https://ria.ru/20250306/prazdnik-2002047820.html

6 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 6 марта в России и в мире по календарю

6 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Первые дни марта наполнены приятными хлопотами и подготовкой к главному празднику весны - Международному женскому дню. Но в весеннем праздничном календаре есть... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Первые дни марта наполнены приятными хлопотами и подготовкой к главному празднику весны - Международному женскому дню. Но в весеннем праздничном календаре есть немало других праздничных поводов: российские и международные, церковные и профессиональные. 6 марта 2025 года в России и в мире отмечаются дни рождения известных писателей и праздник зубного врача, важные исторические события и дни памяти. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и народные приметы - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране на 6 марта не приходится никаких профессиональных праздников, зато отмечается неофициальный Всероссийский день гурмана. Впрочем, его вполне могут считать своим профессиональным торжеством все россияне, которые искренне любят вкусно поесть и умеют по достоинству оценить изысканные блюда и всевозможные деликатесы. А лучший способ отметить эту дату - конечно, собраться в хорошей компании за праздничным столом.Церковный праздник сегодняКозельщанская икона Божией Матери относится к числу наиболее почитаемых, а в Россию попала, как считается, в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Прославилась икона многочисленными исцелениями, и люди приходили к ней в надежде получить спасение от одолевавших их недугов.6 марта также отмечается день памяти преподобного Тимофея в Символех, который был наделен даром исцелять болезни, а также изгонять злых духов. Долгие годы преподобный прожил отшельником и дожил до преклонных лет.В этот же день чтят память и святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского. Будучи очень образованным богословом, он усердно боролся с ересью и отстаивал чистоту православной веры.Также в церковном календаре в эту дату отмечаются дни памяти:Народный праздникВ народном календаре 6 марта известен как Тимофей Весновей, считалось, что ветер в это время приносит настоящее весеннее тепло, а значит, зима окончательно отступает. “Тимофей Весновей - уж тепло у дверей” - говорили по такому поводу в народе. Даже пожилые люди в этот день старались выйти во двор, чтобы насладиться теплой погодой.Нередко проводились и различные ритуалы, чтобы защитить дом, поля и животных от нечистой силы. А вот пересаживать растения в этот день не советовали: это могло привести к негативным последствиям.И, конечно, с 6 марта в народном календаре связано немало примет. Например, если в этот день за окном царила солнечная и теплая погода, то и вся грядущая весна будет такой же. Вернувшиеся вовремя перелетные птицы считались приметой, что урожай хлеба в текущем году будет богатым.Какой сегодня праздник в миреОдин из главных праздников, ежегодно отмечаемых 6 марта, - это Международный день зубного врача. История стоматологии насчитывает многие столетия, а в России ее активное развитие началось при Петре I (и сам император освоил эту важную профессию). Дата, под которой новый профессиональный праздник был внесен в календарь, выбрана в память об одном из ключевых событий в этой сфере - изобретении стоматологического бора (произошло это в 1790 году).Памятные даты в истории1665 год - день рождения первого в истории научного журнала под названием “Философские труды Королевского общества”;1853 году - премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата", состоявшаяся в Венеции;1899 год - получен патент на новое лекарство - аспирин (этот день даже носит название день рождения аспирина);1902 год - основан знаменитый футбольный клуб "Реал";1925 год - увидел свет самый первый номер газеты “Пионерская правда”.Кто родился 6 марта из знаменитостей6 марта на свет появились:ИмениныСвои именины 6 марта отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, а также Ольга, Павел и Тимофей.

https://ria.ru/20221125/zuby-1834312439.html

https://ria.ru/20130304/925668903.html

https://ria.ru/20131010/968614363.html

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праздники, религиозные праздники, россия, общество