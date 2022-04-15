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Что сажать в мае: благоприятные дни для посадки семян по лунному календарю
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Посевной календарь на май 2022 года: что и когда лучше посадить
Что сажать в мае: благоприятные дни для посадки семян по лунному календарю
Посевной календарь на май 2022 года: что и когда лучше посадить
Чтобы получить хороший урожай, многие огородники ориентируются на даты посевного лунного календаря. Какие плодоовощные культуры, зелень и цветы лучше посадить в РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:55
2022-04-15T16:33
растения
цветы
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Чтобы получить хороший урожай, многие огородники ориентируются на даты посевного лунного календаря. Какие плодоовощные культуры, зелень и цветы лучше посадить в начале, середине и конце мая, благоприятные дни и сроки посева семян и высадки рассады в грунт, советы агронома — в материале РИА Новости.Сроки посева по лунному календарюКалендарь составляют с учетом фаз Луны. С его помощью можно узнать благоприятные для посадки того или иного растения дни и понять, в какое время заниматься садовыми работами стоит, а когда нет.Влияние фаз Луны на работу на участке:Что сажать в мае из овощейАгроном Альбина Павлова поясняет, что практически все овощи сеют или пересаживают в эту пору межсезонья.Капуста"Чтобы к осени на огороде красовались огромные кочаны, важно правильно подобрать семена и вовремя их посадить. Перед этим нужно обработать посевной материал нитрофоской или "Фитоспорином"", - говорит эксперт.Ранняя капуста не будет сильно плотной и тяжелой. Но это не является ее главными преимуществами. Уже к середине лета огородники снимают первый урожай, готовят ароматные щи и борщ, делают салаты. А поздняя любит первые осенние заморозки, в это время она становится особенно сочной и хрустящей.Благоприятные дни майской посадки: 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28.Этот вид капусты на первом этапе роста похож на раннюю белокочанную. Но в итоге формируются растения с белыми и молочными соцветиями. Цветную капусту сажают на рассаду и непосредственно в грунт семенами.Сделать это лучше с 1 по 15 мая.КабачкиВ мае уже можно сажать кабачки в грунт. Но необходимо следить за температурой воздуха, особенно ночью, когда еще вероятны заморозки. В случае этой угрозы проросшие растения необходимо укрыть.В этом месяце подходящими для посадки днями станут: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.Тыква"Мускатная – ароматная и мягкая, твердокорая – сладковатая с жесткой оболочкой, крупноплодная – вырастает до огромных размеров. Это все о тыкве. При правильном уходе вырастить можно любую из этих разновидностей", - комментирует Альбина Павлова.Посадить тыкву согласно лунному календарю нужно 15, 17, 22-25, 28, 29 мая.СвеклаПо словам специалиста, этот корнеплод стойкий и сильный, он не боится небольших весенних заморозков, поэтому его смело можно высаживать в открытый грунт. Выбирая семена для посадки, важно учесть несколько факторов: сроки созревания, вкус, цвет и форма.Благоприятные для посадки дни в мае: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.РепаНеспроста именно этот корнеплод стал героем знаменитой детской сказки. Он всегда ценился за полезные свойства, большие размеры, приятный вкус.Лучшие посадочные дни для репы: 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.Огурцы"Огурцы, посаженные в открытый грунт в мае, не надо адаптировать к ветру, им не страшны лучи весеннего солнца", - отмечает Альбина Павлова.Посадить их надо 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28 мая.МорковьМайская посадка идеально подходит для выращивания корнеплода для зимнего хранения. Морковь будет крепкая и здоровая. Вероятность поражения морковной мухой гораздо меньше, чем у плодов, посаженных ранней весной.В мае сеют морковь 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.РедисЧтобы сделать период созревания редиса более длительным, Альбина Павлова рекомендует сеять его в несколько приемов. "Сначала в марте, накрывая и уберегая от холодов, потом в апреле и в мае. Молодые, хрустящие плоды созреют как раз в период, когда на грядках есть огурцы, салат, шпинат, укроп, петрушка", - говорит агроном.Дни посадки майского редиса: 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.Яровой чеснокВесной чеснок сажают только зубцами. При должном уходе за лето головки успевают вырасти и вызреть. "Опыт показывает, что в размерах такой чеснок может несколько уступать озимому, зато он лучше хранится, порядка года-двух, в отличие от четырех-пяти месяцев, после которых озимый начинает прорастать", - отмечает специалист.В мае его можно посадить в следующих числах: 1, 2, 15, 17-20, 27, 28.ФасольСпаржевая и лущильная фасоль – теплолюбивые растения. Пробивается и формируется фасоль стремительно, особенно если средняя температура на улице +15°С. Такой погода бывает именно в мае.ГорохЕще одно бобовое растение, для которого третий месяц весны – идеальное время для посева. Почва в это время уже хорошо прогрета и семена в комфортных условиях дадут сильные ростки и богатый урожай.БобыПосадив бобы, огородники решают две важные задачи – выращивают вкусные стручки и насыщают почву азотом, делая ее плодороднее и легче. Агроном поясняет, что сегодня селекционерами выведены сорта этого южного растения, способные давать большой урожай даже в холодных регионах.Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 22-24, 28-29 мая.ПомидорыОдни огородники сажают семена на рассаду еще в марте, расставляя ящики и стаканчики с растениями на подоконниках и в освещенных местах, другие убеждены, что лучше высевать семена в парники. Они быстро догоняют домашнюю рассаду и меньше болеют.Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.ЛукПо словам эксперта, сеять лук можно только тогда, когда установится стабильно теплая погода. Грунт на глубине пять-восемь сантиметров должен прогреться примерно до +14°С. Если земля будет холодной, есть риск, что большинство растений прорастет в стрелку.Удачными днями для посева в мае станут 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.КартофельУже много десятилетий майские праздники становятся днями посева картофеля. Недаром садоводы мечтают о хорошей погоде именно в это время.Удачные даты посадки картофеля в мае: 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.ПерецВ мае рассаду перца высаживают в открытый грунт. Эксперт рекомендует дождаться того времени, когда угрозы заморозков уже не будет. Можно обезопасить себя от внезапных "сюрпризов", приготовив укрывной материал. Если день прохладный, и температура не поднялась выше 10°С, есть смысл не рисковать и накрыть перцы.Время высадки культуры в мае: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.Что сажать в мае из зелениВ мае в огороде уже видны зеленые насаждения: укроп, петрушка, кинза, всевозможные салаты. Третий месяц весны подходит для повторного посева травянистых растений, чтобы и летом на столе была в изобилии зелень. В мае самыми благоприятными днями считаются: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.УкропАроматного укропа хозяйке нужно много: для салатов, всевозможных блюд и консервирования в летний период. Семена укропа и листья сушат, а также замораживают для приготовления блюд с ароматной пряностью зимой.ПетрушкаАльбина Павлова отмечает, что основные сорта петрушки – двулетние. "Чтобы молодые листочки радовали здоровьем и силой, необходимо удобрить землю для посева минеральными и органическими подкормками. Место выбрать теплое и солнечное. Вовремя совершать полив, прополку, рыхление", - советует агроном.СалатПоистине разнообразная культура – салат. Листовой, кочанный, спаржевый, кресс-салат, руккола, китайская и пекинская капуста, фриссе – вот лишь небольшой список "родственников" этого вида растений.ШпинатСемена шпината быстро прорастают. Чтобы он хорошо рос, нужно обеспечить ему плодородную почву, поддерживать влажность, постоянно пропалывать и рыхлить.Что сажать в мае из цветовМай – насыщенный месяц для цветовода. Именно на этот период приходится посадка цветов семенами и перенос на постоянное место выращенной рассады. Если правильно подобрать растения и грамотно подготовить посевной материал, то цветник будет непрерывно радовать в течение всего лета и осени, до самых заморозков.НастурцияЧтобы настурция быстро расцвела, ее сеют в открытый грунт в мае, делая лунки по три семечки с расстоянием 25 сантиметров друг от друга. При опасности заморозков участок с посевами надо накрыть пленкой или материей.Благоприятные дни: 5-7, 10-15, 23, 24 мая.Для всех луковичных, в том числе тюльпанов, нарциссов и гладиолусов, определены дни посадки: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.ТюльпаныТрадиционно тюльпаны высаживают осенью. Но есть способ их посадки весной. Для этого садоводы помещают луковицы в контейнеры в марте-апреле, а в мае определяют их на постоянное место.НарциссыЕсли в течение зимы луковицы хранились правильно, то весной их можно высадить в саду на открытом участке. "Важно помнить: они требовательны к теплу. Земля должна быть уже прогретой. Грунт нужно вскопать на штык лопаты, а луковицам устроить серьезный отбор", - советует агроном.ГладиолусыСажать луковицы гладиолуса можно только в теплую землю. Посадочный материал замачивают в "Фитоспорине".БархатцыЭто одни из самых неприхотливых цветов-однолетников. Весной на рынке можно найти много рассады самых различных сортов. Бархатцы быстро всходят, растут и зацветают, даже если их посадить семенами в открытый грунт.ВасилекЯркий, красивый, неприхотливый цветок, летнее украшение любого сада. Стойкие к холодам и засухе семена укладывают в лунки глубиной полтора сантиметра, соблюдая расстояние между растениями не менее 15 см. Засыпают землей и слегка уплотняют. Однолетник, цветет до осени.КосмеяЦветы самой различной окраски с тонкими легкими лепестками относятся к семейству астровых.Посеять или посадить рассаду однолетников (бархатцев, васильков, космеи) предпочтительно в определенные числа мая: 5-7, 10-15, 23, 24.ВиолаВ народе – "анютины глазки", двулетний неприхотливый цветок. Его выращивают рассадой и сеют семенами на грядки в мае.Благоприятные дни: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.Георгины"Лучший способ посадки георгинов – клубнями. Делать это нужно вечером, когда солнце уже садится, или в пасмурный день", - говорит Альбина Павлова.Майские дни, подходящие для посадки: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.Советы эксперта"Много веков люди наблюдают за воздействием Луны на землю. Это позволило систематизировать опыт и создать лунный календарь, отражающий общие ритмы планеты и спутника. Попробуйте придерживаться его рекомендаций, если еще не приходилось этого делать, и вы заметите разницу в первый же сезон", - рекомендует агроном.
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растения, цветы, россия
13:55 15.04.2022 (обновлено: 16:33 15.04.2022)
 

Посевной календарь на май 2022 года: что и когда лучше посадить

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖенщина пропалывает грядку с чесноком на дачном участке
Женщина пропалывает грядку с чесноком на дачном участке - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Чтобы получить хороший урожай, многие огородники ориентируются на даты посевного лунного календаря. Какие плодоовощные культуры, зелень и цветы лучше посадить в начале, середине и конце мая, благоприятные дни и сроки посева семян и высадки рассады в грунт, советы агронома — в материале РИА Новости.
Когда сажать дыню - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Как вырастить дыню на даче: правила посадки и ухода

Сроки посева по лунному календарю

Календарь составляют с учетом фаз Луны. С его помощью можно узнать благоприятные для посадки того или иного растения дни и понять, в какое время заниматься садовыми работами стоит, а когда нет.
Влияние фаз Луны на работу на участке:
  • Новолуние (первые три дня) – это табу на любые посадки и пересаживания.
  • Растущая Луна – время, благоприятное для растений, плоды которых созревают над землей: ягоды, фрукты, некоторые овощи, цветы и т.д.
  • Полнолуние – время для прополки, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Это всего два дня: до полной Луны и после.
  • Убывающая Луна – время, когда энергия направлена вниз, к земле – в этот период лучше сажать корнеплоды, луковичные.
Посадка смородины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Белая, черная, красная: когда и как сажать смородину

Что сажать в мае из овощей

Агроном Альбина Павлова поясняет, что практически все овощи сеют или пересаживают в эту пору межсезонья.

Капуста

"Чтобы к осени на огороде красовались огромные кочаны, важно правильно подобрать семена и вовремя их посадить. Перед этим нужно обработать посевной материал нитрофоской или "Фитоспорином"", - говорит эксперт.
  • Белокочанная капуста
Ранняя капуста не будет сильно плотной и тяжелой. Но это не является ее главными преимуществами. Уже к середине лета огородники снимают первый урожай, готовят ароматные щи и борщ, делают салаты. А поздняя любит первые осенние заморозки, в это время она становится особенно сочной и хрустящей.
Благоприятные дни майской посадки: 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРостки семян белокочанной капусты
Ростки семян белокочанной капусты - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ростки семян белокочанной капусты
  • Цветная капуста
Этот вид капусты на первом этапе роста похож на раннюю белокочанную. Но в итоге формируются растения с белыми и молочными соцветиями. Цветную капусту сажают на рассаду и непосредственно в грунт семенами.
Сделать это лучше с 1 по 15 мая.

Кабачки

В мае уже можно сажать кабачки в грунт. Но необходимо следить за температурой воздуха, особенно ночью, когда еще вероятны заморозки. В случае этой угрозы проросшие растения необходимо укрыть.
В этом месяце подходящими для посадки днями станут: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.
Когда сажать кабачки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:02
Хрустящие и сочные: как вырастить богатый урожай кабачков

Тыква

"Мускатная – ароматная и мягкая, твердокорая – сладковатая с жесткой оболочкой, крупноплодная – вырастает до огромных размеров. Это все о тыкве. При правильном уходе вырастить можно любую из этих разновидностей", - комментирует Альбина Павлова.
Посадить тыкву согласно лунному календарю нужно 15, 17, 22-25, 28, 29 мая.

Свекла

По словам специалиста, этот корнеплод стойкий и сильный, он не боится небольших весенних заморозков, поэтому его смело можно высаживать в открытый грунт. Выбирая семена для посадки, важно учесть несколько факторов: сроки созревания, вкус, цвет и форма.
Благоприятные для посадки дни в мае: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Выращивание рассады - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:35
Закаливание и подкормка: как вырастить рассаду в домашних условиях

Репа

Неспроста именно этот корнеплод стал героем знаменитой детской сказки. Он всегда ценился за полезные свойства, большие размеры, приятный вкус.
Лучшие посадочные дни для репы: 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Огурцы

"Огурцы, посаженные в открытый грунт в мае, не надо адаптировать к ветру, им не страшны лучи весеннего солнца", - отмечает Альбина Павлова.
Посадить их надо 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28 мая.
Огурцы в теплице - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 20:47
Как правильно выращивать огурцы в теплице: выбор сорта и грамотный уход

Морковь

Майская посадка идеально подходит для выращивания корнеплода для зимнего хранения. Морковь будет крепкая и здоровая. Вероятность поражения морковной мухой гораздо меньше, чем у плодов, посаженных ранней весной.
В мае сеют морковь 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Редис

Чтобы сделать период созревания редиса более длительным, Альбина Павлова рекомендует сеять его в несколько приемов. "Сначала в марте, накрывая и уберегая от холодов, потом в апреле и в мае. Молодые, хрустящие плоды созреют как раз в период, когда на грядках есть огурцы, салат, шпинат, укроп, петрушка", - говорит агроном.
Дни посадки майского редиса: 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкУрожай редиса
Урожай редиса - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Урожай редиса

Яровой чеснок

Весной чеснок сажают только зубцами. При должном уходе за лето головки успевают вырасти и вызреть. "Опыт показывает, что в размерах такой чеснок может несколько уступать озимому, зато он лучше хранится, порядка года-двух, в отличие от четырех-пяти месяцев, после которых озимый начинает прорастать", - отмечает специалист.
В мае его можно посадить в следующих числах: 1, 2, 15, 17-20, 27, 28.

Фасоль

Спаржевая и лущильная фасоль – теплолюбивые растения. Пробивается и формируется фасоль стремительно, особенно если средняя температура на улице +15°С. Такой погода бывает именно в мае.

Горох

Еще одно бобовое растение, для которого третий месяц весны – идеальное время для посева. Почва в это время уже хорошо прогрета и семена в комфортных условиях дадут сильные ростки и богатый урожай.
Семена гороха - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 18:13
Когда сажать и как выращивать горох: советы опытных огородников

Бобы

Посадив бобы, огородники решают две важные задачи – выращивают вкусные стручки и насыщают почву азотом, делая ее плодороднее и легче. Агроном поясняет, что сегодня селекционерами выведены сорта этого южного растения, способные давать большой урожай даже в холодных регионах.
Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 22-24, 28-29 мая.

Помидоры

Одни огородники сажают семена на рассаду еще в марте, расставляя ящики и стаканчики с растениями на подоконниках и в освещенных местах, другие убеждены, что лучше высевать семена в парники. Они быстро догоняют домашнюю рассаду и меньше болеют.
Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.
Когда сажать помидоры - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:15
Когда сажать помидоры: правила посева и особенности выращивания томатов

Лук

По словам эксперта, сеять лук можно только тогда, когда установится стабильно теплая погода. Грунт на глубине пять-восемь сантиметров должен прогреться примерно до +14°С. Если земля будет холодной, есть риск, что большинство растений прорастет в стрелку.
Удачными днями для посева в мае станут 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Посадка лука - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 15:14
Когда и как правильно сажать лук в 2022 году: советы экспертов

Картофель

Уже много десятилетий майские праздники становятся днями посева картофеля. Недаром садоводы мечтают о хорошей погоде именно в это время.
Удачные даты посадки картофеля в мае: 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.
Посадка картофеля - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:48
В траву или в опилки: как и когда лучше сажать картофель в 2022 году

Перец

В мае рассаду перца высаживают в открытый грунт. Эксперт рекомендует дождаться того времени, когда угрозы заморозков уже не будет. Можно обезопасить себя от внезапных "сюрпризов", приготовив укрывной материал. Если день прохладный, и температура не поднялась выше 10°С, есть смысл не рисковать и накрыть перцы.
Время высадки культуры в мае: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.
Посадка перца - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 14:25
Посадка перца в 2022 году: когда готовить семена на рассаду

Что сажать в мае из зелени

В мае в огороде уже видны зеленые насаждения: укроп, петрушка, кинза, всевозможные салаты. Третий месяц весны подходит для повторного посева травянистых растений, чтобы и летом на столе была в изобилии зелень. В мае самыми благоприятными днями считаются: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Укроп

Ароматного укропа хозяйке нужно много: для салатов, всевозможных блюд и консервирования в летний период. Семена укропа и листья сушат, а также замораживают для приготовления блюд с ароматной пряностью зимой.
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Петрушка

Альбина Павлова отмечает, что основные сорта петрушки – двулетние. "Чтобы молодые листочки радовали здоровьем и силой, необходимо удобрить землю для посева минеральными и органическими подкормками. Место выбрать теплое и солнечное. Вовремя совершать полив, прополку, рыхление", - советует агроном.
© Pixabay / HansРассада петрушки
Рассада петрушки - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Pixabay / Hans
Рассада петрушки

Салат

Поистине разнообразная культура – салат. Листовой, кочанный, спаржевый, кресс-салат, руккола, китайская и пекинская капуста, фриссе – вот лишь небольшой список "родственников" этого вида растений.

Шпинат

Семена шпината быстро прорастают. Чтобы он хорошо рос, нужно обеспечить ему плодородную почву, поддерживать влажность, постоянно пропалывать и рыхлить.
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Что сажать в мае из цветов

Май – насыщенный месяц для цветовода. Именно на этот период приходится посадка цветов семенами и перенос на постоянное место выращенной рассады. Если правильно подобрать растения и грамотно подготовить посевной материал, то цветник будет непрерывно радовать в течение всего лета и осени, до самых заморозков.

Настурция

Чтобы настурция быстро расцвела, ее сеют в открытый грунт в мае, делая лунки по три семечки с расстоянием 25 сантиметров друг от друга. При опасности заморозков участок с посевами надо накрыть пленкой или материей.
Благоприятные дни: 5-7, 10-15, 23, 24 мая.
Для всех луковичных, в том числе тюльпанов, нарциссов и гладиолусов, определены дни посадки: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
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Тюльпаны

Традиционно тюльпаны высаживают осенью. Но есть способ их посадки весной. Для этого садоводы помещают луковицы в контейнеры в марте-апреле, а в мае определяют их на постоянное место.

Нарциссы

Если в течение зимы луковицы хранились правильно, то весной их можно высадить в саду на открытом участке. "Важно помнить: они требовательны к теплу. Земля должна быть уже прогретой. Грунт нужно вскопать на штык лопаты, а луковицам устроить серьезный отбор", - советует агроном.
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Гладиолусы

Сажать луковицы гладиолуса можно только в теплую землю. Посадочный материал замачивают в "Фитоспорине".

Бархатцы

Это одни из самых неприхотливых цветов-однолетников. Весной на рынке можно найти много рассады самых различных сортов. Бархатцы быстро всходят, растут и зацветают, даже если их посадить семенами в открытый грунт.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыращивание цветов
Выращивание цветов - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выращивание цветов

Василек

Яркий, красивый, неприхотливый цветок, летнее украшение любого сада. Стойкие к холодам и засухе семена укладывают в лунки глубиной полтора сантиметра, соблюдая расстояние между растениями не менее 15 см. Засыпают землей и слегка уплотняют. Однолетник, цветет до осени.

Космея

Цветы самой различной окраски с тонкими легкими лепестками относятся к семейству астровых.
Посеять или посадить рассаду однолетников (бархатцев, васильков, космеи) предпочтительно в определенные числа мая: 5-7, 10-15, 23, 24.
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Виола

В народе – "анютины глазки", двулетний неприхотливый цветок. Его выращивают рассадой и сеют семенами на грядки в мае.
Благоприятные дни: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Георгины

"Лучший способ посадки георгинов – клубнями. Делать это нужно вечером, когда солнце уже садится, или в пасмурный день", - говорит Альбина Павлова.
Майские дни, подходящие для посадки: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
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Советы эксперта

  • Неблагоприятными числами в мае станут 16, 29, 30 и 31. В эти дни нельзя сажать никакие растения.
  • Рассаду хорошо высаживать на рассвете или вечером.
  • Когда луна растет, растения подкармливают минеральными удобрениями, когда убывает – органическими.
"Много веков люди наблюдают за воздействием Луны на землю. Это позволило систематизировать опыт и создать лунный календарь, отражающий общие ритмы планеты и спутника. Попробуйте придерживаться его рекомендаций, если еще не приходилось этого делать, и вы заметите разницу в первый же сезон", - рекомендует агроном.
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