции даже давали указ, чтобы они не арестовывали учащихся и относились к ним снисходительно.