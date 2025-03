Когда сажать петрушку в 2025 году: подготовка семян и рассады

https://ria.ru/20250317/petrushka-1781382180.html

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Чтобы получить густую здоровую зелень петрушки, важно соблюдать сроки посадки семян и правильно ухаживать за растением. Как правильно посадить петрушку весной, когда лучше сеять ее в открытый грунт, советы экспертов - в материале РИА Новости.Посадка петрушкиПетрушка - одно из самых известных растений-приправ. Во многих блюдах используется как зелень, так и корнеплоды. Пряная и ароматная петрушка высоко ценится в домашней косметологии и медицине, обладая целым комплексом полезных свойств. Есть много сортов этой зелени, самыми распространенными являются корневая и листовая петрушка. Чтобы урожай получился качественным, нужно соблюдать ряд требований.ВеснойНаиболее подходящее время для посадки - апрель, когда проходят сильные морозы и земля начинает прогреваться. Время посева семян зависит от целей и желаемого результата, например, летом их сеют для хорошей зелени на следующий год. Оптимальное время посадки петрушки в открытый грунт весной - конец апреля - начало мая. В этом случае урожай можно получить в июне - июле.ОсеньюОсенняя посадка имеет свои преимущества, хотя их меньше, чем весной. Семена рекомендуется сеять заранее, они должны прорасти. Грядку нужно подготовить еще с лета — внести питательные компоненты (торф, компост), обработать препаратами против сорняков. Если растения не успеют окрепнуть, придется соорудить для них укрытие (например, из пленки), об этом тоже лучше позаботиться заранее, иначе есть риск вымерзания. В теплых регионах рекомендуется сажать петрушку в октябре-ноябре, если осень богата теплыми днями, высевать посадочный материал в подготовленную почву можно даже в начале декабря.Когда сажать петрушкуСажать петрушку можно в конце апреля или в ноябре. Зелень способна пережить понижение температуры до 3 градусов, но она намного лучше растет при 18-20 градусах. Желательно сажать растения в хорошо освещенных местах.По регионуПри посадке петрушки нужно учитывать и погодные условия региона.По лунному календарюЕсли посеять петрушку в открытый грунт весной по лунному календарю 2025 года, то летом пышная и ароматная зелень будет на столе. Благоприятные дни этой весной:Выбор сорта петрушкиПрежде чем выбрать сорт петрушки, необходимо решить, для каких целей она выращивается. Корневая петрушка, как понятно из названия, дает коренья для пищи и отваров, а листовая петрушка - сочную зелень. Ее либо высушивают, либо добавляют в блюда в нарезанном свежем виде. Есть также петрушка "обыкновенная", этот сорт совмещает не очень длинные побеги и корни среднего размера.КорневаяОсобенностью корневой петрушки является то, что она образует конусообразный, утолщенный или цилиндрический корень светлого оттенка. Зелени растет немного, по сравнению с листовыми сортами, она менее ароматная и более жесткая. У раннего сортового типа корневой петрушки корнеплоды укороченные и достаточно толстые, лучше всего подходят для сушки, а у поздне-сортового типа они длинные, до 40 см, хорошо подходят для длительного хранения.ЛистоваяЭтот сорт ценится за густую зелень и высокую урожайность. Спелости петрушка достигает через 70 дней после того, как появляются всходы. Сильно развитая розетка состоит из большого количества гладких темно-зеленых листьев с сильным рассечением. В одном пучке может быть от 30 до 100 листьев. Корни такой петрушки не едят.ОбыкновеннаяОбычная листовая петрушка относится к среднеспелому типу, первая зелень появится через 65-70 дней. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, с сильным ароматом. Крупные розетки и обильное количество сильно рассеченных листьев свидетельствуют о стабильно высоком урожае. Сорт подходит для многоразовой резки.КудряваяКудрявая петрушка имеет прямостоячий ветвистый стебель высотой от 30 до 100 см, веретеновидный утолщенный корень, треугольные дважды перисто-рассеченные темно-зеленые листья и продолговатые яйцевидные плоды. Цветет в июне-июле. По содержанию витаминов петрушка превосходит многие овощи и фрукты. Содержание эфирного масла в плодах – 2-7 %, в свежем растении — 0,016-0,3 %, в сухих корнях — до 0,08 %.Погода для посадкиБлагодаря устойчивости семян петрушки к морозам, ее можно сеять ранней весной. Листовые сорта продолжают высаживать до начала августа. Если используются корневые сорта, то крайний срок посева - середина мая. При более поздних посадках вряд ли удастся собрать хороший урожай, так как корнеплод не созреет.Правила севооборотаСевооборот – это чередование выращивания культур на участке поля. Основное правило севооборота запрещает посадку одних и тех же и родственных культур на одном месте в течение нескольких сезонов подряд. Вернуть культуру на прежнее место можно не ранее, чем через три-четыре года, в противном случае высок риск ее повреждения болезнями и вредителями, истощения почвы.Вторым важным правилом севооборота является чередование растений с разными типами корневой системы. После посевов с длинными корнями высаживают петрушку, корневая система которой находится близко к поверхности земли. В результате они забирают питательные вещества из разных слоев почвы. Еще лучше, если растения-предшественники и преемники имеют повышенную потребность в различных питательных веществах.ПредшественникиЛучше всего для этой культуры подходит рыхлая водопроницаемая земля со средним количеством питательных веществ. Желательно, чтобы предшественниками петрушки были свекла, огурцы, картофель или кабачки.К числу вредных предшественников для петрушки относятся все растения семейства зонтичных: укроп, сельдерей, морковь, пастернак.Клубника также является очень плохим предшественником. Эта культура собирает так много вредителей, что после нее может расти, например, чеснок, но не петрушка. Наконец, петрушка плохо развивается в том месте, где ранее была листовая зелень - щавель, салат, базилик.Посадка в открытый грунтПосев петрушки в открытый грунт проводят во второй половине апреля или со второй половины октября. Листовую петрушку, чтобы она была свежей все лето, можно сеять конвейерным способом - каждые две недели до конца июля.Выбор и подготовка почвыУчасток подготавливается с осени (в сентябре или октябре). Следует начинать с глубокой перекопки почвы. Что касается минеральных удобрений, то если осенью вносят калийную соль и суперфосфат, то весной грядку удобряют аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 м². За неделю до посева рекомендуется накрыть участок пленкой, что обеспечивает прорастание сорняков. После этого пленку снимают и выпалывают сорняки. Таким образом можно обеспечить беспрепятственный рост рассады петрушки, что позволяет ей набираться сил.Подготовка посевного материалаДля нормального прорастания семян петрушки весной необходима предварительная обработка. В противном случае им потребуется очень много времени, чтобы прорасти. Ускорить процесс можно следующими действиями: при посеве весной или летом семена замачивают в воде температурой +18-22°C, воду меняют с интервалом в три-четыре часа. Лучшим вариантом будет поместить их между слоями влажной тканевой салфетки. Через два-три дня семена помещают на 18 часов в стимулятор роста (например, “Энерген”).Глубина посадкиПетрушку высевают ровными рядами на глубину примерно 1-1,5 см. Расстояние между рядами может варьироваться от 25 до 40 см. Всю поверхность грядок хорошо мульчируют тонким слоем перепревшего компоста или торфа.Способы посадкиЕсть несколько распространенных способов посадки петрушки, среди них наиболее часто встречающиеся - безрассадный и посадка корневищами. Но есть и другие.РассадныйВ открытом грунте петрушку выращивают рассадным способом, но до этого нужно подготовить проросшие семена в горшках. После прорастания всходов их необходимо тщательно увлажнить с помощью опрыскивателя, чтобы не повредить ростки. Через месяц после прорастания рассаду можно разделить и пересадить в отдельные горшки. Затем ее высаживают в грунт с расстоянием в междурядьях 12 см и в ряду около 6-8 см. При этом способе важен своевременный полив, а также подкормки комплексными удобрениями.БезрассадныйВыращивание путем посева семян - самый распространенный и простой способ. Посадку можно проводить в начале апреля. За три дня до этого семена замачивают в воде (ее необходимо менять два раза в день), за три часа до посадки их необходимо замочить в слабом растворе марганцовки. Замачивание позволяет очистить семена от эфирных масел, которые мешают росту растений. Петрушка предпочитает рыхлые и плодородные почвы. Место для посадки осенью удобряют перегноем или навозом. Весной нужно внести в почву комплексное удобрение, содержащее суперфосфат, хлористый калий и азотное удобрение. Лучше разместить грядки в освещенном и закрытом от сквозняков месте.Посадка корневищамиПосадка корневищами - также традиционный способ. Такие растения можно оставить на участке на зиму. Для того чтобы культура завершила свой вегетационный цикл, необходимо срезать с нее листья не позднее сентября. Сажать нужно на расстоянии 8-10 см. Когда наступают холода, растения окучивают, после чего утепляют - укрывают опилками, соломой, хвоей, листвой. Весной, когда начинается таяние снега, верхний слой снимают, а над грядками сооружают укрытие из пленки. Первая свежая зелень появится в апреле, нужно срезать ее до тех пор, пока не появится цветочный стебель. Корневища петрушки можно убрать на зиму в подвал, а весной высадить. Для этого необходимо укоротить корни до 12-15 см, очистить от сухих и гнилых листьев и черешков. Сажать под пленкой на расстоянии 8-10 см.Посадка “под зиму”Для петрушки подходит нормальная или слабокислая почва с рыхлой структурой. Место должно быть хорошо освещено солнцем или слегка затенено. Петрушку лучше сажать на участке, где в прошлом году были посажены лук, картофель, помидоры или капуста. После петрушки эти культуры можно сажать только через три года. Грядки для посева зелени на зиму подготавливают заранее, в конце октября - начале ноября. В почву вносят удобрения. Семена лучше сажать сухими, без замачивания. В этом случае время на прорастание значительно увеличится, и петрушка не успеет взойти до заморозков. Когда земля промерзнет хотя бы на два сантиметра, можно приступать к посадке. В саду необходимо сделать неглубокие бороздки на расстоянии около 15 см. Канавки посыпать негашеной известью. Их глубина должна быть не менее сантиметра, чтобы семена хорошо переносили низкие температуры. Потом нужно удобрить грядку перегноем. При посадке петрушки на зиму берется на 30% больше семян, чем весной. Это можно объяснить тем, что не все зерна могут прорасти, так как они будут находиться в состоянии покоя в течение длительного времени и при низкой температуре.Процесс посадкиПетрушка нетребовательна к почвам, месту выращивания и уходу. Она может расти как на солнце, так и в полутени. При выборе места для посадки, следует иметь в виду, что петрушка растет в течение двух лет. В первый год можно срезать два-три урожая, а весной второго года срезать еще один. После этого она переходит в стрелки, цветет и дает семена.Лучше всего сеять петрушку ранней весной. В этом случае можно получить ранний урожай и снимать его два-три раза за сезон. Такие же результаты получаются при подзимнем посеве. В этом случае первую зелень срезают на две-четыре недели раньше обычного срока. При подзимнем посеве выбирают время, чтобы семена не успели подняться до заморозков. Лучшее время - когда температура опускается до -2 - 3 ° C, а земля покрывается ледяной коркой.Как правильно ухаживать после посадкиПосадка петрушки весной требует предварительной подготовки участка. Необходимо создать благоприятные условия для побегов.Температурный режимЛучше всего, чтобы зелень росла, когда температура воздуха достигнет 10-12° C. Если она превышает 20° C, листья петрушки начинают увядать.ПоливПри посадке весной необходимо предусмотреть организацию регулярного полива. В сезон необходимо поливать петрушку не менее семи раз с учетом погодных условий. Для этого нужно отвести листья петрушки в сторону, влить воду, и затем вернуть их в первичное состояние. По мере роста листвы и побегов также необходимо обеспечить регулярный полив.Кроме того, обильный полив необходим петрушке, корневая система которой сильно пострадала при пересадке, а также сеянцам с распустившимися листьями, высаженным весной и летом. Лучше всего поливать утром или вечером и использовать воду с температурой от 15 до 25°C.ПодкормкиЛистовая петрушка растет только один сезон, образует розетку листьев, корень у нее обыкновенный, стержневой. Целью подкормки этих сортов является стимулирование роста зелени, а строительным материалом для листьев является азот. Первую подкормку нужно вносить сразу после прореживания, последующие только при необходимости.Можно выбрать одно из удобрений, богатых азотом:ПрополкаВ период после посадки важно обеспечить регулярное рыхление и прополку почвы вокруг рассады. Так земля насыщается кислородом и влагой, прополка позволяет избавиться от сорняков. В первый раз глубина рыхления не должна превышать пяти см. В последующие периоды роста прополку проводят по мере необходимости, после полива.Сбор и хранение урожаяПри сборе урожая нужно обрезать петрушку у основания так, чтобы не повредить корень. Хранить ее можно в погребе, при температуре воздуха 1-3° C и относительной влажности 90-95%. Для хранения подходят деревянные ящики. Петрушку нужно сложить в два слоя, при желании можно присыпать песком для защиты от заморозков.Кроме того, зелень можно хранить в морозильной камере. Таким образом урожай сохраняется без потери вкуса и полезных качеств. Для этого необходимо промыть зелень, полностью удалить влагу, сформировать в небольшие пучки и уложить в емкости для замораживания.Борьба с болезнями и вредителямиПетрушка, как и многие салатные культуры, сильно подвержена воздействию болезней и вредителей. Самые распространённые из них:Чтобы избежать болезней, нужно тщательно подготовить почву перед посадкой, дезинфицировать семена и в дальнейшем правильно ухаживать за самой культурой. Но если посевы все-таки заразились, больное растение необходимо удалить, чтобы соседние не заразились.Среди множества вредителей наиболее опасны:От этих вредителей помогают народные средства, например, табачная пыль, разбросанная по проходам, отлично отпугивает крылатых насекомых. Также справляется с проблемой обработка посевов настойкой из одуванчиков: листья и корешки следует выпарить два-три часа в подогретой чистой воде.Ошибки в посадкеМногие дачники хотят как можно скорее вырастить первую зелень на участке и не всегда соблюдают все правила этой процедуры. В целом, петрушка довольно холодостойка и может быть посажена ранней весной и осенью, но здесь важны некоторые моменты. Чаще всего дачники излишне торопятся и высаживают зелень задолго до первых заморозков. Но петрушка обычно может перезимовать и адаптироваться только в том случае, если почва слегка промерзла. По срокам это примерно конец октября-начало ноября. Если сеять раньше, семена начнут прорастать, а затем погибнут от сильных морозов.Кроме того, перед тем как сажать петрушку, необходимо учитывать, какие культуры росли на этом месте раньше. Нельзя получить приличный урожай, если сажать культуру после моркови, укропа или сельдерея. Лучше всего поменять местами грядки, чтобы зелень росла обильно и долго.Советы опытных огородников“Необходимо заранее подготовиться к процессу посадки, начать подготовку с обработки теплицы от различных вредителей и болезней, чтобы предотвратить развитие заболеваний, - комментирует Тамара Лукашенок, опытный садовод. - Комплекс мероприятий по уходу включает обязательные агротехнические процедуры, соблюдение которых поможет получить качественный урожай зелени с повышенными полезными свойствами. Полив и подкормка производятся в строго установленной последовательности, рекомендуется заранее разработать график и использовать полуавтоматические или автоматические системы капельного орошения. Необходима прополка и рыхление, нередко на тепличных грядках появляются небольшие сорняки, вытягивающие из почвы питательные вещества и минералы, в процессе рыхления почва избавляется от лишней влаги. Важно также не забывать проветривать парник, где растет петрушка, чтобы обеспечить листья кислородом”.

