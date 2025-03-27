Посевной календарь на май 2025 года: что и когда лучше посадить
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Чтобы получить хороший урожай, многие садоводы-огородники ориентируются на даты посевного лунного календаря. Какие плодоовощные культуры, зелень и цветы лучше сажать в начале, середине и конце мая, а также благоприятные дни и сроки посева семян и посадки рассады в открытый грунт в последний весенний месяц 2025 года, советы агронома, — в материале РИА Новости.
Сроки посева по лунному календарю
Календарь составляют с учетом фаз луны. С его помощью можно узнать благоприятные для посадки того или иного растения дни и понять, в какое время заниматься садовыми работами стоит, а когда нет.
Влияние фаз луны на работу на участке:
- новолуние (первые три дня) — это табу на любые посадки и пересаживания;
- растущая луна — время, благоприятное для растений, плоды которых созревают над землей: ягоды, фрукты, некоторые овощи, цветы и так далее;
- полнолуние — время для прополки, подкормки, обработки от вредителей и болезней: всего два дня — до полной луны и после;
- убывающая луна — время, когда энергия направлена вниз, к земле: в этот период лучше сажать корнеплоды, луковичные.
Благоприятные дни для посева
Самые благоприятные дни — 29;
Благоприятные дни — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 30;
Нейтральные дни — 5, 9, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 31;
Нежелательные дни —4, 19, 23, 26, 27 .
Что сажать в мае
Агроном Альбина Павлова поясняет, что практически все овощи сеют или пересаживают в эту пору межсезонья, также третий месяц весны подходит для повторного посева травянистых растений, чтобы и летом на столе была в изобилии зелень. Май — насыщенный месяц для цветовода. Именно на этот период приходится посадка цветов семенами и перенос на постоянное место выращенной рассады. Если правильно подобрать растения и грамотно подготовить посевной материал, то цветник будет непрерывно радовать в течение всего лета и осени, до самых заморозков.
Из овощей
Ростки семян белокочанной капусты
Капуста
"Чтобы к осени на огороде красовались огромные кочаны, важно правильно подобрать семена и вовремя их посадить. Перед этим нужно обработать посевной материал нитрофоской или средством "Фитоспорин", — говорит эксперт.
Белокочанная капуста
Ранняя капуста не будет сильно плотной и тяжелой. Но это не является ее главными преимуществами. Уже к середине лета огородники снимают первый урожай, готовят ароматные щи и борщ, делают салаты. А поздняя любит первые осенние заморозки, в это время она становится особенно сочной и хрустящей.
Благоприятные дни майской посадки: 2, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 29, 30.
Цветная капуста
Этот вид капусты на первом этапе роста похож на раннюю белокочанную. Но в итоге формируются растения с белыми и молочными соцветиями. Цветную капусту сажают на рассаду и непосредственно в грунт семенами.
Сделать это лучше во второй половине месяца.
Кабачки
В мае уже можно сажать кабачки в грунт. Но необходимо следить за температурой воздуха, особенно ночью, когда еще вероятны заморозки. В случае этой угрозы проросшие растения необходимо укрыть.
В этом месяце подходящими для посадки днями станут: 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30.
Тыква
"Мускатная — ароматная и мягкая, твердокорая — сладковатая, но с жесткой оболочкой, крупноплодная — вырастает до огромных размеров. Это все о тыкве. При правильном уходе вырастить можно любую из этих разновидностей", — комментирует Альбина Павлова.
Посадить тыкву по лунному календарю нужно 16, 18 мая.
Свекла
По словам специалиста, этот корнеплод стойкий и сильный, он не боится небольших весенних заморозков, поэтому его смело можно высаживать в открытый грунт. Выбирая семена для посадки, важно учесть несколько факторов: сроки созревания, вкус, цвет и форму.
Благоприятные для посадки дни в мае: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 29, 30.
Специалист по сити-фармингу ухаживает за свеклой
Репа
Неспроста именно этот корнеплод стал героем знаменитой детской сказки. Он всегда ценился за полезные свойства, большие размеры, приятный вкус.
Лучшие посадочные дни для репы: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 29, 30 мая.
Огурцы
"Огурцы, посаженные в открытый грунт в мае, не надо адаптировать к ветру, им не страшны лучи весеннего солнца", — отмечает Альбина Павлова.
Посадить их надо 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30 мая.
Морковь
Майская посадка идеально подходит для выращивания корнеплода для зимнего хранения. Морковь будет крепкая и здоровая. Вероятность поражения морковной мухой гораздо меньше, чем у плодов, посаженных ранней весной.
В мае сеют морковь 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 29, 30 числа.
Когда сажать морковь: сроки и правила посадки в 2025 году
13 марта, 20:14
Редис
Чтобы сделать период созревания редиса более длительным, Альбина Павлова рекомендует сеять его в несколько приемов. "Сначала в марте, накрывая и уберегая от холодов, потом в апреле и в мае. Молодые хрустящие плоды созреют как раз в период, когда на грядках есть огурцы, салат, шпинат, укроп, петрушка", — говорит агроном.
Дни посадки майского редиса: 2, 3, 6, 7, 8, 16, 18, 21, 22, 29, 30.
Яровой чеснок
Весной чеснок сажают только зубцами. При должном уходе за лето головки успевают вырасти и вызреть. "Опыт показывает, что в размерах такой чеснок может несколько уступать озимому, зато он лучше хранится — порядка года-двух, в отличие от четырех-пяти месяцев, после которых озимый начинает прорастать", — отмечает специалист.
В мае его можно посадить в следующих числах: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30.
Фасоль
Спаржевая и лущильная фасоль — теплолюбивые растения. Пробивается и формируется фасоль стремительно, особенно если средняя температура на улице — 15 градусов Цельсия. Такой погода бывает именно в мае.
Выращивание бобовых в теплице
Горох
Еще одно бобовое растение, для которого третий месяц весны — идеальное время для посева. Почва в это время уже хорошо прогрета, и семена в комфортных условиях дадут сильные ростки и богатый урожай.
Бобы
Посадив бобы, огородники решают две важные задачи: выращивают вкусные стручки и насыщают почву азотом, делая ее плодороднее и легче. Агроном поясняет, что сегодня селекционерами выведены сорта этого южного растения, способные давать большой урожай даже в холодных регионах.
Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 1, 16, 18 мая.
Помидоры
Одни огородники сажают семена на рассаду еще в марте, расставляя ящики и стаканчики с растениями на подоконниках и в освещенных местах, другие убеждены, что лучше высевать семена в парники. Они быстро догоняют домашнюю рассаду и меньше болеют.
Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30 мая..
Лук
По словам эксперта, сеять лук можно только тогда, когда установится стабильно теплая погода. Грунт на глубине пяти-восьми сантиметров должен прогреться примерно до 14 градусов. Если земля будет холодной, есть риск, что большинство растений прорастут в стрелку.
Картофель
Уже много десятилетий майские праздники становятся днями посева картофеля. Недаром садоводы мечтают о хорошей погоде именно в это время.
Удачные даты посадки картофеля в мае: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30.
Перец
В мае рассаду перца высаживают в открытый грунт. Эксперт рекомендует дождаться того времени, когда угрозы заморозков уже не будет. Можно обезопасить себя от внезапных сюрпризов, приготовив укрывной материал. Если день прохладный и температура не поднялась выше десяти градусов, есть смысл не рисковать и накрыть перцы.
Рассада сладкого перца
Удачными днями для посева в мае станут 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30 числа.
Из зелени
В мае в огороде уже видны зеленые насаждения: укроп, петрушка, кинза, всевозможные салаты.
Укроп
Ароматного укропа хозяйке нужно много — для салатов, всевозможных блюд и консервирования в летний период. Семена укропа и листья сушат, а также замораживают для приготовления блюд с ароматной пряностью зимой.
Петрушка
Альбина Павлова отмечает, что основные сорта петрушки — двулетние. "Чтобы молодые листочки радовали здоровьем и силой, необходимо удобрить землю для посева минеральными и органическими подкормками. Место выбрать теплое и солнечное. Вовремя совершать полив, прополку, рыхление", — советует агроном.
Салат
Поистине разнообразная культура — салат. Листовой, кочанный, спаржевый, кресс-салат, руккола, китайская и пекинская капуста, фриссе — вот лишь небольшой список родственников этого вида растений.
Шпинат
Семена шпината быстро прорастают. Чтобы он хорошо рос, нужно обеспечить ему плодородную почву, поддерживать влажность, постоянно пропалывать и рыхлить.
Из цветов
Цветущие тюльпаны
Благоприятные дни для посадки цветов в мае 2025 года: 1, 6, 7, 8, 10 числа.
Настурция
Чтобы настурция быстро расцвела, ее сеют в открытый грунт в мае, делая лунки по три семечки с расстоянием 25 сантиметров друг от друга. При опасности заморозков участок с посевами надо накрыть пленкой или материей.
Тюльпаны
Традиционно тюльпаны высаживают осенью. Но есть способ их посадки весной. Для этого садоводы помещают луковицы в контейнеры в марте-апреле, а в мае определяют их на постоянное место.
Нарциссы
Если в течение зимы луковицы хранились правильно, то весной их можно высадить в саду на открытом участке. "Важно помнить: они требовательны к теплу. Земля должна быть уже прогретой. Грунт нужно вскопать на штык лопаты, а луковицам устроить серьезный отбор", — советует агроном.
Гладиолусы
Сажать луковицы гладиолуса можно только в теплую землю. Посадочный материал замачивают в средстве "Фитоспорин".
Бархатцы
Это одни из самых неприхотливых цветов-однолетников. Весной на рынке можно найти много рассады самых различных сортов. Бархатцы быстро всходят, растут и зацветают, даже если их посадить семенами в открытый грунт.
Василек
Яркий, красивый, неприхотливый цветок, летнее украшение любого сада. Стойкие к холодам и засухе семена укладывают в лунки глубиной полтора сантиметра, соблюдая расстояние между растениями не менее 15 сантиметров. Засыпают землей и слегка уплотняют. Однолетник цветет до осени.
Виола
Выращивание цветов для городских клумб
В народе — анютины глазки, двулетний неприхотливый цветок. Его выращивают рассадой и сеют семенами на грядки в мае.
Космея
Цветы самой различной окраски с тонкими легкими лепестками относятся к семейству астровых.
Георгины
"Лучший способ посадки георгинов — клубнями. Делать это нужно вечером, когда солнце уже садится, или в пасмурный день", — говорит Альбина Павлова.
Как сажать виноград: подготовка саженцев и способы посадки
13 марта, 19:09
Из деревьев
В последнем весеннем месяце можно сажать практически весь спектр плодовых деревьев, традиционно входящий в предпочтения российских дачников. Май — отличное время для посадки яблони, груши, сливы, вишни, черешни, алычи, айвы, абрикоса, а также популярных ягодных кустарников, начиная от всех видов смородины, заканчивая голубикой. Эксперты советуют отдавать предпочтение саженцам с еще нераскрывшимися почками, так как такие приживаются проще. Кроме того, молодые деревца в возрасте двух-трех лет быстрее привыкают к новому месту нежели взрослые.
Работы в огороде в мае
За маем недаром закрепилась репутация самого горячего месяца дачного сезона. Необходимо не только подготовить почву, заняться посадками новых растений, но и уделить время уходу за уже имеющимися деревьями и кустарниками. Благоприятные дни для садово-огородных работ по лунному календарю:
Саженцы яблонь различных сортов
Работы
Даты
Пересадка и пикировка растений
6, 7, 8
Прополка и прореживание растений
16, 18
Внесение минеральных удобрений
11, 12, 13, 16, 18, 21, 22
Внесение органических удобрений
11, 12, 13, 16, 18, 21, 22
Обрезка веток и побегов
2, 3, 14, 29, 30
Борьба с болезнями и вредителями
1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30
Прививка деревьев и кустарников
Не рекомендуется
Заготовка и укоренение черенков
6, 7, 8
Заготовка семенного материала
6, 7, 8
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений
16, 18
Посадка декоративных деревьев и кустарников
1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 29, 30
Советы опытных огородников
Рассаду хорошо высаживать на рассвете или вечером.
Когда луна растет, растения подкармливают минеральными удобрениями, когда убывает — органическими.
"Много веков люди наблюдают за воздействием Луны на Землю. Это позволило систематизировать опыт и создать лунный календарь, отражающий общие ритмы планеты и спутника. Попробуйте придерживаться его рекомендаций, если еще не приходилось этого делать, и вы заметите разницу в первый же сезон", — рекомендует агроном.