Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии Дня российского студенчества встретился с учащимися московских колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах и поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем.

К празднику правительство Москвы подготовило насыщенную программу, которая стала частью проекта "Зима в Москве". Она включает международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерты. Кроме того, молодёжь ждут "Диалоги с героями" от проекта "Молодёжь Москвы" - встречи с участниками специальной военной операции, выступления студенческих коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое.