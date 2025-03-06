6 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Первые дни марта наполнены приятными хлопотами и подготовкой к главному празднику весны - Международному женскому дню. Но в весеннем праздничном календаре есть немало других праздничных поводов: российские и международные, церковные и профессиональные. 6 марта 2025 года в России и в мире отмечаются дни рождения известных писателей и праздник зубного врача, важные исторические события и дни памяти. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и народные приметы - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране на 6 марта не приходится никаких профессиональных праздников, зато отмечается неофициальный Всероссийский день гурмана. Впрочем, его вполне могут считать своим профессиональным торжеством все россияне, которые искренне любят вкусно поесть и умеют по достоинству оценить изысканные блюда и всевозможные деликатесы. А лучший способ отметить эту дату - конечно, собраться в хорошей компании за праздничным столом.

Церковный праздник сегодня

Козельщанская икона Божией Матери относится к числу наиболее почитаемых, а в Россию попала, как считается, в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Прославилась икона многочисленными исцелениями, и люди приходили к ней в надежде получить спасение от одолевавших их недугов.

6 марта также отмечается день памяти преподобного Тимофея в Символех, который был наделен даром исцелять болезни, а также изгонять злых духов. Долгие годы преподобный прожил отшельником и дожил до преклонных лет.

В этот же день чтят память и святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского. Будучи очень образованным богословом, он усердно боролся с ересью и отстаивал чистоту православной веры.

Также в церковном календаре в эту дату отмечаются дни памяти:

святителя Георгия, епископа Амастридского;

священномучеников и пресвитеров Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория Хлебунова;

священномученика Константина Пятикрестовского, пресвитера;

священномученика Павла Широкогорова, диакона;

священномученика Павла Широкогорова, диакона; мученицы Ольги Кошелевой.

Народный праздник

В народном календаре 6 марта известен как Тимофей Весновей, считалось, что ветер в это время приносит настоящее весеннее тепло, а значит, зима окончательно отступает. “Тимофей Весновей - уж тепло у дверей” - говорили по такому поводу в народе. Даже пожилые люди в этот день старались выйти во двор, чтобы насладиться теплой погодой.

Нередко проводились и различные ритуалы, чтобы защитить дом, поля и животных от нечистой силы. А вот пересаживать растения в этот день не советовали: это могло привести к негативным последствиям.

И, конечно, с 6 марта в народном календаре связано немало примет. Например, если в этот день за окном царила солнечная и теплая погода, то и вся грядущая весна будет такой же. Вернувшиеся вовремя перелетные птицы считались приметой, что урожай хлеба в текущем году будет богатым.

Какой сегодня праздник в мире

Один из главных праздников, ежегодно отмечаемых 6 марта, - это Международный день зубного врача. История стоматологии насчитывает многие столетия, а в России ее активное развитие началось при Петре I (и сам император освоил эту важную профессию). Дата, под которой новый профессиональный праздник был внесен в календарь, выбрана в память об одном из ключевых событий в этой сфере - изобретении стоматологического бора (произошло это в 1790 году).

Памятные даты в истории

1665 год - день рождения первого в истории научного журнала под названием “Философские труды Королевского общества”;

1853 году - премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата", состоявшаяся в Венеции;

1899 год - получен патент на новое лекарство - аспирин (этот день даже носит название день рождения аспирина);

1902 год - основан знаменитый футбольный клуб "Реал";

1925 год - увидел свет самый первый номер газеты “Пионерская правда”.

Кто родился 6 марта из знаменитостей

6 марта на свет появились:

итальянский скульптор, поэт и художник Микеланджело Буонарроти (1475 год);

писатель и автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов (1815 год);

писатель-сатирик Михаил Жванецкий (1934 год);

писатель и журналист Габриэль Гарсиа Маркес (1927 год);

писатель и журналист (1927 год); первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова (1937 год).

Именины