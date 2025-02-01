https://ria.ru/20250201/prazdnik-1996702008.html

1 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 1 февраля в России и в мире по календарю

1 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

На последний месяц зимы 2025 года в календаре России приходится множество праздничных дней: профессиональных, церковных, международных. Какой сегодня праздник... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На последний месяц зимы 2025 года в календаре России приходится множество праздничных дней: профессиональных, церковных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России1 февраля в России - это день работника лифтового хозяйства, Макарьев день, а также дата, которая отмечена целым рядом важных исторических событий.Профессиональный праздникВ первый день февраля свой профессиональный праздник отмечают все граждане, чья работа так или иначе связана с производством, установкой и обеспечением бесперебойной работы одного из древнейших подъемных механизмов - лифта. Этот праздник носит название День работника лифтового хозяйства, однако порой упоминается как День лифтовика.Считается, что именно в этот день в середине прошлого века началась история всей лифтовой сферы, так как 1 февраля 1949 года Советом министров СССР было принято постановление "Об организации производства лифтов".Церковный праздник сегодняВ церковном календаре 1 февраля отмечен сразу несколькими значимыми событиями. Так, именно на эту дату приходится день памяти преподобного Макария Великого, Египетского. По преданию, еще будучи юношей, Макарий женился, но вскоре овдовел, после чего выбрал для себя путь отшельника и удалился в пустыню, где жил в уединении и постоянных молитвах. Обладал даром исцеления, а во время правления императора Валента был сослан на остров, где ему удалось крестить всех живших там язычников. Оставил после себя множество наставлений.Также 1 февраля отмечают и день памяти святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского. Родился в Константинополе, в весьма уважаемой семьи, но в юном возрасте остался сиротой. Он известен как талантливый проповедник и верный защитник православной веры.Также в этот день вспоминают имя блаженного Феодора Новгородского, Христа ради юродивого, который старался жить праведной жизнью и по доброй воле принял на себя подвиг юродства (жил в суровой нищете, соблюдал строгий пост и беспрестанно молился).В этот же день в православном календаре отмечаются дни памяти:1 февраля православные россияне отмечают также и обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.Народный праздникВ народном календаре 1 февраля известен как Макарьев день. Второе его название - Весноуказчик, так как считалось, что, наблюдая за погодой в этот день, можно предсказать, какая весна ждет впереди. За окном ясно - значит, долгожданная оттепель не за горами. Заметает снегом? Весна может припоздниться, ждать ее стоит не раньше Масленицы.В народе верили, что этот день является благоприятным для начала новых дел. Старались запомнить и приснившиеся сновидения: они вполне могли оказаться вещими (если верно все истолковать). В Макарьев день люди старались избегать дурных мыслей и поступков. Также среди неблагоприятных примет - носить черное и стричь волосы.Какой сегодня праздник в миреСладкоежки всего мира отмечают 1 февраля Международный день десерта. Пусть официального статуса у этого события нет, однако поклонники тирамису, чизкейков и других кондитерских шедевров в этот день не отказывают себе в удовольствии полакомиться любимым угощением. К слову, изначально 1 февраля был выбран для праздника потому, что был связан с историей создания популярного десерта на палочке под названием “кейк-поп”.В свою очередь для мусульман 1 февраля - это Всемирный день хиджаба. Название этого известного атрибута женской одежды переводится как "покров” или “завеса".Памятные даты в истории1671 год - царь Алексей Михайлович во второй раз женился. Его избранницей стала юная Наталья Нарышкина, которой на тот момент было 19 лет. В этом браке родится император Пётр I;1709 год - на одном из необитаемых островов в Тихом океане был обнаружен выживший после кораблекрушения моряк Александр Селкирк. Вдали от людей он провел более четырех лет и именно его история легла в основу образа знаменитого Робинзона Крузо;1921 год - в Петрограде создана новая группа писателей под названием “Серапионовы братья”. В нее входили Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Корней Чуковский и другие писатели;2009 год - состоялась интронизация XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кто родился 1 февраля из знаменитостей1 февраля свой день рождения отмечали и отмечают:Именины1 февраля именинниками являются Антон, Григорий, Ефим, Макар, Николай, Арсений, Марк, Петр, Феодосия и Федор.

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https://ria.ru/20190810/1557292100.html

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Артем Смирнов

россия, ссср, религиозные праздники, праздники, общество