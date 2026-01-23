Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 23.01.2026
15:12 23.01.2026
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 23.01.2026
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии Дня российского студенчества встретился с учащимися московских колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах РИА Новости, 23.01.2026
общество, москва, сергей собянин, московский дворец пионеров, праздники
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московский Дворец пионеров, Праздники
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем во Дворце пионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии Дня российского студенчества встретился с учащимися московских колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах и поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем.
"Москва предоставляет огромные возможности для образования, можно выбрать любую профессию на ваш вкус, мало того, получить профессию, но и получить достойную, хорошо оплачиваемую работу. У вас все впереди, будущее в ваших руках, и я очень рад, что вы раньше, чем многие другие ваши сверстники, выбрали самостоятельную жизнь, свободную, интересную и ответственную. И я вижу, как вы учитесь, что вы делаете, и уверен, что все у вас получится в жизни. Надеюсь, что вы будете счастливы и удовлетворены своей работой, своим будущим, надеюсь, в Москве, хотя весь мир вам открыт", - сказал Собянин.
Как отмечается в материалах мэра и правительства Москвы, в преддверии Дня студента напротив Московского дворца пионеров москвичи и гости города могут принять участие в играх на свежем воздухе - кёрлинге по-русски, боях мешками на бревне и ложечном тире. Кроме того, здесь организуют танцы, чаепитие в русском стиле, световое шоу.
К празднику правительство Москвы подготовило насыщенную программу, которая стала частью проекта "Зима в Москве". Она включает международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерты. Кроме того, молодёжь ждут "Диалоги с героями" от проекта "Молодёжь Москвы" - встречи с участниками специальной военной операции, выступления студенческих коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Когда отмечается Татьянин день в 2026 году
