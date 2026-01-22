Рейтинг@Mail.ru
Майские праздники 2026: как отдыхаем, календарь выходных, даты 1 и 9 мая
11:57 22.01.2026 (обновлено: 12:03 22.01.2026)
Майские праздники 2026: производственный календарь, выходные — как отдыхаем
Майские праздники 2026: как отдыхаем, календарь выходных, даты 1 и 9 мая
Майские праздники 2026: производственный календарь, выходные — как отдыхаем
Майские праздники в 2026 году пройдут в два этапа. Как отдыхаем, сколько будет выходных и рабочих дней и выгодно ли брать отпуск — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:57:00+03:00
2026-01-22T12:03:00+03:00
общество
производственный календарь
праздники
2026
Екатерина Агаева
общество, производственный календарь, праздники
Общество, Производственный календарь, Праздники

Майские праздники 2026: производственный календарь, выходные — как отдыхаем

© ИнфографикаПроизводственный календарь — 2026. Май
Производственный календарь — 2026. Май
© Инфографика
Производственный календарь — 2026. Май
Агаева Екатерина
Екатерина Агаева
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Майские праздники в 2026 году пройдут в два этапа. Как отдыхаем, сколько будет выходных и рабочих дней и выгодно ли брать отпуск — в материале РИА Новости.

Когда отдыхаем в мае 2026 года

В 2026 году майские праздники в России официально разделены на два коротких периода. Такое расписание связано с переносами выходных и более длинными новогодними каникулами.

Первые майские

В честь Праздника весны и труда россияне отдыхают:
  • 1 мая (пятница);
  • 2–3 мая (суббота и воскресенье).
Итого — 3 дня подряд.

Вторые майские

Ко Дню Победы предусмотрен еще один период отдыха:
  • 9 мая (суббота);
  • 10–11 мая — выходные с переносом.
Таким образом, на День Победы также приходится 3 выходных дня.

Период

Повод

Даты

Продолжительность

Первые майские

Праздник весны и труда

1 мая (пятница), 2–3 мая (суббота и воскресенье)

3 дня подряд

Вторые майские

День Победы

9 мая (суббота), 10–11 мая (выходные с переносом)

3 дня подряд

Рабочие дни между праздниками

Между двумя праздничными периодами — четыре рабочих дня: с 4 по 8 мая. Сокращенных рабочих дней в этот период нет.

Производственный календарь

Производственный календарь на май 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.

Показатель

Количество дней / часов

Календарных дней

31

Рабочих дней

19

Выходных и нерабочих праздничных дней

12

Норма рабочего времени (40-часовая неделя)

151 час

Норма рабочего времени (36-часовая неделя)

147,2 часа

Норма рабочего времени (24-часовая неделя)

90,2 часа

Норма рабочего времени в мае

Май — один из месяцев с пониженной нормой рабочего времени. Из-за большого числа праздничных дней рабочих дней меньше, чем в большинстве месяцев года. Это влияет на график, оплату труда и расчет отпускных.

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

По Трудовому кодексу РФ привлечение к работе в праздничный выходной возможно только:
  • с письменного согласия работника;
  • при необходимости для непрерывной работы организации;
  • с двойной оплатой либо предоставлением отгула.
"Работодатель не может заставить работать в выходные и праздничные дни без письменного согласия сотрудника. Если вы не давали согласие, то выходить не обязаны", — поясняет генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Когда выгодно взять отпуск в мае

С точки зрения отдыха май удобен: можно получить длинные каникулы, используя минимальное число отпускных дней. Например, если взять отпуск с 4 по 8 мая, получится 11 дней отдыха подряд.
Однако с финансовой стороны май — не самый выгодный месяц. Из-за малого количества рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, чем в апреле или июне, а отпускные рассчитываются по среднему заработку.
"Финансово выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль — 22 трудовых дня. В такие периоды выше стоимость выходных, а значит больше средств придет на отпуск. В мае 2026 года только 19 рабочих дней, а значит длительный отдых не увеличит доход", — поясняет Екатерина Агаева.
При этом май остается удобным месяцем, если приоритет — не деньги, а продолжительность отдыха.
Эксперт советует: "Если ваша цель — не финансовая выгода, а отдохнуть как можно дольше и потратить как можно меньше отпускных дней, то май — отличный вариант. Например, если взять отпуск с 12 по 15 мая, то получится отдохнуть девять дней подряд — с 9 по 17 мая".

Законодательная база

Порядок установления праздничных и выходных дней в России закреплен на федеральном уровне и является обязательным для всех работодателей независимо от формы собственности и режима работы.
Официальные праздничные и выходные дни устанавливаются:
  • Трудовым кодексом РФ, который определяет перечень нерабочих праздничных дат, правила привлечения к работе в выходные и порядок компенсации;
  • постановлениями правительства о переносе выходных дней, которые утверждаются ежегодно;
  • ежегодным производственным календарем, где фиксируются рабочие, выходные, праздничные и предпраздничные дни, а также нормы рабочего времени для разных графиков.
Согласно Трудовому кодексу, если праздничный день совпадает с выходным, он может быть перенесен на другой рабочий день. Именно этот механизм позволяет формировать более удобный график отдыха, в том числе в период майских праздников.
Перенос выходных осуществляется официально, отдельным правительственным документом, который публикуется заранее — как правило, за год до наступления календарного периода. Это позволяет работодателям и сотрудникам заблаговременно планировать график работы, отпуск и режим труда.

Чем заняться на майские праздники

Майские праздники — время, когда страна массово отдыхает и гуляет. Самые популярные форматы отдыха:
  • поездки по России: Золотое кольцо, Кавказ, Алтай, Калининград;
  • участие в мероприятиях ко Дню Победы, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны;
  • дачный отдых, пикники, прогулки на природе.
Несмотря на то что в 2026 году праздники будут короче, для многих россиян это по-прежнему важный период отдыха в начале весны.
 
