Майские праздники 2026: производственный календарь, выходные — как отдыхаем

МОСКВА — РИА Новости. Майские праздники в 2026 году пройдут в два этапа. Как отдыхаем, сколько будет выходных и рабочих дней и выгодно ли брать отпуск — в материале РИА Новости.

Когда отдыхаем в мае 2026 года

В 2026 году майские праздники в России официально разделены на два коротких периода. Такое расписание связано с переносами выходных и более длинными новогодними каникулами.

Первые майские

В честь Праздника весны и труда россияне отдыхают:

1 мая (пятница);

2–3 мая (суббота и воскресенье).

Итого — 3 дня подряд.

Вторые майские

Ко Дню Победы предусмотрен еще один период отдыха:

9 мая (суббота);

10–11 мая — выходные с переносом.

Таким образом, на День Победы также приходится 3 выходных дня.

Период Повод Даты Продолжительность Первые майские Праздник весны и труда 1 мая (пятница), 2–3 мая (суббота и воскресенье) 3 дня подряд Вторые майские День Победы 9 мая (суббота), 10–11 мая (выходные с переносом) 3 дня подряд

Рабочие дни между праздниками

Между двумя праздничными периодами — четыре рабочих дня: с 4 по 8 мая. Сокращенных рабочих дней в этот период нет.

Производственный календарь

Производственный календарь на май 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.

Показатель Количество дней / часов Календарных дней 31 Рабочих дней 19 Выходных и нерабочих праздничных дней 12 Норма рабочего времени (40-часовая неделя) 151 час Норма рабочего времени (36-часовая неделя) 147,2 часа Норма рабочего времени (24-часовая неделя) 90,2 часа

Норма рабочего времени в мае

Май — один из месяцев с пониженной нормой рабочего времени. Из-за большого числа праздничных дней рабочих дней меньше, чем в большинстве месяцев года. Это влияет на график, оплату труда и расчет отпускных.

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

По Трудовому кодексу РФ привлечение к работе в праздничный выходной возможно только:

с письменного согласия работника;

при необходимости для непрерывной работы организации;

с двойной оплатой либо предоставлением отгула.

"Работодатель не может заставить работать в выходные и праздничные дни без письменного согласия сотрудника. Если вы не давали согласие, то выходить не обязаны", — поясняет генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Когда выгодно взять отпуск в мае

С точки зрения отдыха май удобен: можно получить длинные каникулы, используя минимальное число отпускных дней. Например, если взять отпуск с 4 по 8 мая, получится 11 дней отдыха подряд.

Однако с финансовой стороны май — не самый выгодный месяц. Из-за малого количества рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, чем в апреле или июне, а отпускные рассчитываются по среднему заработку.

"Финансово выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль — 22 трудовых дня. В такие периоды выше стоимость выходных, а значит больше средств придет на отпуск. В мае 2026 года только 19 рабочих дней, а значит длительный отдых не увеличит доход", — поясняет Екатерина Агаева.

При этом май остается удобным месяцем, если приоритет — не деньги, а продолжительность отдыха.

Эксперт советует: "Если ваша цель — не финансовая выгода, а отдохнуть как можно дольше и потратить как можно меньше отпускных дней, то май — отличный вариант. Например, если взять отпуск с 12 по 15 мая, то получится отдохнуть девять дней подряд — с 9 по 17 мая".

Законодательная база

Порядок установления праздничных и выходных дней в России закреплен на федеральном уровне и является обязательным для всех работодателей независимо от формы собственности и режима работы.

Официальные праздничные и выходные дни устанавливаются:

Трудовым кодексом РФ, который определяет перечень нерабочих праздничных дат, правила привлечения к работе в выходные и порядок компенсации;

постановлениями правительства о переносе выходных дней, которые утверждаются ежегодно;

ежегодным производственным календарем, где фиксируются рабочие, выходные, праздничные и предпраздничные дни, а также нормы рабочего времени для разных графиков.

Согласно Трудовому кодексу, если праздничный день совпадает с выходным, он может быть перенесен на другой рабочий день. Именно этот механизм позволяет формировать более удобный график отдыха, в том числе в период майских праздников.

Перенос выходных осуществляется официально, отдельным правительственным документом, который публикуется заранее — как правило, за год до наступления календарного периода. Это позволяет работодателям и сотрудникам заблаговременно планировать график работы, отпуск и режим труда.

Чем заняться на майские праздники

Майские праздники — время, когда страна массово отдыхает и гуляет. Самые популярные форматы отдыха:

поездки по России: Золотое кольцо, Кавказ, Алтай, Калининград;

участие в мероприятиях ко Дню Победы, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны;

дачный отдых, пикники, прогулки на природе.