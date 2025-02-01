Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 февраля в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/prazdnik-1996702008.html
1 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 февраля в России и в мире по календарю
1 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
На последний месяц зимы 2025 года в календаре России приходится множество праздничных дней: профессиональных, церковных, международных. Какой сегодня праздник... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:00:00+03:00
2025-02-01T06:00:00+03:00
россия
ссср
религиозные праздники
праздники
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996703101_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_33ddc783301c9eaf0ed8450698932571.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На последний месяц зимы 2025 года в календаре России приходится множество праздничных дней: профессиональных, церковных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России1 февраля в России - это день работника лифтового хозяйства, Макарьев день, а также дата, которая отмечена целым рядом важных исторических событий.Профессиональный праздникВ первый день февраля свой профессиональный праздник отмечают все граждане, чья работа так или иначе связана с производством, установкой и обеспечением бесперебойной работы одного из древнейших подъемных механизмов - лифта. Этот праздник носит название День работника лифтового хозяйства, однако порой упоминается как День лифтовика.Считается, что именно в этот день в середине прошлого века началась история всей лифтовой сферы, так как 1 февраля 1949 года Советом министров СССР было принято постановление "Об организации производства лифтов".Церковный праздник сегодняВ церковном календаре 1 февраля отмечен сразу несколькими значимыми событиями. Так, именно на эту дату приходится день памяти преподобного Макария Великого, Египетского. По преданию, еще будучи юношей, Макарий женился, но вскоре овдовел, после чего выбрал для себя путь отшельника и удалился в пустыню, где жил в уединении и постоянных молитвах. Обладал даром исцеления, а во время правления императора Валента был сослан на остров, где ему удалось крестить всех живших там язычников. Оставил после себя множество наставлений.Также 1 февраля отмечают и день памяти святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского. Родился в Константинополе, в весьма уважаемой семьи, но в юном возрасте остался сиротой. Он известен как талантливый проповедник и верный защитник православной веры.Также в этот день вспоминают имя блаженного Феодора Новгородского, Христа ради юродивого, который старался жить праведной жизнью и по доброй воле принял на себя подвиг юродства (жил в суровой нищете, соблюдал строгий пост и беспрестанно молился).В этот же день в православном календаре отмечаются дни памяти:1 февраля православные россияне отмечают также и обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.Народный праздникВ народном календаре 1 февраля известен как Макарьев день. Второе его название - Весноуказчик, так как считалось, что, наблюдая за погодой в этот день, можно предсказать, какая весна ждет впереди. За окном ясно - значит, долгожданная оттепель не за горами. Заметает снегом? Весна может припоздниться, ждать ее стоит не раньше Масленицы.В народе верили, что этот день является благоприятным для начала новых дел. Старались запомнить и приснившиеся сновидения: они вполне могли оказаться вещими (если верно все истолковать). В Макарьев день люди старались избегать дурных мыслей и поступков. Также среди неблагоприятных примет - носить черное и стричь волосы.Какой сегодня праздник в миреСладкоежки всего мира отмечают 1 февраля Международный день десерта. Пусть официального статуса у этого события нет, однако поклонники тирамису, чизкейков и других кондитерских шедевров в этот день не отказывают себе в удовольствии полакомиться любимым угощением. К слову, изначально 1 февраля был выбран для праздника потому, что был связан с историей создания популярного десерта на палочке под названием “кейк-поп”.В свою очередь для мусульман 1 февраля - это Всемирный день хиджаба. Название этого известного атрибута женской одежды переводится как "покров” или “завеса".Памятные даты в истории1671 год - царь Алексей Михайлович во второй раз женился. Его избранницей стала юная Наталья Нарышкина, которой на тот момент было 19 лет. В этом браке родится император Пётр I;1709 год - на одном из необитаемых островов в Тихом океане был обнаружен выживший после кораблекрушения моряк Александр Селкирк. Вдали от людей он провел более четырех лет и именно его история легла в основу образа знаменитого Робинзона Крузо;1921 год - в Петрограде создана новая группа писателей под названием “Серапионовы братья”. В нее входили Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Корней Чуковский и другие писатели;2009 год - состоялась интронизация XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кто родился 1 февраля из знаменитостей1 февраля свой день рождения отмечали и отмечают:Именины1 февраля именинниками являются Антон, Григорий, Ефим, Макар, Николай, Арсений, Марк, Петр, Феодосия и Федор.
https://ria.ru/20220201/leschenko-1569195695.html
https://ria.ru/20190201/1550354449.html
https://ria.ru/20250201/tserkovnyy-1914410309.html
https://ria.ru/20190810/1557292100.html
https://ria.ru/20211120/patriarkh-1759585192.html
https://ria.ru/20210201/eltsin-1595096575.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996703101_446:250:2843:2048_1920x0_80_0_0_fd2de9750d4c6e33cc589f8f5ac45e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, религиозные праздники, праздники, общество
Россия, СССР, Религиозные праздники, Праздники, Общество

1 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Vladimir VladimirovКакой сегодня праздник 1 февраля
Какой сегодня праздник 1 февраля - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Getty Images / Vladimir Vladimirov
Какой сегодня праздник 1 февраля
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На последний месяц зимы 2025 года в календаре России приходится множество праздничных дней: профессиональных, церковных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

1 февраля в России - это день работника лифтового хозяйства, Макарьев день, а также дата, которая отмечена целым рядом важных исторических событий.
Певец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Биография Льва Лещенко
1 февраля 2022, 04:04

Профессиональный праздник

В первый день февраля свой профессиональный праздник отмечают все граждане, чья работа так или иначе связана с производством, установкой и обеспечением бесперебойной работы одного из древнейших подъемных механизмов - лифта. Этот праздник носит название День работника лифтового хозяйства, однако порой упоминается как День лифтовика.
Считается, что именно в этот день в середине прошлого века началась история всей лифтовой сферы, так как 1 февраля 1949 года Советом министров СССР было принято постановление "Об организации производства лифтов".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛифтовые кнопки в доме на Котельнической набережной в Москве
Лифтовые кнопки в доме на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лифтовые кнопки в доме на Котельнической набережной в Москве

Церковный праздник сегодня

В церковном календаре 1 февраля отмечен сразу несколькими значимыми событиями. Так, именно на эту дату приходится день памяти преподобного Макария Великого, Египетского. По преданию, еще будучи юношей, Макарий женился, но вскоре овдовел, после чего выбрал для себя путь отшельника и удалился в пустыню, где жил в уединении и постоянных молитвах. Обладал даром исцеления, а во время правления императора Валента был сослан на остров, где ему удалось крестить всех живших там язычников. Оставил после себя множество наставлений.
1 февраля: память преподобного Макария Великого
1 февраля 2019, 00:14
Также 1 февраля отмечают и день памяти святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского. Родился в Константинополе, в весьма уважаемой семьи, но в юном возрасте остался сиротой. Он известен как талантливый проповедник и верный защитник православной веры.
Также в этот день вспоминают имя блаженного Феодора Новгородского, Христа ради юродивого, который старался жить праведной жизнью и по доброй воле принял на себя подвиг юродства (жил в суровой нищете, соблюдал строгий пост и беспрестанно молился).
В этот же день в православном календаре отмечаются дни памяти:
  • преподобного Макария Римлянина, Новгородского(родился в Риме, но покинул его и принял монашество в Великом Новгороде, в Свирском монастыре);
  • преподобного Макария, постника Печерского, и преподобного Макария, диакона Печерского;
  • мученицы Евфрасии Никомидийской (за свою веру была подвергнута наказанию);
  • преподобного Макария Александрийского (долгие годы прожил в суровом воздержании и не поддался искушениям, а также известен многочисленными чудесами);
  • преподобного Антония, столпника Марткопского(причисляется к основателям грузинского монашества);
  • святителя Арсения, архиепископа Керкирского(аскет и прославленный духовный писатель);
  • -священномучеников Петра Скипетрова и Николая Восторгова, а также мученика Феодора Гусева.
1 февраля православные россияне отмечают также и обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
14:00

Народный праздник

В народном календаре 1 февраля известен как Макарьев день. Второе его название - Весноуказчик, так как считалось, что, наблюдая за погодой в этот день, можно предсказать, какая весна ждет впереди. За окном ясно - значит, долгожданная оттепель не за горами. Заметает снегом? Весна может припоздниться, ждать ее стоит не раньше Масленицы.
В народе верили, что этот день является благоприятным для начала новых дел. Старались запомнить и приснившиеся сновидения: они вполне могли оказаться вещими (если верно все истолковать). В Макарьев день люди старались избегать дурных мыслей и поступков. Также среди неблагоприятных примет - носить черное и стричь волосы.

Какой сегодня праздник в мире

Сладкоежки всего мира отмечают 1 февраля Международный день десерта. Пусть официального статуса у этого события нет, однако поклонники тирамису, чизкейков и других кондитерских шедевров в этот день не отказывают себе в удовольствии полакомиться любимым угощением. К слову, изначально 1 февраля был выбран для праздника потому, что был связан с историей создания популярного десерта на палочке под названием “кейк-поп”.
В свою очередь для мусульман 1 февраля - это Всемирный день хиджаба. Название этого известного атрибута женской одежды переводится как "покров” или “завеса".
Михаил Михайлович Зощенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2019
Биография Михаила Зощенко
10 августа 2019, 01:03

Памятные даты в истории

1671 год - царь Алексей Михайлович во второй раз женился. Его избранницей стала юная Наталья Нарышкина, которой на тот момент было 19 лет. В этом браке родится император Пётр I;
1709 год - на одном из необитаемых островов в Тихом океане был обнаружен выживший после кораблекрушения моряк Александр Селкирк. Вдали от людей он провел более четырех лет и именно его история легла в основу образа знаменитого Робинзона Крузо;
1921 год - в Петрограде создана новая группа писателей под названием “Серапионовы братья”. В нее входили Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Корней Чуковский и другие писатели;
2009 год - состоялась интронизация XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Божественной литургии и чина освящения святого мира в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Биография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
20 ноября 2021, 00:33

Кто родился 1 февраля из знаменитостей

1 февраля свой день рождения отмечали и отмечают:
  • автор романа-антиутопии “Мы” Евгений Замятин (1884 год);
  • американский актер и исполнитель роли обаятельного Ретта Батлера в экранизации романа “Унесенные ветром” Кларк Гейбл (1901 год);
  • первый президент России Борис Ельцин (1931 год);
  • певец и Народный артист РСФСР Лев Лещенко (1942 год);
  • актер и сын легендарного Брюса Ли Брендон Ли, чья жизнь трагически оборвалась на съемках фильма “Ворон” (год рождения - 1965).
Инаугурация первого президента РСФСР Бориса Ельцина - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Биография Бориса Ельцина
1 февраля 2021, 04:05

Именины

1 февраля именинниками являются Антон, Григорий, Ефим, Макар, Николай, Арсений, Марк, Петр, Феодосия и Федор.
Еще по темеВыходные и праздники в январе-2025: как работаем и отдыхаемОфициальные выходные дни в феврале 2025 года: как распределены праздничные дниЦерковный календарь на февраль 2025Когда родительская суббота в 2025 году? Все даты поминовенияДень защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
 
РоссияСССРРелигиозные праздникиПраздникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала