6 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Первые дни марта наполнены приятными хлопотами и подготовкой к главному празднику весны - Международному женскому дню. Но в весеннем праздничном календаре есть немало других праздничных поводов: российские и международные, церковные и профессиональные. 6 марта 2025 года в России и в мире отмечаются дни рождения известных писателей и праздник зубного врача, важные исторические события и дни памяти. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и народные приметы - в материале РИА Новости.
Как правильно чистить зубы: сколько раз и как долго, основные ошибки
25 ноября 2022, 18:07
Какой сегодня праздник в России
В нашей стране на 6 марта не приходится никаких профессиональных праздников, зато отмечается неофициальный Всероссийский день гурмана. Впрочем, его вполне могут считать своим профессиональным торжеством все россияне, которые искренне любят вкусно поесть и умеют по достоинству оценить изысканные блюда и всевозможные деликатесы. А лучший способ отметить эту дату - конечно, собраться в хорошей компании за праздничным столом.
© Getty Images / Justin CaseДевушка в ресторане
© Getty Images / Justin Case
Девушка в ресторане
Церковный праздник сегодня
Козельщанская икона Божией Матери относится к числу наиболее почитаемых, а в Россию попала, как считается, в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Прославилась икона многочисленными исцелениями, и люди приходили к ней в надежде получить спасение от одолевавших их недугов.
6 марта также отмечается день памяти преподобного Тимофея в Символех, который был наделен даром исцелять болезни, а также изгонять злых духов. Долгие годы преподобный прожил отшельником и дожил до преклонных лет.
В этот же день чтят память и святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского. Будучи очень образованным богословом, он усердно боролся с ересью и отстаивал чистоту православной веры.
Также в церковном календаре в эту дату отмечаются дни памяти:
- святителя Георгия, епископа Амастридского;
- священномучеников и пресвитеров Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория Хлебунова;
- священномученика Константина Пятикрестовского, пресвитера;
- священномученика Павла Широкогорова, диакона;
- мученицы Ольги Кошелевой.
Народный праздник
В народном календаре 6 марта известен как Тимофей Весновей, считалось, что ветер в это время приносит настоящее весеннее тепло, а значит, зима окончательно отступает. “Тимофей Весновей - уж тепло у дверей” - говорили по такому поводу в народе. Даже пожилые люди в этот день старались выйти во двор, чтобы насладиться теплой погодой.
Нередко проводились и различные ритуалы, чтобы защитить дом, поля и животных от нечистой силы. А вот пересаживать растения в этот день не советовали: это могло привести к негативным последствиям.
И, конечно, с 6 марта в народном календаре связано немало примет. Например, если в этот день за окном царила солнечная и теплая погода, то и вся грядущая весна будет такой же. Вернувшиеся вовремя перелетные птицы считались приметой, что урожай хлеба в текущем году будет богатым.
Какой сегодня праздник в мире
Один из главных праздников, ежегодно отмечаемых 6 марта, - это Международный день зубного врача. История стоматологии насчитывает многие столетия, а в России ее активное развитие началось при Петре I (и сам император освоил эту важную профессию). Дата, под которой новый профессиональный праздник был внесен в календарь, выбрана в память об одном из ключевых событий в этой сфере - изобретении стоматологического бора (произошло это в 1790 году).
Биография Петра I Алексеевича Романова
4 марта 2013, 11:58
Памятные даты в истории
1665 год - день рождения первого в истории научного журнала под названием “Философские труды Королевского общества”;
1853 году - премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата", состоявшаяся в Венеции;
Биография Джузеппе Верди
10 октября 2013, 10:10
1899 год - получен патент на новое лекарство - аспирин (этот день даже носит название день рождения аспирина);
1902 год - основан знаменитый футбольный клуб "Реал";
1925 год - увидел свет самый первый номер газеты “Пионерская правда”.
Кто родился 6 марта из знаменитостей
6 марта на свет появились:
- итальянский скульптор, поэт и художник Микеланджело Буонарроти(1475 год);
- писатель и автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов(1815 год);
- писатель-сатирик Михаил Жванецкий (1934 год);
- писатель и журналист Габриэль Гарсиа Маркес (1927 год);
- первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова (1937 год).
Именины
Свои именины 6 марта отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, а также Ольга, Павел и Тимофей.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня