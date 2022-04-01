https://ria.ru/20220401/ukrop-1781384815.html

Посадка укропа в открытый грунт: когда сеять, правила и уход за культурой

Когда сажать укроп 2022: посадка семян в открытый грунт весной и осенью

Посадка укропа в открытый грунт: когда сеять, правила и уход за культурой

Укроп — пряная зеленая культура. Его семена сажают весной и осенью как на дачных участках, так на промышленных плантациях. Посадка укропа по региону и лунному... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:51

2022-04-01T20:51

2022-04-01T20:51

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Укроп — пряная зеленая культура. Его семена сажают весной и осенью как на дачных участках, так на промышленных плантациях. Посадка укропа по региону и лунному календарю, когда лучше посадить зелень в открытый грунт, чтобы получить богатый урожай, особенности севооборота и правильный уход — в материале РИА Новости.Посадка укропаСеять укроп можно в течение всего вегетационного периода — с ранней весны и в октябре под зиму. Зелень часто используют как приправу и для консервации, укроп хорошо хранится в заморозке и не теряет своих свойств в процессе сушки. А экстракт его семян активно применяется в медицине.Весной укроп высаживают, как правило, когда почва оттаяла, а воздух прогрелся до +2…+5 ℃ – с середины марта до конца мая. Летом сажать укроп можно через каждые 15-20 дней и собирать урожай ароматной приправы прямо к столу. Осенью культуру высевают в октябре-ноябре. Семена хорошо переносят заморозки до -3…-5 ℃. Подзимний посев укропа позволяет ускорить его появление весной.Когда сажать укропУкроп начинают высевать в грунт уже в первый месяц весны. Многие огородники при посеве семян различных культур ориентируются на особенности климата в регионе проживания и на даты лунного посевного календаря.По регионуСроки посадки укропа для Подмосковья, Краснодарского края, Сибири и Урала указаны в таблице:Укроп хорошо растет при плюсовых температурах. Если в регионе угроза продолжительных заморозков существует даже в апреле, стоит перенести посадку на май. Но при этом небольшие заморозки, когда температура не падает ниже -5 ℃, укроп может благополучно перенести.По лунному календарюБлагоприятные дни посадки укропа на основе лунного календаря:По сортамСорта укропа различают по строению розеточных листьев, срокам стеблеобразования и вкусовым качествам. По срокам созревания выделяют следующие:Посадка в открытый грунтПосадка семян укропа на грядки начинается с конца апреля, при условии, что среднесуточная температура воздуха держится на уровне +14…+16℃. Посеянный в этот период укроп уже в июле даст семена, которые огородники используют для засолки и консервирования томатов и огурцов. А для постоянного наличия на столе свежей зелени рекомендуется высевать укроп в открытый грунт конвейером с интервалом в две недели.Выбор и подготовка почвыЧтобы получить ароматную и сочную зелень, необходимо выбрать правильное место для грядки. "Культура требовательна к освещению, поэтому следует выбирать солнечную сторону. В тени укроп вырастет слабым и не сможет нарастить зеленую массу", — говорит огородница с большим стажем Лариса Кузнецова.Тип почвы для укропа лучше выбирать легкий и плодородный, т.к. на песчаном грунте семена всходят с трудом. Значение имеет и кислотность почвы – укроп плохо развивается при рН менее 6,3. На участках с кислой землей перед посевом укропа рекомендуется внести доломитовую муку. А еще для культуры не приемлем застой влаги. Поэтому не стоит сажать укроп в низинах и местах с высоким залеганием грунтовых вод.Подготовить почву под посев следует заранее еще осенью. Комплекс работ в этом направлении, по словам эксперта, включает:Весной достаточно разрыхлить грунт и выровнять грядку. Затем нарезать борозды глубиной 1,5-2 см и хорошо пролить водой, но только в том случае, если за зиму почва не накопила влагу.ПредшественникиРекомендуется ежегодно менять место выращивания укропа. Кроме этого, лучше всего сажать его после лука, огурцов, чеснока, картофеля, помидоров, тыквы, перца, баклажанов. Нельзя сажать растение после:Подготовка посевного материалаСемена укропа проверяют на всхожесть - опускают их в воду. Те, что всплыли, не пригодны для посева. С целью ускорения прорастания их замачивают в марлевом или хлопчатобумажном мешочке в горячей воде (+55...+60°С) на две-три минуты несколько раз в сутки. Это позволяет вымыть эфирные масла из зерен. Затем раскладывают семена на застеленном марлей блюдце, которую предварительно смачивают в стимуляторах роста ("Эпин", "Корневин", "Циркон") и сверху прикрывают марлей. Семена, прошедшие предпосевную подготовку, прорастают быстрее. Их кладут на глубину один-два сантиметра.Укроп можно высаживать и рассадой. Для этого в начале-середине марта семена высевают в пластиковые ячейки размером 5х5 см. А в открытый грунт рассаду переносят под пленку примерно 15-20 апреля.Способы и процесс посадкиСамые распространенные способы посадки - в бороздки и вразброс.Лариса Кузнецова рекомендует сеять укроп для получения хорошего урожая не по прямой линии, а зигзагообразно. Это дает растениям пространство для роста и развития. Посев сразу после высадки рекомендуется присыпать тонким слоем мульчи. Поливать не стоит, т.к. той влаги, что есть в почве, достаточно для прорастания семян.Как правильно ухаживать после посадкиУкроп - культура неприхотливая, но это не означает, что за ним не нужно ухаживать. Основные моменты, на которые следует обратить внимание после его высевания:Сбор и хранение урожаяСвежий укроп быстро вянет и портится в теплом помещении. Хранить его рекомендуется в холодильнике (в специальной зоне свежести) при температуре +4 о С. Можно сушить пряную траву естественным путем, в духовке или сушилке. Предварительно нужно промыть укроп, удалить пожелтевшие веточки, оборвать их со стебля и просушить. Температура в сушилке не должна превышать +42 о С, чтобы сохранить полезные свойства зелени. Сушеный укроп лучше хранить в закрытой таре – стеклянной банке или бумажном пакете.Для заготовки укропа на зиму Лариса Кузнецова рекомендует воспользоваться следующим способом. "Переработанный, вымытый и нарезанный укроп пересыпать сухой чистой солью из расчета одна столовая ложка соли на 100 грамм укропа. Перемешать все, переложить в чистую сухую банку, закупорить и хранить в сухом и прохладном месте", - говорит эксперт.Борьба с болезнями и вредителямиПо словам Ларисы Кузнецовой, чтобы растения не болели, им нужно тепло и много солнечного света. Укроп часто поражает мучнистая роса, а почернение побегов свидетельствует о поражении растений фомозом.Главные способы борьбы с болезнями и вредителями – профилактика. Комплекс мер включает:Эксперты советуют в теплую погоду обработать участок биопрепаратами ("Бактофит", "Фитоспорин", "Триходермин"). Но при сильных поражениях без протравливания грунта фунгицидами не обойтись. Применять их можно только на тех растениях, которые выращивают на семена. Если срезка пучков укропа проводится реже, чем раз в неделю, то можно обработать грядку раствором 1% медного купороса или биологическим препаратом "Алирин Б".Из вредителей на укропе паразитируют клопы, некоторые виды тли, листоблошка, зонтичные слепцы, цикады, полосатый щитник. Для борьбы с ними следует применять препараты "Фитоверм" или "Энтобактерин", а также удалять механически и смывать вредителей струей воды. После применения препаратов употреблять зелень в пищу можно через неделю.Особенности выращивания в теплицеВ теплице укроп можно выращивать круглый год. Важно поддерживать высокую плодородность грунта и перед каждым посевом добавлять новый субстрат. Температура воздуха в теплице должна быть не меньше +16оС. Начиная с конца сентября и марта, укроп в теплице нуждается в искусственной подсветке лампами (на два-три часа утром и три-четыре часа в вечерние часы.Особенности выращивания на подоконникеИз-за нехватки света и питательных веществ растения медленно развиваются, становятся вялыми и бледными. Чтобы вырастить ароматную и сочную зелень на подоконнике, необходимо обеспечить следующие условия:Совместимость с другими растениямиУкроп совместим со многими овощными культурами. Хорошо он чувствует себя рядом с капустой, луком, огурцами, помидорами, а также клубникой. Плохим предшественником и соседом для укропа является фенхель, т.к. две эти культуры свободно опыляются друг другом. При совместных посадках укропа с овощами не следует сеять его в зоне корневой системы основной культуры.Ошибки в посадкеЗелень не нуждается в особом уходе. Но иногда садоводы сталкиваются с тем, что и укроп плохо развивается. Основные ошибки при посеве:Советы опытных огородниковЧтобы вырастить качественную ароматную зелень, Лариса Кузнецова рекомендует:

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https://ria.ru/20220316/rassada-1778468133.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растениеводство, растения, общество, россия, дача