МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В январе отмечается Татьянин день, который считается праздником российского студенчества. Когда стали отмечать День студента, история и традиции праздника — в материале РИА Новости.

Когда отмечается Татьянин день в 2026 году

Татьянин день в России отмечают ежегодно 25 января — это фиксированная дата и церковного календаря, и памятной даты государства. В 2026 году 25 января приходится на воскресенье. Часто спрашивают: когда праздник у студентов? Ответ тот же: 25 января. При этом Международный день студентов отмечают 17 ноября.

Татьянин день по годам (2024–2030)

Год Число (по новому стилю) День недели Число (по старому стилю) Особенности 2024 25 января Четверг 12 января Рабочий день 2025 25 января Суббота 12 января Выходной день 2026 25 января Воскресенье 12 января Выходной день 2027 25 января Понедельник 12 января Рабочий день 2028 25 января Вторник 12 января Рабочий день 2029 25 января Четверг 12 января Рабочий день 2030 25 января Пятница 12 января Рабочий день

История происхождения праздника

У праздника интересная история: в нем причудливым образом переплелись разные традиции. В этот день Русская православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, а светская Россия отмечает День студента.

Святая Татиана Римская — покровительница студентов

По преданию, Татиана жила в Риме в III веке в семье, которая тайно исповедовала христианство. Достигнув совершеннолетия, она посвятила себя служению Церкви, стала диакониссой и помогала бедным и больным. Во время гонений ее принуждали принести жертву языческим богам, но она отказалась и приняла мученическую смерть.

В католической традиции память святой приходится на 12 января, а в православной — на 25 января (12 января по старому стилю).

Указ Елизаветы Петровны об учреждении МГУ

25 января 1755 года (12 января по старому стилю) императрица Елизавета Петровна подписала указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий". Проект продвигали Михаил Ломоносов и Иван Шувалов. По одной из версий, дата была выбрана в честь именин матери Шувалова — Татьяны.

© Фото : предоставлено пресс-службой музея истории Санкт-Петербурга Портрет императрицы Елизаветы Петровны из коллекции музея истории Петербурга © Фото : предоставлено пресс-службой музея истории Санкт-Петербурга Портрет императрицы Елизаветы Петровны из коллекции музея истории Петербурга

Открытие храма святой Татианы при МГУ

В 1791 году в левом флигеле главного корпуса университета появилась церковь во имя мученицы Татьяны. Митрополит Московский Платон, освятивший церковь, сказал в конце проповеди: “Училище наук и училище Христово стали быть соединены: мудрость мирская, внесенная во святилище Господне, становится освященною; одно другому спомоществует, но притом одно другим утверждается”.

Архитектором стал Антон Клауди, который сделал и росписи. В своде купола был изображён Святой Дух в виде голубя. Завершала купол алебастровая скульптура воскресшего Иисуса Христа по рисунку Клауди.

Указ Николая I – праздник всех университетов

В 1850 году Николай I подписал указ, согласно которому дата 25 января стала днем всех высших учебных заведений страны.

Запрет праздника в советское время

После революции вуз переименовали в Московский государственный университет, а сам праздник стал называться День пролетарского студенчества. Правда, просуществовал он совсем недолго. В итоге на долгие годы у студентов не было своей памятной даты.

Возрождение традиций и официальное признание

Лишь в 2005 году указом президента РФ народный праздник возродили. Теперь он называется Днем российского студенчества, отмечают повсеместно.

Эволюция праздника Татьянин день по историческим эпохам Период Название праздника Ключевые события Особенности празднования 1755–1791 День основания Московского университета 25.01.1755 — указ Елизаветы Петровны о создании университета. Инициаторы — М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов Торжественные церемонии исключительно в стенах МГУ 1791–1850 Татьянин день (неофиц.) 1791 — открытие Татианинской церкви при МГУ. Святая Татиана признана покровительницей университета Богослужения, академические церемонии 1850–1917 Татьянин день / День студента 1850 — официальное утверждение праздника. Николай I распространяет традицию на все университеты Пышные гуляния, студенческие кутежи, трактиры, послабления от полиции 1918–1991 День пролетарского студента (кратко), затем забвение 1918 — закрытие Татианинской церкви. Упразднение праздника советской властью Эпизодические празднования 1992–2004 Татьянин день (возрождение) 1992 — возрождение традиции в МГУ. 1995 — открытие восстановленного храма. 2004 — повторное освящение церкви Постепенное возвращение традиций, мероприятия в вузах 2005 – настоящее время День российского студенчества / Татьянин день 25.01.2005 — указом Президента РФ №76 закреплён официальный статус памятной даты Торжественные мероприятия в вузах, награждения, концерты, балы, гуляния, традиционная медовуха в МГУ.

“Интерес к празднику сохраняется именно потому, что он апеллирует к личному опыту: студенчеству, воспоминаниям, первой профессиональной идентичности. В условиях конкуренции между вузами Татьянин день становится точкой контакта, через которую университеты могут напомнить о себе, укрепить репутацию и показать ценность образовательной среды не через рекламу, а через живые смыслы и традиции”, – говорит Майя Бондаренко, эксперт по маркетингу, к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Почему Татьянин день – это День студента

День студента в России отмечается 25 января в честь памяти святой Татьяны Римской, которая считается покровительницей студентов и учебных заведений.

Историческая суть связана с тем, что в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета, а в 1791 году была построена университетская церковь в честь мученицы Татьяны.

Религиозное значение Татьяниного дня

Православные верующие в этот день чтут память святой Татьяны, принявшей мученическую смерть от язычников за свою веру в Бога.

Кого поздравляют в этот день

В Татьянин день поздравляют студентов вузов и колледжей, а также преподавательский состав.

Традиционно в Татьянин день поздравляют всех, кто носит это имя. В России и некоторых других странах 25 января — это праздник для всех женщин по имени Татьяна, особенно тех, кто связана с учебой или наукой, а также тех, кто чтит святую Татьяну как покровительницу студентов и ученых.

Как отмечали Татьянин день раньше

Популярность этой даты была связана с тем, что в XIX столетии ее отмечали с особым размахом.

Российская империя

В Российской империи день начинали с молебна, затем следовала официальная часть в университете.

Вечером начинались гуляния, и студентам многое прощалось. Антон Чехов шутил, что в один из таких праздников "выпили все, кроме Москвы-реки, и то потому, что она замерзла".

Советский период

В советское время традиция широко праздновать День студента была почти забыта. Связано это было отчасти с тем, что перестали чествовать святую Татьяну.

Как отмечают праздник сейчас

Традиции праздника возродились, и сейчас русский Татьянин день пользуется популярностью среди студентов. В этот день проходят флешмобы, акции, дискуссии, открытые лекции. Локации, связанные с отдыхом и развлечениями, приглашают студентов на особых условиях.

Молебны и официальные торжества в университетах

По традиции, начало праздника – в храме Святой мученицы Татьяны при МГУ, после чего идет официальная часть. Так, в МГУ студенты на особом студенческом огоньке рассказывают об университетских и собственных проектах, общаются с ректором на волнующие темы – условия проживания в общежитии, волонтерство, культура, образование – после чего Виктор Садовничий приглашает на церемонию разлива медовухи по тайному авторскому рецепту.

Вечером, как правило, проходят фестивали студенческого творчества, выступления студенческих коллективов, балы и фейерверки.

Студенческие балы и гуляния

В России современный Татьянин день традиционно сопровождается студенческими балами, вечерами и гуляньями. Такие мероприятия обычно проходят в университетах, учебных заведениях и культурных центрах, где студенты и преподаватели собираются вместе. В рамках балов устраиваются торжественные церемонии, конкурсы, выступления и музыкальные программы.

Гуляния на Татьянин день сопровождаются веселыми конкурсами, студенческими играми, тематическими вечеринками и дружескими посиделками.

Мероприятия в разных городах

“Не могу сказать, что день студента сильно отличается от того, что было 15-20 лет назад: активности в вузе, развлечения и общение в студенческой среде вне университета, — говорит Алексей Мирошин, преподаватель кафедры высшей математики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. — Однако изменился статус: большинство студентов – не просто слушатели, а активные участники научных исследований, инновационных проектов и стартапов. Важно передавать традиции новому поколению и не отвергать идеи, которые ценны и значимы для нынешних студентов”.

Студенческие торжества проходят во всех городах и вузах, основная часть праздника остается неофициальной , а во многих есть собственные приметы, благодаря которым студенты, возможно, немного верят, что на сдать экзамен им будет легче. Так, скульптуры студентов возле вузов и на площадях есть в Москве, Краснодаре, Саратове, Челябинске, Тольятти и в других городах.

Традиции празднования Татьяниного дня по регионам России Город Место проведения Уникальная традиция Описание Москва МГУ им. М. В. Ломоносова Церемония разлива медовухи Ректор Виктор Садовничий лично разливает медовуху, приготовленную по монастырскому рецепту; мероприятие проходит в Фундаментальной библиотеке МГУ Москва Метро “Площадь Революции” Примета с собакой пограничника Студенты трут нос бронзовой собаке для успешной сдачи экзаменов Санкт-Петербург СПбГУ, РПГУ им. Герцена, Дворцовая площадь Студенческие балы и флешмобы Костюмированные балы, массовые флешмобы на Дворцовой площади Белгород Белгородский технический университет Татьянин бал Большой бал в дореволюционном стиле с историческими костюмами и танцами Волгоград и Волжский Городские музеи (музей изобразительного искусства) и галереи Выставка работ Татьян Выставка художественных работ, созданных студентками и преподавательницами с именем Таня Владивосток ДВФУ и другие вузы Большая книга студенческих рекордов Необычные рекорды, которые устанавливают студенты Воронеж Улица Генерала Лизюкова Примета с котенком с улицы Лизюкова Студенты трут животик бронзового котенка из мультфильма на удачу с экзаменами Саратов Памятник у факультета электронной техники и приборостроения СГТУ Примета со скульптурой студента “Ночь перед экзаменом” Студенты дотрагиваются до лба или колена студента Челябинск Площадь перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета Примета с памятником вечному студенту Студенты прикасаются к скульптуре для успешной сдачи экзамена и “общаются” с памятником Тольятти На ступеньках перед входов в Тольяттинский государственный университет Примета со скульптурой студента, спешащего на занятия (“Шурик”) Студенты дотрагиваются до очков, носа, плеча или локтя “Шурика”, чтобы удачно сдать сессию Ульяновск Набережная Свияги, рядом с УлГУ Примета с памятником студенческой халяве Студенты дотрагиваются до рога или крыла, чтобы поймать удачу и получить легкую оценку

Подарки

Собрали неизбитые идеи подарков на Татьянин день:

книга по профессиональной или учебной тематике: например, книга по психологии или история, связанная с развитием науки;

подписка на образовательный журнал или онлайн-курс: подписка на научно-популярный журнал, онлайн-библиотеку или платформу типа Яндекс Практикум;

стильный блокнот или ежедневник: например, велюровый с именной гравировкой;

удобные аксессуары для учебы: оригинальная сумка, папка, органайзер, пенал;

подарочный сертификат в книжный магазин;

настольная лампа или светильник с оригинальным дизайном: студенты часто учатся глубоким вечером;

гаджеты для учебы: электронная книга, планшет, пауэрбанк, наушники, зарядное устройство и аксессуары к нему.

Главное, помнить, что любые подарки не заменят понимания и поддержки, которая необходима людям науки.

Поздравления

Поздравление для студентов:

Дорогие студенты! Череда учебных дней и ночей приносит вам новые знания, встречи и открытия. Пусть каждый ваш день будет наполнен вдохновением и успехами, а учеба — радостью и интересом. Желаем вам ярких впечатлений, терпения и веры в свои силы. С праздником вас — с Днем студента!

Универсальное поздравление (подойдет и преподавателям):

Поздравляю с Днем студента! Пусть в вашей жизни всегда будет место для мечтаний, достойных целей и новых достижений. Желаю вам интересных знаний, ярких идей и отличных друзей рядом. Желаю вам здоровья, терпения, позитивных эмоций и отличных результатов. Пусть каждый день приносит удовольствие от учебы и вдохновение для новых свершений!

Стихи и песни о празднике

Стихи и песни о Дне студента можно разделить на три группы: песни профессиональных исполнителей, гимны вузов и творчество самих студентов.

В российской культуре перу самых авторитетных поэтов и композиторов принадлежали песни:

"Боевой марш студентов" (музыка А. Новикова, слова В. Харитонова);

"Марш советских студентов" (музыка В. Мурадели, слова Э. Иодковского);

"Песня московских студентов" (музыка А. Новикова, слова Л. Ошанина); "Студенческая песня" (музыка И. Дунаевского, слова Л. Ошанина);

"Студенческая песня" ("Как мы дружили") (музыка В. Соловьева-Седого, слова Л. Ошанина);

"В добрый час!" (музыка Б. Мокроусова, слова Л. Ошанина);

"Студенческая застольная" (музыка А. Островского, слова О. Фадеевой);

"В честь друзей и подруг" (студенческая песня из спектакля "Молодость")

(музыка Б. Мокроусова, слова Л. Ошанина);

"Студенческая песня из кинофильма “Поезд идет на восток”" (музыка Т. Хренникова, слова А. Коваленкова);

"Из вагантов" (Песенка студента) (Д. Тухманов);

Эдит и Леонид Утесовы "Студенческий вальс";

Владимир Высоцкий "Песня студентов-археологов";

Виктор Берковский "Альма-матер".

И, конечно, гимн на латинском языке Гаудеамус во всех его переводных интерпретациях.

Студенческие приметы

Самые популярные студенческие приметы и ритуалы на удачу:

выйти к окну или на балкон с зачёткой и трижды крикнуть: "Халява, приди!";

нарисовать на последней странице зачётки домик с трубой: чем выше "дым", тем легче учёба;

не выносить мусор 25 января — чтобы "не вымести знания";

перед экзаменом "поздороваться" с городскими символами удачи (например, потереть нос бронзовой собаке на "Площади Революции" в Москве).

Народные приметы на погоду и урожай

День мученицы Татьяны приходится на особый период календаря. Всю неделю, согласно церковному уставу, длится празднование Крещения Господня, вплоть до отдания этого праздника – 27 января. Поэтому еще день святой называют Татьяной Крещенской.